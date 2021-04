Η Tommy Hilfiger λανσάρει την ανοιξιάτικη συλλογή TOMMY HILFIGER ‘One Planet’ για άνδρες και γυναίκες, που βασίζεται στο φιλόδοξο ταξίδι βιωσιμότητας της Tommy Hilfiger. To ευρύ φάσμα των statement κομματιών από οργανικά ανακυκλωμένα υλικά επικοινωνούν planet-positive μηνύματα, με στόχο να εμπνεύσουν περισσότερες αποφάσεις με γνώμονα τη βιωσιμότητα και είναι διαθέσιμη από τις 15 Απριλίου 2021.

Όπως δήλωσε ο Tommy Hilfiger. «‘Έχουμε μόνο ένα πλανήτη και ως brand αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα του να τον προστατεύουμε. Μέσα από την capsule συλλογή ‘One Planet’, ελπίζουμε να εμπνεύσουμε τους υποστηρικτές μας ώστε να προχωρήσουμε μαζί μπροστά με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον. Αυτή είναι η στιγμή να μοιράσουμε αγάπη αλλά και να επικοινωνήσουμε το μήνυμα της κλιματικής ευαισθητοποίησης σε ότι κι αν κάνουμε».

Στην καμπάνια για τη capsule συλλογή ‘One Planet’ πρωταγωνιστεί η Mogli με καταγωγή από το Βερολίνο, μία αληθινή multi-hyphenate. Η τραγουδίστρια, κινηματογραφίστρια, σχεδιάστρια και ακτιβίστρια υπέρ του πλανήτη χρησιμοποιεί την προσωπική της πλατφόρμα ώστε να υποστηρίξει έναν πιο ευγενικό τρόπο ζωής, τόσο προς όλους τους ανθρώπους όσο και προς τον ίδιο τον πλανήτη.

Η συλλογή διαθέτει μία ποικιλία από απαλά sweatpants, hoodies, crewnecks, T-shirts και καθημερινά polos που διαθέτουν τρία μοναδικά Earth Day γραφικά στοιχεία. Τα sweatsuites από ανακυκλωμένα υλικά αναδεικνύουν τον πλανήτη ως μία ενωμένη κοινότητα και το μήνυμα ‘The Future is Bright, Together We Succeed.’ Τέλος, τα T-shirts και τα hoodies είναι σχεδιασμένα σε παστέλ αποχρώσεις που παρουσιάζουν την χαρακτηριστική κόκκινη, μπλε και λευκή σημαία του brand με την προσθήκη του ανατρεπτικού ‘Spreading Love’ κόκκινου με αφορμή την συγκεκριμένη ημέρα.