Ένα πρόσφατο δημοσίευμα του Reuters αναφέρει ότι κάποιοι εργαζόμενοι της Tesla μοιράστηκαν μεταξύ τους προσωπικές φωτογραφίες και videos που τραβήχτηκαν από κάμερες που βρίσκονται στα αυτοκίνητα ιδιοκτητών σε ομαδικές συνομιλίες το 2019 και 2020. Ένα από αυτά τα videos αποκαλύπτει ένα Tesla να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα λίγο πριν χτυπήσει ένα παιδί με ποδήλατο, ενώ […]

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels