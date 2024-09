Φέτος, οι θεατρικές παραστάσεις υπόσχονται να μας ταξιδέψουν σε έναν κόσμο γεμάτο συναισθήματα και εκπλήξεις. Από κλασικά αριστουργήματα που θα μας ξυπνήσουν αναμνήσεις, μέχρι σύγχρονα έργα που αγγίζουν τις σύγχρονες ανησυχίες και προβληματισμούς, η φετινή θεατρική χρονιά έχει κάτι για όλους. Ετοιμαστείτε για βραδιές γεμάτες ενέργεια, ανατροπές και συγκίνηση, καθώς οι καλύτεροι ηθοποιοί μας υπόσχονται να μας μαγέψουν με τις ερμηνείες και τις καινοτόμες παραγωγές τους. Παρακάτω 8 θεατρικές παραστάσεις που κάνουν σύντομα πρεμιέρα και αξίζει να δεις!

Η αγριόπαπια

Εκάτη

Υακίνθου & Εκάτης 11, Κυψέλη

Η ψυχική καταρράκωση μιας οικογένειας που συντηρείται με αυταπάτες, τις οποίες συμβολίζει μια σακατεμένη αγριόπαπια, που την φυλάνε στην σοφίτα τους. Η αγριόπαπια, είναι το τραγικότερο σύμβολο του ζωτικού ψεύδους. Το έργο διαδραματίζεται στο σπίτι ενός αποτυχημένου φωτογράφου, του Γιάλμαρ Έκνταλ. Τον ψευδαισθητικό του κόσμο γκρεμίζει με τον ερχομό του ο ιδεαλιστής Γκρέγκερς Βέρλε, φανερώνοντας του την αλήθεια για τη σύζυγό του και την κόρη του.

Ερμηνεύουν: Μ. Χατζηγεωργίου, Λ. Χατζηδημητρίου, Μ.-Άγγ. Δρόσος, Χ. Λογγαράκης, Όλ. Μουργελά. Σκην.-κοστ.: Val de Lou. Φωτ.: Αντ. Συμεωνάκης.

Ο άσχημος

Νέο Θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου-Μαριάννα Τόλη»

Προφήτη Δανιήλ 3-5 & Πλαταιών, Κεραμεικός

Ο Λέττε είναι άσχημος. Πολύ άσχημος. Αλλά δεν το ξέρει. Όταν, εξαιτίας προβλημάτων στη δουλειά του, όλοι γύρω του αναγκάζονται να του εξομολογηθούν την απερίγραπτη έκταση της ασχήμιας του, αποφασίζει να πάρει δραστικά μέτρα. Να αλλάξει πρόσωπο. Η εγχείρηση πηγαίνει υπερβολικά καλά και πλέον το ανείπωτα όμορφο πρόσωπό του, θα γίνει το διαβατήριό του για μια νέα ζωή – μια ζωή γεμάτη γυναίκες, δόξα, λεφτά… Όταν όμως το πρόσωπό του γίνεται προϊόν προς πώληση, τα πράγματα θα πάρουν μια πραγματικά άσχημη τροπή. Μια σαρδόνια σκοτεινή κωμωδία του ανατρεπτικού δημιουργού της Σαουμπίνε που καυτηριάζει τη σύγχρονη ναρκισσιστική κοινωνία, με τέσσερις ηθοποιούς να ερμηνεύουν οκτώ ρόλους.

Ερμηνεύουν: Ορ. Αυγουστίδης, Γ. Κλίνης, Μ. Μηνά, Κ. Πλεμμένος. Σκην.: Κ. Σκουρλέτης. Κοστ.: Ιωάνν. Τσάμη. Μουσ.: Γιαν Βαν. Φωτ.: Δ. Κασιμάτης.

