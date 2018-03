Δεν είναι δύσκολο να μάθεις τα μυστικά που θα σε οδηγήσουν σε καλύτερο σεξ αρκεί να κάνεις τις σωστές ερωτήσεις. Η Dr. Lissa Rankin, συγγραφέας του What’s Up Down There? Questions You’d Only Ask Your Gynecologist if She Was Your Best Friend, ξεκαθαρίζει το τοπίο.

Πες ναι στην κουβέντα

Η ώρα που κάνετε σεξ δεν είναι κατάλληλη για τέτοιου είδους συζητήσεις. Αντιθέτως, προτίμησε να μιλήσεις με το σύντροφό σου για όλα όσα σας αρέσουν εκείνη την ώρα, όταν θα είστε χαλαροί στο κρεβάτι σας.

Δούλεψε για τον οργασμό σου

«Οι γυναίκες που είναι σε θέση να έρχονται σε οργασμό μόνο από το σεξ, έχουν μάθει πόσο πίεση πρέπει να ασκήσουν στην κλειτορίδα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να χρειάζεσαι διέγερση από το στοματικό σεξ, sex toys ή με δική σου βοήθεια».

Θα υπάρχει πάντα μια μυρωδιά

«Κάθε κόλπος έχει τη δική του μυρωδιά και ορισμένα πράγματα μπορεί να τη μεταβάλλουν. Η βακτηριακή υπερανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει μία άσχημη μυρωδιά. Από την άλλη, η γυμναστική αυξάνει τον φόβο, αφού κι εκεί κάτω υπάρχουν ιδρωτοποιοί αδένες, όπως ακριβώς και τις μασχάλες σου».

Μπορείς να προσποιηθείς

«Δεν θα πρέπει να προσποιείσαι ποτέ τελείως έναν οργασμό, αλλά το να μπεις στη διαδικασία να το προσπαθήσεις θα βοηθήσει στη ροή των υγρών, ακόμα κι αν δεν έχεις διάθεση¨.

Να δοκιμάζεις πάντα νέες στάσεις

«Πάρε ιδέες από ερωτικές ταινίες και βιβλία, αφού σίγουρα θα βρεις κάτι που να σου ταιριάζει».

Προγραμμάτισε ερωτικά ραντεβού

Αν ξενυχτάς ως αργά με τις δουλειές του σπιτιού ή τα παιδιά, δεν θα έχεις διάθεση για έρωτες. Βάλτο στο πρόγραμμα από πριν και κάντο να συμβεί.

Γίνε λίγο πονηρή

«Αν έχετε βρεθεί σε σεξουαλικό τέλμα, πάρε ένα δονητή και άρχισε το παιχνίδι με το σύντροφό σου. Αν δεν έχετε πειραματιστεί με sex toys στο παρελθόν, ίσως ήρθε η ώρα να πάτε για ψώνια».

Επιτρέπεται να ερεθίζεσαι τυχαία

«Δεν είναι περίεργο να θέλεις περισσότερο σεξ από τον σύντροφό σου. Μία πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι το 80% των παντρεμένων γυναικών ήθελε περισσότερο σεξ από τους συζύγους τους. Αν ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, μίλα με τον σύντροφό σου για να καταλάβεις γιατί είναι μειωμένη η λίμπιντό του».