Το αποστακτήριο του premium Roe & Co Irish whiskey άνοιξε στο πλήρως ανακαινισμένο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της μπίρας Guinness στην καρδιά του Δουβλίνου. To θρυλικό αυτό κτίριο έχει μεταμορφωθεί σε ένα από τα πιο επιβλητικά αποστακτήρια της Ευρώπης και προσφέρει μία μοναδική εμπειρία στους λάτρεις του whiskey. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως το αποστακτήριο του Roe & Cο προτάθηκε στα 10 best new openings of the world for 2019 από τον γνωστό ταξιδιωτικό οδηγό Lonely Planet.

Επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια από τις πιο εντυπωσιακές εμπειρίες στην απόσταξη του Ιρλανδέζικου whiskey. Όποιος έχει δοκιμάσει το Roe & Co whiskey, ξέρει ότι είναι ένα μοντέρνο whiskey κρεμώδες, με γλυκά αρώματα βανίλιας και αχλαδιού, ολοκληρωμένο με νότες απαλών μπαχαρικών και γλυκιάς ζάχαρης, με ζεστά στοιχεία βανίλιας. Η επίγευσή του είναι ήπια, με μια απαλή κρεμώδη υφή στο τελείωμα. Το μοναδικό αυτό blend δημιουργήθηκε από τη Master Blender της Diageo, Caroline Martin, η οποία μαζί με έξι διάσημους bartenders του Δουβλίνου μελέτησαν σχολαστικά και επέλεξαν αποθέματα από τα καλύτερα Ιρλανδέζικα malt και grain whiskey.

Το μοντέρνο urban deco αποστακτήριο έχει βιομηχανικό χαρακτήρα και διατηρεί κάποια από τα στοιχεία του αρχικού κτιρίου που το κάνουν να ξεχωρίζει όπως ο νερόμυλος και η αιωνόβια αχλαδιά που έχουν διατηρηθεί από το 1926. Η επίσκεψη σε αυτό περιλαμβάνει το χτύπημα κάρτας κατά την είσοδο και στην έξοδο του αποστακτηρίου διατηρώντας ένα νοσταλγικό νεύμα στο παρελθόν του κτιρίου ως λειτουργικός σταθμός παραγωγής ενέργειας. Κατά την ξενάγηση οι επισκέπτες παρακολουθούν τη λειτουργία από ένα εντυπωσιακό γυάλινο διάδρομο και περνάνε σε ένα ταξίδι γεύσεων και ανακάλυψης.

Στο Δωμάτιο 106 παρουσιάζεται η μοναδική διαδικασία δημιουργίας του ξεχωριστού και σύγχρονου Roe & Co Irish whiskey και τα χαρμάνια που χρειάζονται για να τελειοποιηθεί το blend. Στο Εργαστήριο Γεύσης οι επισκέπτες εξερευνούν τους πέντε πυλώνες της γεύσης – γλυκό, ξινό, πικρό, αλμυρό και umami – ανακαλύπτοντας το γευστικό προφίλ που τους ταιριάζει όταν παραγγέλνουν ένα whiskey cocktail.

Τέλος, πριν την έξοδο τους από το αποστακτήριο, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν ένα World Class Roe & Co cocktail στο μαγευτικό Power House Bar. Τα μοναδικά Roe & Co cocktails που δημιουργούν βραβευμένοι Word Class Bartneders για τους επισκέπτες είναι βασισμένα σε εποχικά υλικά τα οποία έχουν καλλιεργηθεί σε έναν όμορφο διαμορφωμένο κήπο στο αποστακτήριο.

Το Tours κοστίζει €25 ανά επισκέπτη, διαρκεί 75 λεπτά και περιλαμβάνει γευσιγνωσία, επίσκεψη στο εργαστήριο γεύσεων και δωρεάν κοκτέιλ στο μπαρ του Power House.