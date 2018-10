Και όταν λέμε τον καλύτερο bartender το εννούμε! Του κόσμου; Ναι του κόσμου! Ο οποίος μάλιστα για να κερδίσει έπρεπε να 10,000 bartenders συναγωνιστεί από κάθε γωνιά του πλανήτη σε έναν αγώνα που εξελίχθηκε σε πέντε ηπείρους, διήρκησε έξι μήνες και συμπεριλάμβανε εκατοντάδες δοκιμασίες και αμέτρητα cocktails. Το διαγωνιστικό μέρος κορυφώθηκε με τον Παγκόσμιο τελικό που διήρκησε τέσσερις ημέρες, όπου 56 από τους καλυτέρους bartender στον κόσμο ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους στην παγκόσμια πολιτιστική πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο.

Ο Orlando Marzo, από το διεθνώς αναγνωρισμένο εστιατόριο Lûmé στη Μελβούρνη, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος bartender του κόσμου, μέσα από τον παγκοσμίου φήμης διαγωνισμό του mixology, WORLD CLASS Bartender of the Year.

Η διαδρομή για την κατάληψη της κορυφής δεν ήταν εύκολη υπόθεση για τον διακεκριμένο bartender, αλλά με τα πρωτότυπα cocktails που δημιούργησε κατά τη διάρκεια του τελικού εξέπληξε τους κριτές.

Η Diageo Global Cocktailian και κριτής του WORLD CLASS, Lauren Mote, δήλωσε: «Όλοι οι φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά ο Orlando ήταν αυτός που πραγματικά ξεχώρισε. Το Zacapa Aperitif, το οποίο δημιούργησε για τη δοκιμασία ‘Before and After’ ήταν ένα από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει ποτέ και ο τρόπος που διαχειρίστηκε την πίεση και το άγχος του στην τελική δοκιμασία ‘Cocktail Clash’, μας απέδειξε ότι είναι ένας bartender που αξίζει του τον τίτλο του WORLD CLASS bartender για το 2018».

Πώς όμως ένας bartender από την μακρινή Αυστραλία κατάφερε να κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο του Bartender of the Year; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι απλή: Η σκληρή δουλειά σε συνδυασμό με την υποστήριξη της υπέροχης ομάδας του που βρίσκεται πίσω από τη μπάρα του Lûmé, στο οποίο και εργάζεται. «Δεν μπορώ να το πιστέψω!» δήλωσε, ο Orlando, «Το ότι βρέθηκα εδώ, αναμετρήθηκα με τους καλύτερους bartender του κόσμου, έχοντας ως κριτές τα πιο αναγνωρισμένα ονόματα του χώρου, ήταν μια ευκαιρία ζωής, αλλά το να κερδίσω; Πραγματικά είμαι σε κατάσταση σοκ και η χαρά είναι τεράστια! Δεν θα μπορούσα βέβαια να έχω φτάσει μέχρι εδώ χωρίς την υποστήριξη της εκπληκτικής ομάδας μου – οι οποίοι βρίσκονταν δίπλα μου σε κάθε βήμα αυτής της υπέροχης διαδρομής!».

Το 2018 σηματοδοτεί την 10η επέτειο του WORLD CLASS, με τους παρευρισκόμενους, συμμετέχοντες και μη, στο διαγωνιστικό μέρος στο Βερολίνο να παρακολουθούν από κοντά ένα μοναδικό show που όμοιό του δεν είχε στηθεί στο παρελθόν. Σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται για τη ζωντανή και πρωτοποριακή της bar σκηνή, εμφανίστηκαν νέα trends και για ακόμα μια χρονιά παρακολουθήσαμε από κοντά να ορίζονται νέα standards που στόχο έχουν να εξυψώσουν την τέχνη του mixology.

To διαγωνιστικό μέρος του WORLD CLASS ξεκίνησε την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, καθώς δεκάδες από τους καλύτερους mixologists του κόσμου συγκεντρώθηκαν στο μεγαλύτερο event της κοινότητας του bartending.

