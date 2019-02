Η εφηβεία είναι η καλύτερη φάση της ζωής κάποιας σαν εσένα. Φέρνει χαρά, ενθουσιασμό, διασκέδαση και φυσικά τους πρώτους έρωτες. Βέβαια η εφηβεία έχει και δύσκολες στιγμές και αυτά είναι τα πρώτα κοινά προβλήματα που αντιλαμβάνεται ένα κορίτσι σαν εσένα μόλις μπει στην εφηβεία.

Εμφάνιση: Το Νο1 που αλλάζει από την παιδική ηλκία στην εφηβική είναι φυσικά το σώμα σου. Θα παρατηρήσεις αρκετές αλλαγές στο στήθος αλλά και φυσικά στην περίοδο. Μην αγχωθείς, άλλωστε αυτό σημαίνει ότι γίνεσαι γυναίκα. Το σώμα αλλάζει συνεχώς και εσύ πρέπει να το αντιμετωπίζεις, σκέψου πως πλέον μεταμορφώνεσαι και αυτό είναι υπέροχο.

Εκπαίδευση: Κατά τη διάρκεια της εφηβείας δεν ήθελα καθόλου να διαβάσω, το μόνο που ένοιαζε ήταν να βγω με τους φίλους μου και να περάσω όμορφα. Όλο αυτό μπορεί να δημιουργεί τεράστιο άγχος στους γύρω σου και κατά συνέπεια αρκετή πίεση σε εσένα. Προσπάθησε να χωρίσεις τον χρόνο όπως εσύ θέλεις.

Έρωτες: Αχ αυτοί οι έρωτες! Μικρή μου, μακάρι να ήξερες πόσους «αληθινούς έρωτες» θα γνωρίσεις στη ζωή σου! Πόσο πολύ θα γελάς όταν σκέφτεσαι πως ο έρωτας της ζωής σου δεν ήταν τελικά αυτός που ήθελες και άλλα τέτοια. Εγώ το μόνο που θα σε συμβουλέψω είναι να διασκεδάζεις γιατί η εφηβεία έρχεται μια φορά στη ζωή ενός ανθρώπου και να μην κάνεις ποτέ πράγματα για τα οποία θα μετανιώσεις.

Bulling: Ο σχολικός εκφοβισμός είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά σε αυτή την ηλικία. Αν το νιώσεις ποτέ φρόντισε να σταθείς απέναντι τους και να μην αφήσεις όλη αυτή τη δύνη να σε συνεπάρει. Κάποτε λοιπόν να ξέρεις έτυχε να είμαι και εγώ ένα από τα θύματα μερικών νταήδων επειδή δεν ήμουν ψηλή. Μπορεί τότε να με ενοχλούσε μεγαλώνοντας όμως κατάλαβα πως τελικά το ύψος μου πολλές φορές δούλεψε υπερ μου και τελικά έχω μάθει να αυτοσαρκάζομαι!

Φιλία: Η φιλία είναι ότι πιο σημαντικό μπορείς να ζήσεις στην εφηβεία. Μπορεί να σας ενώσουν τα πιο τρελά σκηνικά που θα συζητάς μετά από χρόνια, πρόσεχε όμως γιατί πολλές φορές δημιουργούνται παρεξηγήσεις από το πουθενά και προβλήματα. Θα πρέπει να είσαι εκεί να τα λύνεις όσο πιο ήρεμα γίνεται.

Θα αναρωτιέσαι φυσικά πως μου ήρθε να γράψω ένα τέτοιο άρθρο. Αφορμή στάθηκαν τα στατιστικά στοιχεία της Always και συγκεκριμένα μια έρευνα που διεξήχθη από την MRB Hellas για λογαριασμό της Always, αποκάλυψε πως περίπου 10.000 κορίτσια έχουν φύγει νωρίς ή εξολοκλήρου από το σχολείο επειδή δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν προϊόντα περιόδου.

Κατά την εφηβεία, παρατηρείται ότι η αυτοπεποίθηση των κοριτσιών μειώνεται. Η πρώτη περίοδος ενός κοριτσιού σηματοδοτεί το χαμηλότερο σημείο αυτοπεποίθησης των εφηβικών της χρόνων. Αν το γεγονός αυτό συνδυαστεί με την έλλειψη προϊόντων προσωπικής υγιεινής και την αναγκαστική απουσία από το σχολείο, τότε τα επίπεδα αυτοπεποίθησης μειώνονται ακόμα περισσότερο. Η έλλειψη και η δυσκολία πρόσβασης σε προϊόντα περιόδου δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο: χάνονται όχι μόνο ώρες μαθημάτων αλλά και στιγμές από τις μαθητικές δραστηριότητες που σηματοδοτούν την ζωή της έφηβης. Οι δραστηριότητες αυτές συμβάλλουν στην τόνωση της αυτοπεποίθησης και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της αλλά χάνοντας αυτές τις εποικοδομητικές ώρες περιορίζονται οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες κάθε κοριτσιού πολύ πέρα από την εφηβεία.

Η Always ξεκινά την εκστρατεία #MinEisaiApousa για να εξασφαλίσει ότι η έλλειψη προστασίας κατά τη περίοδο δεν θα εμποδίσει την μάθηση και την αυτοπεποίθηση των κοριτσιών. Η Always και η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ενώνουν τις δυνάμεις τους για να εξασφαλίσουν πως κανένα κορίτσι δεν θα χάσει το σχολείο λόγω της έλλειψης γυναικείων προϊόντων υγιεινής που επιφέρει η οικονομική δυσχέρεια. Το όραμά τους είναι να δωρίσουν πάνω από 800.000 προϊόντα σε κορίτσια που το έχουν ανάγκη.