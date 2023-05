Το καλοκαίρι του 2023 συμπληρώνονται 75 χρόνια από τότε που παρουσιάστηκε η Porsche No. 1 Roadster, το πρώτο σπορ αυτοκίνητο των μοντέρνων καιρών. Παρήχθη το 1948 στο Gmünd της Αυστρίας, ήταν ανοικτό και είχε τον αερόψυκτο, τετρακύλινδρο και επίπεδο κινητήρα στο πίσω μέρος. Το πρώτο αυτοκίνητο που έφερε το όνομα Porsche είχε ιπποδύναμη 35 αλόγων, […] The post Η Porsche γιορτάζει 75 συναρπαστικά χρόνια sport αυτοκινήτων appeared first on Digital Life!.

Διαβάστε περισσότερα Η Porsche γιορτάζει 75 συναρπαστικά χρόνια sport αυτοκινήτων

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels