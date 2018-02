Η Nissan Motor Co. Ltd. και η DeNA Co. Ltd., θα ξεκινήσουν στις 5 Μαρτίου τη δοκιμή της υπηρεσίας ρομποτικών οχημάτων Easy Ride, που έχουν αναπτύξει από κοινού. Το Easy Ride ενσαρκώνει μια υπηρεσία κινητικότητας για εκείνους που θέλουν να ταξιδεύουν ελεύθερα στον προορισμό τους με ένα ρομποτικό όχημα. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στην περιοχή Minatomirai στην Yokohama της Ιαπωνίας, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να ταξιδεύουν σε οχήματα εξοπλισμένα με αυτόνομη τεχνολογία οδήγησης κατά μήκος μιας καθορισμένης διαδρομής. Η διαδρομή εκτείνεται σε περίπου 4,5 χιλιόμετρα, μεταξύ της παγκόσμιας έδρας της Nissan και του εμπορικού κέντρου World Porters της Yokohama.…

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels