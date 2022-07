Ήρθε η στιγμή που θα πεις το μεγάλο «Ναι» στον έρωτα της ζωής σου ενώπιον των αγαπημένων σας προσώπων. Ο γάμος σου είναι προ το πυλών και θέλεις να είναι έτσι ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί. Τα ζευγάρια του σήμερα αναλαμβάνουν τα ίδια να οργανώσουν μια τόσο σημαντική στιγμή όπως είναι ο γάμος τους, μετατρέποντας όλα τους τα όνειρα σε στιγμές. Ο DIY γάμος είναι η νέα τάση, με τις νύφες να φροντίζουν για κάθε λεπτομέρεια. Ο DIY γάμος σου ξεκινάει στην El Deco, εκεί που η φαντασία και η δημιουργικότητα παίρνουν μορφή με τα πιο εκλεκτά υλικά.

DIY Γάμος: Τι είναι και γιατί να τον διαλέξεις;

Ο DIY γάμος εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην οργάνωση γάμου. Δίνει τη δυνατότητα στις μέλλουσες νύφες να φτιάξουν το γάμο τους όπως τον έχουν φανταστεί. Ο γάμος των «πρέπει» και των «τύπων» παραχωρεί τη θέση του σε ένα γάμο – πάρτι με τα αγαπημένα πρόσωπα του ζευγαριού σηματοδοτώντας ένα όμορφο ταξίδι αναμνήσεων. Γιατί να διαλέξεις έναν Do It Yourself γάμο; Πέρα από το ότι σου ανοίγεται μια πληθώρα επιλογών για κάθε ξεχωριστό κομμάτι του γάμου, σου δίνεται η δυνατότητα να ορίσεις εσύ το budget που θέλεις και μπορείς να διαθέσεις για την οργάνωση γάμου. Υπό αυτό το πρίσμα η λίστα για οργάνωση γάμου γίνεται προσωπική υπόθεση. Η κάθε νύφη βάζει όλο της το συναίσθημα, το στυλ και το ταμπεραμέντο για να οργανώσει το DIY γάμο των ονείρων της, να γίνει η στιγμή της.

DIY μπομπονιέρες γάμου

Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη ενός DIY γάμου είναι οι DIY μπομπονιέρες. Ανάλογα με το στυλ και το θέμα γάμου θα επιλέξεις και τα υλικά για μπομπονιέρες. Πρόσφερε τις σαν ευχαριστήρια δωράκια ή σαν αναμνηστικά καλεσμένων γάμου και μαγνήτισε τα βλέμματα με τη πρωτοτυπία σου. Διάλεξε κομμένα υφάσματα, πουγκιά, γυάλινα βαζάκια, μπουκαλάκια ή κουτάκια σαν βάση. Έπειτα διακόσμησε τα με υπέροχα και εκλεκτά διακοσμητικά για μπομπονιέρες, κορδέλες και κορδόνια. Συνδύασε διαφορετικά μοτίβα και υφές για ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Από την πιο απλή και οικονομική εμφάνιση μέχρι τη πιο φαντασμαγορική μπορείς να κάνεις τη διαφορά.

Στολισμός εκκλησίας και σετ γάμου

Σε αυτό το σημείο συναντάμε και τις υποχρεώσεις κουμπάρας ή κουμπάρου. Ο στολισμός εκκλησίας για γάμο αλλά και το σετ γάμου είθισται να ανήκουν στις αρμοδιότητες της κουμπάρας. Βέβαια πάντα σε συνεννόηση με σένα. Και εδώ η μαγεία του DIY μπορεί να κάνει θαύματα! Φτιάξε έναν ανεπανάληπτο στολισμό με πομπώδη σταντ γάμου και βάζα διακόσμησης. Όσον αφορά το σετ γάμου φτιάξε το δικό σου έτσι ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί με υλικά και προϊόντα του ανάλογου στυλ: δίσκους, καράφες, ποτήρια και στέφανα γάμου.

Τραπέζι ευχών γάμου

Ο DIY γάμος περιέχει και το τραπέζι ευχών. Τα τραπέζια ευχών είναι η επιτομή όλης της διακόσμησης ενός γάμου αφού εκεί επιλέγονται τα πιο φαντασμαγορικά θεματικά είδη διακόσμησης γάμου – βάπτισης. Για να το στήσεις θα χρειαστείς υφάσματα και ράνερ, γυάλινα είδη για να δώσεις ύψος και θεματικά διακοσμητικά. Γέμισε τα βάζα και τις πιατέλες με κουφέτα και μαρσμέλλοου για να δώσεις χρώμα. Φυσικά, μη ξεχάσεις το βιβλίο ευχών όπου οι καλεσμένοι σας θα γράψουν τις ευχές τους για ένα ροδοστολισμένο κοινό βίο.

Candybar γάμου

Η νέα τάση στους γάμους και τις βαπτίσεις είναι το candybar. Πολλές φορές συνδυάζεται με το τραπέζι ευχών ή αποτελεί ξεχωριστό μέρος της διακόσμησης. Εκεί οι καλεσμένοι σου θα γλυκαθούν, θα δροσιστούν και γιατί όχι θα φωτογραφηθούν δίπλα στο φαντασμαγορικό dessert table. Για να παρουσιάσεις τα γλυκά και τη τούρτα γάμου χρησιμοποίησε πρωτότυπες εταζέρες και δίσκους σερβιρίσματος. Και αφού ο ουρανίσκος ικανοποιηθεί με τις μοναδικές γεύσεις δρόσισε τους καλεσμένους σου με δροσερούς χυμούς και κοκτέιλ σερβιρισμένα σε γυάλες με βρυσάκι και ποτήρια με θεματικά καλαμάκια. Επάνδρωσε το candybar του γάμου με χωνάκια, σακουλάκια και κουτάκια ποπ κορν γεμάτα με γλυκίσματα καθώς και με επιπλέον είδη σερβιρίσματος για να μην υπάρχουν ανεπιθύμητοι λεκέδες.

Στολισμός τραπεζιού δεξίωσης γάμου

Τέλος αλλά εξίσου σημαντική είναι η διακόσμηση του τραπεζιού δεξίωσης. Εκεί οι καλεσμένοι θα απολαύσουν το μενού γάμου που έχεις επιλέξει και θα γιορτάσουν με τη χαρά σου. Ανάλογα με το ύφος και το στυλ που θέλεις να αποδόσεις φτιάξε DIY centerpieces γάμου. Επίλεξε δίσκους και πιατέλες, βάζα διακόσμησης και διακοσμητικά. Φυσικά και εδώ σημαντικό ρόλο παίζουν τα υφάσματα και τα ράνερ που θα πλαισιώσουν το στολισμό σου. Μια εξίσου, όμορφη ιδέα για μακρόστενα τραπέζια είναι να φτιάξεις πλούσιες και γεμάτες γιρλάντες λουλουδιών ή να γεμίσεις εντυπωσιακά κασπώ με ανθοσυνθέσεις. Για περισσότερη λεπτομέρεια προσάρμοσε και την αρίθμηση τραπεζιού στο συνολικό στολισμό σου.

Απόλαυσε το γάμο σου και φτιάξε τις πιο όμορφες αναμνήσεις με το άλλο σου μισό και τους αγαπημένου σας. Τόλμησε να πραγματοποιήσεις τα όνειρα σου και να οργανώσεις ένα DIY γάμο που θα αφήσει εποχή και θα χαραχθεί στις μνήμες όλων. Βάλε την προσωπική σου πινελιά σε μια από τις σημαντικές μέρες της ζωής σου και Γίνε η Στιγμή σου.