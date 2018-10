Στις 26 Σεπτεμβρίου η Pizza Fan, η Νο1 αλυσίδα διανομής πίτσας στην Ελλάδα, μεταφέρει το κατάστημα που διατηρεί στο Γαλάτσι σε κεντρικό σημείο της περιοχής, στη Λεωφόρο Βεΐκου 87, περιλαμβάνοντας μία ακόμη νέα δραστηριότητα.

Πρόκειται για το πρώτο Dine In κατάστημα της γνωστής αλυσίδας στο οποίο οι πελάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν φρεσκοψημένη πίτσα. Με μοντέρνα και ευχάριστη διακόσμηση στο εσωτερικό του και χωρητικότητα 55 ατόμων, θα αποτελέσει το place to be για νέους, οικογένειες ή για όσους θέλουν να κάνουν ένα σύντομο lunch break. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πελάτες θα απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές (Take Away).