170 τετραγωνικά / Moonwalk

Ιλίσια

Παπαδιαμαντοπούλου 4, Ιλίσια

Η αγωνιώδης ιστορία δύο αδερφών, που επιστρέφουν στο πατρικό τους, σε μια μικρή πόλη της ελληνικής επαρχίας, μετά το θάνατο του πατέρα τους. Η συνύπαρξη κάτω από την ίδια στέγη θα προκαλέσει αντιθέσεις και διαφωνίες ανάμεσα στη μικρή εγκυμονούσα αδερφή, τον σύντροφό της και τη μεγάλη αδερφή, η οποία επιστρέφει μετά από πολυετή απουσία με σκοπό να το πουλήσει. H εμφάνιση – βόμβα ενός προσώπου, θα φέρει αντιμέτωπους τους αντιήρωες με το παρελθόν, το παρόν και κυρίως το μέλλον τους.

Ζωρζ & Φρεντερίκ: Ποιητές του Ονείρου

Ηρώδειο

Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Ακρόπολη

Η Γεωργία Σάνδη, ως μία από τις πιο αξιόλογες συγγραφείς και εκπροσώπους του Ρομαντισμού στην Ευρώπη ζωντανεύει στη σκηνή μαζί με τον κορυφαίο ροαμντικό συνθέτη, Φρεντερίκ Σοπέν. Δραματοποιημένα αποσπάσματα από τα λογοτεχνικά έργα της παρουσιάζονται επι σκηνής και αναδεικνύουν τον έρωτα, αλλά και την βαθιά πνευματική σχέση που δημιουργήθηκε μεταξύ εκείνης και του Σοπέν και αποτέλεσε έμπνευση για τα παγκόσμια μουσικά αριστουργήματα του δεύτερου.

Ερμηνεύουν: Δ. Λάλος, Μ. Λαμπροπούλου. Συμμετέχουν οι: Τ. Παπαγεωργίου (πιανίστα), Μ. Τσαρουχά (σοπράνο), παριζιάνικο σύνολο εγχόρδων. Δραμ/ποίηση: Ελ. Παπαγεωργίου.

Ο θάνατος του εμποράκου

Ζίνα

Λεωφ. Αλεξάνδρας 74, Εξάρχεια

Γραμμένο το 1949, το έργο αυτό θεωρείται το κορυφαίο του Άρθουρ Μίλερ. Πραγματεύεται τη ζωή του Γουίλι Λόμαν, ο οποίος είναι ένας πλανόδιος πωλητής, που ζει μπερδεμένος ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν. Ο Γουίλι αισθάνεται εγκλωβισμένος στις επιταγές του ᾱπατηλού αμερικανικού ονείρου, το οποίο υπόσχεται την επιτυχία. Το κυνήγι της επιβίωσης είναι για αυτόν δυσβάσταχτο, καθώς τον αναγκάζει να ζει και να προσπαθεί συνεχώς να εκπληρώνει τα πρότυπα τα οποία του επιτάσσει η άκρως καπιταλιστική κοινωνία της εποχής του. Η κατάσταση αυτή τον οδηγεί σταδιακά και με έναν παραληρηματικό τρόπο προς την πλήρη διάλυση ολόκληρης της ζωής του. Το έργο του Αμερικανού συγγραφέα ανεβαίνει σε μία ατμοσφαιρική παράσταση με δυναμικό ρυθμό που φωτίζει τις αποχρώσεις του και μεταδίδει συναισθήματα υψηλής θερμοκρασίας στην πλατεία.

Ερμηνεύουν: Β. Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Ρ. Ρώτας, Δ. Γεροδήμος, Κ. Μάντζιου, Γ. Κοσκορέλλος, Π. Παπαδούλης, Σ. Αγγελής. Σκην.: Γ. Γαβαλάς. Κοστ.: Ντ. Βαχλιώτη.

Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Άλφα – «Ληναίος-Φωτίου»

Πατησίων 37, Κέντρο

Το τραγούδι των Μπιτλς «I want to hold your hand» ενέπνευσε ένα έργο με πρωταγωνιστές του δύο «παράνομους» εραστές οι οποίοι αναζητούν διέξοδο στα προβλήματα των γάμων τους, που επιστρέφει για τέταρτη χρονιά για να μιλήσει για τις σχέσεις μέσα από ένα εκρηκτικό τετ α τετ. To σκηνικό, ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Τα μόνα πρόσωπα, εκείνοι. Απέναντι αλλά και δίπλα. Μαζί αλλά και χωριστά. Μία γυναίκα και ένας άντρας που εμπλέκονται μαζί σε ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό bras de fer. Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη. Αυτό που ψάχνουν, όμως, τελικά, μέσα από τις συναντήσεις τους, είναι κάτι απλό: λίγη ουσιαστική συντροφικότητα.

Ερμηνεύουν: Τ. Ιορδανίδης, Θ. Ματίκα. Σκην.-κοστ.: Ηλ. Δουλαδίρη. Φωτ.: Ζ. Μολυβδά-Φαμέλη.

Κάθε Πέμπτη κύριε Γκρην

Αργώ

Ελευσινίων 13-15, Μεταξουργείο

Ένας μοναχικός Νεοϋορκέζος, που έχει αποτραβηχτεί μετά τον θάνατο της γυναίκας του στο διαμέρισμά του δέχεται τις επισκέψεις ενός νεαρού κοινωνικού λειτουργού. Η σχέση αυτή θα αλλάξει για πάντα και τους δύο. Θα σύρει τον καθένα έξω από τη ζώνη ασφαλείας του, θα απειλήσει τις επιφανειακές τους βεβαιότητες, θα απαλύνει τα αγκάθια τους. Οι δύο αυτοί τόσο γνώριμοι σε όλους μας χαρακτήρες, που τους έφερε κοντά ένα επιπόλαιο ατύχημα, θα διανύσουν όλη την ανθρώπινη διαδρομή από το ξεκαρδιστικό γέλιο ως τα πιο λυτρωτικά δάκρυα συγκίνησης. Μαζί θα καταργήσουν την απόσταση που τους χωρίζει και θα γίνουν -με έναν τρόπο βαθύ και αμετάκλητο- συγγενείς, σε μια ζεστή παράσταση με πολύ δυνατές ερμηνείες.

Ερμηνεύουν: Γ. Κωνσταντίνου, Απ. Τότσικας. Σκην.: Αντ. Χαλκιάς. Κοστ.: Μ. Ράμμος. Φωτ.: Λ. Παυλόπουλος.

Το πάρτι της ζωής μου

Διάνα

Ιπποκράτους 7

Αντλώντας από το «Every Brilliant Thing» του Ντάνκαν Μακ Μίλαν, η Ελ. Ράντου υπογράφει ένα νέο κείμενο για τη sold out παράσταση, που ξετυλίγει με χιούμορ και ειλικρίνεια τα πενήντα χρόνια “τραυμάτων” της ηρωίδας της, με φόντο αυτά της σύγχρονης Ελλάδας. Ένας σόλο ερμηνευτικός μαραθώνιος δέκα ρόλων με έντονα προσωπική υπογραφή, που χάρισε στην ηθοποιό το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού του “α”. Η ιστορία διατρέχει εποχές και κινείται παράλληλα με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της χώρας από το Πολυτεχνείο, τους σεισμούς, το ΠΑΣΟΚ, την κρίση, το θάνατο του Γρηγορόπουλου μέχρι την πανδημία. Είναι ένας κύκλος ζωής που συνδέεται με κοινά βιώματα, όπως σημειώνει.

Ερμηνεύει: Ελ. Ράντου. Συμμετέχουν οι String Demons. Σκην.: Μ. Τρικεριώτη. Κοστ.: Κ. Γραμματικοπούλου. Φωτ.: Χρ. Θανάσουλα.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ!

Πηγή: Αθηνόραμα