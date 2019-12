A to Z και νότες από το ελληνικό καλοκαίρι!

A to Z Greek σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι. Σημαίνει Μπλε και Λευκό. Σημαίνει χαρά, κομψότητα, φρεσκάδα, αυθεντικότητα. Τα καλοκαιρινά αξεσουάρ A to Z Greek έχουν γίνει must για τους πιο cool ταξιδιώτες, τους summer lovers και για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν ότι η ζωή πρέπει να είναι ένα ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι.

Η έμπνευση για τη συλλογή SS20, έρχεται από τα χρώματα των ελληνικών νησιών, από τη ζωντάνια που αισθανόμαστε στις διακοπές μας, από τη χαρά που πηγάζει μέσα μας! Έντονα χρώματα, φυσικές πρώτες ύλες, εξωτικές πινελιές και παιχνιδιάρικα σχέδια τα οποία φλερτάρουν με μία boho διάθεση.

Τα summer accessories A to Z Greek είναι φτιαγμένα 100% στην Ελλάδα σε μικρές οικογενειακές βιοτεχνίες, στηρίζουν την ελληνική επιχειρηματικότητα και εμπιστεύονται ελληνικά χέρια.