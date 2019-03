Red Bull Dance Your Style! Ένας ξεχωριστός 1vs1 διαγωνισμός street dance έρχεται στις πίστες όλου του κόσμου!

Ένας street dance διαγωνισμός με όλα τα χορευτικά είδη, 16 invited χορευτές σε κάθε προκριματικό – Αθήνα (Μετρό Κεραμικός) 06/04 και Θεσσαλονίκη 04/05 – και μια τελική μάχη με οκτώ φιναλίστ από κάθε προκριματικό στις 01/06 στην Αθήνα. Έλα να παρακολουθήσεις το Red Bull Dance Your Style, το χορευτικό διαγωνισμό της χρονιάς και δώσε την ψήφο σου on spot στον dancer που σε κέρδισε με το performance του! Αυτός ή αυτή, θα πάρει το χρυσό εισιτήριο για τον Παγκόσμιο Τελικό στο Παρίσι, όπου θα αναμετρηθεί με τους εκπροσώπους των 30 χωρών που συμμετέχουν.

To Red Bull Dance Your Style πρωτοεμφανίστηκε στην Γαλλία το 2011 συγκεντρώνοντας μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών -και μη- χορευτών στα 1vs1 battles. Πρόκειται για μια μοναδική χορευτική πρόκληση στην οποία φέτος συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, και που κορυφώνεται στον παγκόσμιο street dance τελικό, όπου θα αναδειχθεί ο κορυφαίος του κόσμου.





To Red Bull Dance Your Style στηρίζει την ελευθερία των χορευτών που μπορούν να εκφραστούν απόλυτα και να αναδείξουν τα skills και την προσωπικότητά τους μέσα από τα 1vs1 battles. Ο διαγωνισμός αυτός είναι διασκεδαστικός, χαλαρός και απρόβλεπτος χωρίς την πίεση μιας κριτικής επιτροπής καθώς ο νικητής αναδεικνύεται από τις ψήφους των θεατών. Δεν υπάρχουν έτοιμες χωρογραφίες και οι χορευτές πρέπει να ξεσηκώσουν το κοινό προσαρμόζοντας γρήγορα το style τους στην απρόβλεπτη μουσική υπόκρουση από πρόσφατα hit αλλά και αγαπημένα old time classics. Εκείνος/η με τα πιο cool βήματα που θα εναρμονιστούν με τον ρυθμό, τους στίχους και τα όργανα αλλά που θα κερδίσει και την ψήφο του κοινού, θα στεφθεί νικητής/τρια!

Για να απολαύσεις και εσύ το Red Bull Dance Your Style αλλά και να κρίνεις ποιος θα περάσει στον τελικό, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να μαζέψεις την παρέα σου και να ζήσεις την εμπειρία από κοντά.

Πάρε μια γεύση από όλα όσα θα συμβούν:

