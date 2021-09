Back to School! Όλα τα must-haves για το σχολείο, τη σχολή και το γραφείο στο ATHENS METRO MALL!

Back to School! Όλα τα must-haves για το σχολείο, τη σχολή και το γραφείο στο ATHENS METRO MALL!

Πριν χτυπήσει το… κουδούνι, μπαίνουμε σε «πρόγραμμα» με μία επίσκεψη στο Athens Metro Mall! Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων υποδέχεται τη νέα σεζόν με «Back to School» διάθεση, για αγορές που παίρνουν «άριστα». Από τις 30 Αυγούστου έως τις 2 Οκτωβρίου, ο απόλυτος προορισμός shopping σας περιμένει για να ανακαλύψετε τα πιο cool essentials ώστε να επιστρέψετε στο σχολείο, τη σχολή ή το γραφείο με οργάνωση και στιλ!

Ώρα για «μάθημα» shopping!

Σημειωματάρια που περιμένουν να τα γεμίσουμε με ιδέες και σκέψεις, outfits για «διαβασμένες» εμφανίσεις στη σχολή και το γραφείο αλλά και ιδιαίτερα stationary που θα κάνουν την επιφάνεια εργασίας σας ακόμα πιο Instagram worthy! Με τις «Back to School» αγορές σας στα 95 επώνυμα καταστήματα μόδας, ομορφιάς, τεχνολογίας και ειδών σπιτιού του Athens Metro Mall, δεν θα βλέπετε την ώρα για να… αρχίσει το μάθημα!

«Διάλειμμα» για απόλαυση!

Και μην ξεχνάτε! Η «Back to School» διάθεση γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστή με ένα «διάλειμμα» για απόλαυση! Κάτω από την εντυπωσιακή ανοιγόμενη οροφή του εμπορικού κέντρου, μπορείτε να χαλαρώσετε με ένα αναζωογονητικό coffee break ή ένα λαχταριστό γεύμα, απολαμβάνοντας την υπηρεσία delivery ή take away από τα εστιατόρια και τα café μας!

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το athensmetromall.gr