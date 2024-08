Η Samsung Electronics Co., Ltd., ανακοίνωσε την επιτυχή πιστοποίηση της μνήμης LPDDR4X για αυτοκίνητα της Samsung για χρήση με το Snapdragon® Digital Chassis™ της Qualcomm Technologies, Inc. Η μνήμη LPDDR4X πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ψυχαγωγίας (IVI) και υποβοήθησης οδηγού (ADAS) υψηλής τεχνολογίας σε οχήματα. Η πιστοποίηση της μνήμης LPDDR4X για αυτοκίνητα της Samsung σηματοδοτεί […] The post Samsung: Συνεργασία με την Qualcomm για την υποστήριξη premium συστημάτων ψυχαγωγίας και υποβοήθησης οδηγών οχημάτων appeared first on Digital Life!.

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels