Ο γνωστός ηθοποιός Johnny Depp έκανε μια μοναδική εμφάνιση ως μασκότ στα Μουσικά Βραβεία του MTV για το 2022, καθώς εμφανίστηκε ντυμένος αστροναύτης διχάζοντας πραγματικά τους fans. Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του σταρ μετά την πολύκροτη δίκη του εναντίον της πρώην συζύγου του Amber Heard, η οποία δικαίωσε τον Depp.

Μετά από την εμφάνιση των Jack Harlow, Fergie και Lizzo, ο Depp εμφανίστηκε ψηφιακά να ίπταται πάνω από το Prudential Center.

«Θέλω απλώς να ξέρετε ότι είμαι διαθέσιμος για γενέθλια, Bar Mitzvahs, Bat Mitzvahs, γάμους, αγρυπνίες, ό,τι χρειαστείτε» σχολίασε αστειευόμενος ο Τζόνι Ντεπ προσθέτοντας:

“Το γνωρίζεις αυτό; Χρειαζόμουν τη δουλειά».

Στη συνέχεια ο ηθοποιός έκανε ακόμα μια εμφάνιση, στην οποία έλεγε: «VMAs, ας επιστρέψουμε στη γαμ@@@ μουσική»!

Όπως ήταν φυσικό οι αντιδράσεις στα social media ήταν ανάμεικτες με πολλούς να αποθεώνουν τον γοητευτικό ηθοποιό και με άλλους να τον κράζουν για την εμφάνισή του.

Johnny Depp appears as the moon person at the #VMAs. https://t.co/K3f4GrgiuJ pic.twitter.com/S0dkWrR6mr

— Variety (@Variety) August 29, 2022