Ο παγκόσμιος τελικός είχε και χρώμα ελληνικό με τον Έλληνα World Class νικητή Αχιλλέα Πλακίδα από το bar Γορίλας της Θεσσαλονίκης, να εκπροσωπεί επάξια για μια ακόμα χρονιά την ανερχόμενη ελληνική bartending σκηνή, με δύο χαρακτηριστικά και ιδιαίτερα serves με βάση το Johnnie Walker Black Label στη δοκιμασία ‘Flavours of a Nation’. Ο Αχιλλέας, δήλωσε για την εμπειρία του: «Αισθάνομαι πολύ τυχερός που κατάφερα να βρεθώ ανάμεσα στους καλύτερους bartenders του κόσμου στο μεγαλύτερο event της bartending κοινότητας. Μπορεί η συνέχεια στον επόμενο γύρο των δοκιμασιών να μην επιτεύχθηκε, αλλά τουλάχιστον μπόρεσα να μεταδώσω λίγο από το πνεύμα που χαρακτηρίζει το bar Γορίλας, αλλά και τη χώρα μας. Είμαι περήφανος για τη συμμετοχή μου αυτή και οι εμπειρίες που αποκόμισα θα με συνοδεύουν στην καριέρα μου από εδώ και στο εξής».

Tη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου έπειτα από ένα σαββατοκύριακο γεμάτο απαιτητικές δοκιμασίες, από τους 56 διαγωνιζόμενους αναδείχθηκαν οι τέσσερις finalist bartenders (Αυστραλία, Η.Π.Α, Μεγάλη Βρετανία & Τουρκία), που ήρθαν αντιμέτωποι στην τελική δοκιμασία ‘Cocktails Clash’ διεκδικώντας τον τίτλο του World Class Bartender of the Year.

Για ακόμα μια χρονιά το επίπεδο των διαγωνιζόμενων ήταν εξαιρετικά υψηλό, παρόλα αυτά ο Orlando κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Έχοντας ως βάση τα πολυβραβευμένα spirits από τα Reserve Brands της Diageo κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές δημιουργώντας ένα πρωτότυπο serve με βάση την Ketel One Vodka στην αρχική δοκιμασία ‘Better Drinking’. Ενώ, στη δοκιμασία ‘Flavours of a Nation’ που ακολούθησε, τα δύο ευφάνταστα serves του με βάση το Johnnie Walker Black Label ήταν αυτά που ξεχώρισαν. Λίγο πριν κατακτήσει την κορυφή ήρθε αντιμέτωπος με τους συν-διαγωνιζόμενους του στην τελική δοκιμασία ‘Cocktail Clash’ κερδίζοντας επάξια τον τίτλο του καλύτερου bartender της χρονιάς με τα διαδοχικά πρωτότυπα serves του.

Μπορεί ο Παγκόσμιος Τελικός του World Class με την ολοκλήρωσή του να σηματοδοτεί το τέλος της διαγωνιστικής χρονιάς, αλλά ο Orlando έχει μπροστά του να διανύσει μία εκπληκτική χρονιά με ξεχωριστές εμπειρίες. Εκπροσωπώντας την Diageo πρόκειται να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, φτιάχνοντας μοναδικά cocktails σε εξωτικούς προορισμούς και να εκτελέσει χρέη κριτή σε μια πληθώρα διαγωνισμών World Class που θα τρέξουν αρχικά σε εθνικό επίπεδο. Επίσης πρόκειται να γίνει το δέκατο μέλος της ελίτ του WORLD CLASS Hall of Fame.

H Emily Wheldon, Global Head του WORLD CLASS, ανέφερε: «Για την επέτειο των δέκα χρόνων του WORLD CLASS, στοχεύαμε να διεξάγουμε τον καλύτερο Παγκόσμιο Τελικό που έχουμε διοργανώσει μέχρι στιγμής και το καταφέραμε! Η κουλτούρα των cocktails συνεχίζει να κερδίζει έδαφος και να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής. Για ακόμα μια χρονιά, κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών, οι φιναλίστ που έλαβαν μέρος στον παγκόσμιο τελικό του World Class στο Βερολίνο έθεσαν τον πήχη ακόμα πιο ψηλά για το έτος που ακολουθεί. Ο χώρος ήταν φανταστικός, οι δοκιμασίες πιο απαιτητικές και δημιουργικές σε σύγκριση με αυτές των προηγούμενων ετών και το ταλέντο των συμμετεχόντων απαράμιλλο. To WORLD CLASS έχει ως στόχο να μυήσει τον κόσμο στη φιλοσοφία και την κουλτούρα του ποιοτικού ποτού, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το φαγητό, και ομολογώ ότι αυτός είναι ένας στόχος που πετύχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο».