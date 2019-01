H Tesla ετοιμάζει μεγάλη απόβαση στην Ευρώπη για το 2019, που θα περιλαμβάνει και τη χώρα μας. Μία απόβαση που, σύμφωνα με τον Elon Musk, ιδρυτή της, σε «χριστουγεννιάτικα» tweets του θα πραγματοποιηθεί στο 100% της Ευρώπης «από την Ιρλανδία έως το Κίεβο, από τη Νορβηγία έως την Τουρκία», όπου και θα τοποθετηθούν Superchargers για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα της εταιρείας. Yes. Supercharger coverage will extend to 100% of Europe next year. From Ireland to Kiev, from Norway to Turkey. https://t.co/7FQZgLCTVJ — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2018 Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτημα Έλληνα χρήστη του twitter, ο Musk επιβεβαίωσε ότι οι Tesla Superchargers…

Πηγή: Digitallife.gr – 4wheels