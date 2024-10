Το Halloween έφτασε και φέρνει μαζί του κρύο καιρό, σκοτεινές νύχτες και τo Vodafone TV, που για ακόμη μια χρονιά παρουσιάζει το απόλυτο αφιέρωμα τρόμου. Με μια ανανεωμένη και εμπλουτισμένη συλλογή από ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ, το Vodafone TV ανεβάζει τον πήχη του τρόμου, προσφέροντας μια ανεπανάληπτη εμπειρία για τους λάτρεις του Halloween.

Από κλασικούς τίτλους, όπως «Η Λάμψη» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ και πιο πρόσφατα θρίλερ για γερά νεύρα, όπως το «Zodiac» του Ντέιβιντ Φίντσερ, ή τις δυο ταινίες του box office hit της «Καλόγριας» μέχρι Nordic noirs από την Viaplay, όπως το καταιγιστικό mini series «The River» και το πρόσφατο «Rebus» βασισμένο στον λογοτεχνικό ήρωα του Ίαν Ράνκιν, μέχρι την ανατριχίλα του «Ο Πρώτος Οιωνός» και της πρόσφατης σειράς «Grotesquerie» παραγωγής FX στο Disney+, αυτά είναι μονάχα λίγα από τα φετινά trick or treats του μεγάλου Halloween αφιερώματος του Vodafone TV, με τίτλο CHEAP THRILLS, που είναι ήδη διαθέσιμο.

(αναλυτικά οι 30 τίτλοι που φιλοξενούνται στο αφιέρωμα: Beetlejuice, Carnivale, Evil Dead Rise, Η Καλόγρια, Η Καλόγρια ΙΙ, Η Λάμψη, Gremlins, Rebus, Norwegian Crime Stories, The Baby, The River (Elven), True Blood, Zodiac, True Detective, The Box, The Hunt, Beware the Slenderman -και από τον κατάλογο του Disney+: Agatha All Along από τη Marvel Television, American Horror Story παραγωγής FX, Antlers, Δαίμονες και Σωτήρες, νέα σειρά Grotesquerie παραγωγής FX, Χόκους Πόκους: Οι Τρεις Μάγισσες 1 και 2, Μην Πάρεις Ανάσα της Searchlight Pictures, Ο Μπαμπούλας, Ο Πρώτος Οιωνός, The Night House, Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (του Τιμ Μπάρτον), What We Do in the Shadows παραγωγής FX.)