Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 4ο Run with your Dog από τα Friskies®!

Με απόλυτη επιτυχία και πολύ ενθουσιασμό, ολοκληρώθηκε το 4ο RUN with your DOG από τα FRISKIES®, που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης (Πάρκο Πικιώνη) στη Φιλοθέη, γιορτάζοντας την ιδιαίτερη σχέση μεταξύ των ανθρώπων και των τετράποδων φίλων μας!

Οι συμμετοχές στο 4ο Run with your Dog από τα FRISKIES® ξεπέρασαν κάθε προσδοκία με αποτέλεσμα 1000 κιλά τροφής να προσφερθούν στην Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία, ενισχύοντας το σημαντικό της έργο, μέρος του οποίου είναι η σίτιση εκατοντάδων αδέσποτων σκύλων.

Οι ιδιοκτήτες έτρεξαν μαζί με τα κατοικίδιά τους, ενώ και φέτος, οικογένειες με τα παιδιά και τους τετράποδους φίλους τους συμμετείχαν σε ειδικά «family runs», με κύριο στόχο να διασκεδάσουν και να ενδυναμώσουν ακόμα περισσότερο τη σχέση τους, ενισχύοντας την ιδέα ότι τα κατοικίδια είναι μέλη της οικογένειας!

Εκτός από τους αγώνες δρόμου, φέτος, μικροί και μεγάλοι, παρέα με το κατοικίδιο τους είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα όπως οι Πρώτες Βοήθειες για σκύλους, η Γλώσσα του Σώματος και η Αρμονική Συμβίωση με το σκύλο, τα Οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τη συμβίωσή του με ένα σκύλο, καθώς και η Ασφαλής Μεταφορά του σκύλου, μέσα από εξειδικευμένες ομιλίες και «All you need to know» seminars. Παράλληλα, όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με ενδιαφέρουσες δράσεις που πλαισίωσαν την εκδήλωση, όπως face painting, paw painting, DJ sets, δημιουργία παιχνιδιών για τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και pawlaroid φωτογραφίες, που εξασφάλισαν σε κάθε ιδιοκτήτη διασκεδαστικές αναμνήσεις με το σκύλο του!

Οι αγώνες ανέδειξαν χρυσούς, αργυρούς και χάλκινους νικητές, οι οποίοι κέρδισαν τροφή Friskies® για 1 ολόκληρο χρόνο, 6 και 3 μήνες αντίστοιχα, ενώ όλοι οι συμμετέχοντες έλαβαν αναμνηστικά διπλώματα για το 4ο RUN with your DOG.

Το RUN with your DOG από τα Friskies® αποτελεί πλέον θεσμό, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες τροφής για τα αδέσποτα σκυλάκια που το έχουν ανάγκη.