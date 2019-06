Είναι η πιο ρομαντική ημέρα της ζωής σου και εσύ θα λάμπεις μέσα στο υπέροχο νυφικό σου. Και αφού έχεις κανονίσει όλες τις λεπτομέρειες το μόνο που μένει είναι να αποφασίσεις ποιο τραγούδι θα χορέψετε. Αν είσαι fan της Disney σου έχω μερικά τραγούδια που θα ξετρελάνουν ακόμα και τους μικρούς φίλους που θα είναι καλεσμένοι στον γάμο. Βάλε δυνατά λοιπόν μουσική και ετοιμάσου για τον πρώτο σας χορό.

«I See the Light» – Μαλλιά Κουβάρια

«So This Is Love» – Σταχτοπούτα

«Kiss the Girl» – Μικρή Γοργόνα

«Married Life» – Up

«Once Upon a Dream» – Ωραία Κοιμωμένη

«Can You Feel the Love Tonight?» – Ο Βασιλιάς των Λιονταριών

«A Dream Is a Wish Your Heart Makes» – Σταχτοπούτα

«That’s How You Know» – Μαγεμένη

Someday My Prince Will Come» – Η χιονάτη και οι 7 νάνοι

«Love Is an Open Door» – Ψυχρά και ανάποδα

«Beauty and the Beast» – Η Πεντάμορφη και το τέρας

A Whole New World» – Αλλαντίν