Όταν μιλάμε για διάσημα καρτούν ζευγάρια, ένα όνομα έρχεται πάντα πρώτο: Μίκυ και Μίνι Μάους! Από το 1928 που πρωτοεμφανίστηκαν μαζί στο “Steamboat Willie”, έγιναν το απόλυτο σύμβολο της αγάπης στην παιδική φαντασία. Χαριτωμένοι, παιχνιδιάρηδες και με ατελείωτη τρυφερότητα, συντροφεύουν μικρούς και μεγάλους εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Αλλά ξέρεις ποιο είναι το πιο παράξενο κομμάτι της ιστορίας τους; Ο Μίκυ και η Μίνι δεν παντρεύτηκαν ποτέ επισήμως σε κάποιο καρτούν! Σύμφωνα με τον ίδιο τον Walt Disney, η Μίνι είναι «η κοπέλα του» όταν το απαιτεί το σενάριο, αλλά αν χρειάζεται ένα παντρεμένο ζευγάρι… τότε είναι ανδρόγυνο. Μπερδεύτηκες; Μην ανησυχείς, στην καρδιά τους, ήταν πάντα παντρεμένοι. Και αλήθεια, πώς θα μπορούσε να είναι αλλιώς, αφού ο Μίκυ κάνει τα πάντα για να κερδίσει την καρδιά της αγαπημένης του;

Ο πραγματικός έρωτας πίσω από τις φωνές

Κι όμως, υπάρχει ένα ακόμα πιο γλυκό μυστικό: Οι ηθοποιοί που χάρισαν τις φωνές τους στον Μίκυ και τη Μίνι ήταν παντρεμένοι στην πραγματική ζωή! Ο Γουέιν Όλγουαϊν (φωνή του Μίκυ από το 1977) και η Ρούσι Τέιλορ (φωνή της Μίνι από το 1986) γνωρίστηκαν μέσα στα στούντιο της Disney και… έζησαν το δικό τους παραμύθι.

Η σχέση τους ξεκίνησε διακριτικά, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και το 1991 παντρεύτηκαν. Ούτε αυτοί ούτε η Disney ήθελαν να συνδεθεί ο γάμος τους με τους χαρακτήρες που υποδύονταν – ήταν απλά ο Γουέιν και η Ρούσι. Όπως είχε πει η ίδια: «Περάσαμε υπέροχα. Γελάσαμε πολύ. Στο σπίτι μας είχε πάντα μουσική».

Ένα τέλος σαν ταινία της Disney

Δυστυχώς, η ιστορία τους είχε μια συγκινητική τροπή. Ο Γουέιν έφυγε από τη ζωή το 2009, μετά από 18 χρόνια γάμου. Η Ρούσι, παρότι πληγωμένη, συνέχισε να δίνει ζωή στη Μίνι μέχρι το τέλος. Το 2018 βραβεύτηκε με Emmy για τη δουλειά της, όμως έναν χρόνο αργότερα, το 2019, ακολούθησε κι εκείνη τον αγαπημένο της, σε ηλικία 75 ετών.

Κι έτσι, όπως ο Μίκυ και η Μίνι έζησαν μαζί τόσες περιπέτειες, έτσι κι αυτοί οι δύο άνθρωποι απέδειξαν πως η πραγματική αγάπη δεν χρειάζεται να είναι θεαματική για να είναι αληθινή. Άλλωστε, η Disney μας το είχε πει ξεκάθαρα: “When you wish upon a star, makes no difference who you are”. Οπότε, ο Γουέιν με τη Ρούσι… έκαναν το δικό τους όνειρο πραγματικότητα!