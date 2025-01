Ο Άγιος Βαλεντίνος πέφτει Παρασκευή φέτος και αυτό σημαίνει μόνο ένα πράγμα, ότι έχεις όλη τη νύχτα μπροστά σου για να γιορτάσεις όπως σου αξίζει! Είτε είσαι από εκείνες που θέλουν να το ζήσουν ρομαντικά με ένα υπέροχο δείπνο, είτε προτιμάς μια χαλαρή, cozy βραδιά στο σπίτι με κεριά κι αρώματα, πάντα υπάρχει τρόπος να δημιουργήσεις την τέλεια ατμόσφαιρα. Φυσικά, δεν ξεχνάμε το styling! Από τα πιο σαγηνευτικά lingerie, μέχρι τις λεπτομέρειες που θα απογειώσουν το outfit σου, σου έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις αυτή τη βραδιά πραγματικά αξέχαστη τόσο για σένα όσο και για τον αγαπημένο σου.

Το τέλειο lingerie: Intimissimi για ακαταμάχητη θηλυκότητα

Η νέα Valentine’s Day συλλογή της Intimissimi είναι ο απόλυτος σύμμαχός σου για μια βραδιά γεμάτη γοητεία. Από το διαχρονικό κόκκινο και μαύρο της σειράς More Amore μέχρι τη ρομαντική floral δαντέλα της Glisten in the Light, κάθε κομμάτι είναι σχεδιασμένο για να σε κάνει να νιώσεις υπέροχα. Αν νιώθεις παιχνιδιάρικη, τότε το Frou Frou Romance με φιόγκους και κορδέλες είναι αυτό που ψάχνεις, ενώ αν θες κάτι πιο τολμηρό, η σειρά Sleepless Nights με το αισθησιακό δίχτυ και τις λεπτές χρυσές λεπτομέρειες είναι ό,τι πρέπει!​

Calzedonia: Κάλτσες και καλσόν που κλέβουν την παράσταση

Αν θες να προσθέσεις μια ρομαντική ή παιχνιδιάρικη πινελιά στο outfit σου, η συλλογή Very Valentine της Calzedonia έχει την τέλεια επιλογή! Από καλσόν με prints καρδιάς μέχρι διαφανείς ή rib κάλτσες, υπάρχει κάτι για κάθε στυλ. Είτε σχεδιάζεις ένα ρομαντικό ραντεβού, είτε μια βραδιά με φίλες, ένα ιδιαίτερο ζευγάρι κάλτσες μπορεί να κάνει τη διαφορά​.

Λάμψη και αγάπη: Folli Follie Queen of Hearts

Για το απόλυτο touch κομψότητας, ένα κόσμημα από τη συλλογή Queen of Hearts της Folli Follie είναι αυτό που χρειάζεσαι. Καρδιές σε κόκκινο, μαύρο, πράσινο και μπλε, σκαλισμένες σε ασήμι 925 με 18Κ επιχρύσωση, δημιουργούν το τέλειο κολιέ που θα δώσει μια ρομαντική πινελιά σε κάθε εμφάνιση​.

Ατμόσφαιρα γεμάτη αρώματα: Diptyque & Byredo

Δεν υπάρχει τίποτα πιο μαγικό από το να γεμίσεις τον χώρο σου με το σωστό άρωμα. Η Diptyque επαναφέρει το εμβληματικό δίδυμο κεριών Baies & Roses, όπου οι φρέσκες νότες από μούρα και τριαντάφυλλα δημιουργούν την τέλεια ρομαντική ατμόσφαιρα​. Παράλληλα, η Byredo σου δίνει επιλογές όπως το Burning Rose Candle για μια αισθησιακή βραδιά, αλλά και τα best seller αρώματά της όπως το Rose of No Man’s Land ή το Blanche, που θα σε τυλίξουν με μια αίσθηση πολυτέλειας​.

Βαλεντίνος, δείπνο και spa στο Four Seasons Astir Palace

Αν θες να μετατρέψεις τη βραδιά σε μια εμπειρία 5 αστέρων, τότε το Four Seasons Astir Palace είναι το ιδανικό μέρος. Μπορείς να απολαύσεις ένα ρομαντικό δείπνο στο Mercato με ιταλικές γεύσεις ή να αφεθείς σε ένα μενού επτά πιάτων στο βραβευμένο με αστέρι Michelin Pelagos. Και αν θες λίγη επιπλέον χαλάρωση, το Couples Ritual στο The Spa με σαμπάνια και σοκολάτες είναι ό,τι πρέπει​.

Είτε επιλέξεις μια glam έξοδο είτε μια cozy νύχτα στο σπίτι, το σημαντικό είναι να γιορτάσεις την αγάπη με τον τρόπο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Ένα υπέροχο άρωμα, το ιδανικό lingerie, ένα κόσμημα που σε φωτίζει και λίγη extra φροντίδα θα κάνουν αυτή τη μέρα πραγματικά ξεχωριστή. Άλλωστε, ο Άγιος Βαλεντίνος είναι η τέλεια ευκαιρία να γιορτάσεις όχι μόνο την αγάπη για το ταίρι σου, αλλά και για τον εαυτό σου!

