Η Έλσα, η Άννα, ο Όλαφ και η υπόλοιπη παρέα των κινουμένων σχεδίων «Ψυχρά κι Ανάποδα» έχουν κλέψει τις καρδιές μικρών και μεγάλων με τις περιπέτειές τους στη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Όσο μετράμε αντίστροφα για την προβολή της δεύτερης ταινίας στους κινηματογράφους στις 28 Νοεμβρίου, τα παιδιά δε χορταίνουν παιχνίδι με τους πρωταγωνιστές του Frozen ΙΙ. Τώρα η Disney μας ταξιδεύει στον μαγεμένο Βορρά με μια σειρά παιχνιδιών εμπνευσμένων από την ταινία, που σίγουρα θα κάνουν τα παιδιά να ξετρελαθούν.

Έλσα και ΝΟΚΚ

H Έλσα ταξιδεύει μακριά από την Γη της Αρεντέλας και γνωρίζει τον ΝΟΚΚ, ένα μαγικό άλογο που ζει στο νερό. Το σετ με την Έλσα και το ΝΟΚΚ, το παγωμένο κάστρο της Αρεντέλλα που γίνεται βαλιτσάκι και οι κούκλες μόδας της Έλσας και της Άννας που τραγουδάνε, με τα πριγκηπικά φορέματα, τις γόβες, τα κοσμήματα και τα αξεσουάρ τους βρίσκονται επιτέλους στα ράφια των παιχνιδιών από την Hasbro.

Έλσα Αστραφτοχιονούλα

Το φόρεμα της Έλσας φωτίζεται και λέει το τραγούδι της ταινίας Into the Unknown! Το Μαγικό Γάντι Πάγου θα αφήσει τα παιδιά να νιώσουν τη μαγεία της Έλσα με μια κίνηση του καρπού τους και ο Προτζέκτορας Πάγου που φοριέται στο πόδι θα αφήνει φωτεινούς κρυστάλλους πάγου σε κάθε τους βήμα! Οι εμπνευσμένες από την ταινία φιγούρες Whisper and Glow της Giochi Preziosi φωτίζουν μαγικά με την ανάσα του παιδιού και μπαίνουν στα σπιτάκια πάγου, τα οποία όταν ενωθούν δημιουργούν ένα μαγικό κόσμο.

Frozen II LEGO®

Μια ολόκληρη συλλογή με τουβλάκια LEGO® σε βάζει σε πειρασμό να κατασκευάσεις το κάστρο της Αρεντέλας, το κανό της Άννας, ένα μαγεμένο δεντρόσπιτο και πολλά ακόμα. Επιπλέον, η σειρά LEGO® DUPLO® φέρνει το Παγωμένο Κάστρο Frozen για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Τραγούδι Frozen

Κάπα, γάντια και χειλόφωνο Frozen από την AS Company για να μοιάζουν τα παιδιά στην Έλσα και να τραγουδάνε όπως εκείνη!