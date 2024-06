COSMOTE TV: To «Those About to Die» με τον Άντονι Χόπκινς και η 4η σεζόν του «Snowpiercer» έρχονται σε Α’ τηλεοπτική προβολή

Η COSMOTE TV καλωσορίζει τον Ιούλιο με τη νέα σειρά «Those About to Die» με τον βραβευμένο με 2 Όσκαρ Άντονι Χόπκινς, στον ρόλο του Αυτοκράτορα Βεσπασιανού. Η πολυαναμενόμενη δραματική σειρά σε σκηνοθεσία Ρόλαντ Έμεριχ (Independence Day, The Day After Tomorrow, The Patriot) που βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Ντάνιελ Π. Μάνιξ, ρίχνει «φως» στον σκοτεινό και διεφθαρμένο κόσμο των μονομάχων την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Τον Ιούλιο θα πραγματοποιήσει και την τελική του «στάση» το τρένο του «Snowpiercer» με την 4η και τελευταία σεζόν να κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην COSMOTE TV, αμέσως μετά την προβολή της στις ΗΠΑ. Στην COSMOTE TV θα διατεθούν και οι 3 προηγούμενοι κύκλοι της σειράς με τους Σον Μπιν (Game of Thrones, The Lord of the Rings) και Τζένιφερ Κόνελι (A Beautiful Mind, Top Gun: Maverick).

Οι δύο σειρές έρχονται να προστεθούν στο πλούσιο τηλεοπτικό «μενού» της COSMOTE TV, η οποία φιλοξενεί μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές παγκοσμίως. Μεταξύ αυτών είναι το «The Mayor of Kingstown» με τον Τζέρεμι Ρένερ, το «Yellowstone» και όλες οι spin-off σειρές του, όπως και τα 3 νέα spin-off του «The Walking Dead», το «A Gentleman in Moscow» με τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, η σειρά «Halo» κ.ά.

Τον Ιούλιο, στο πλαίσιο της πολυετούς αποκλειστικής συνεργασίας της COSMOTE TV με το BBC, θα κάνει πρεμιέρα και η κωμική σειρά «Douglas Is Cancelled», δια χειρός Στίβεν Μόφατ (Sherlock, Doctor Who) με τους Χιου Μπόνεβιλ (Downton Abbey, Paddington) και Κάρεν Γκίλαν (Guardians of the Galaxy, Jumanji) στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η ατζέντα του μήνα περιλαμβάνει, επίσης, το δράμα μυστηρίου «Alter Ego» και το θρίλερ «The Red King».

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIES MARATHON HD, θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της COSMOTE TV. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

Ακολουθούν αναλυτικά οι πρεμιέρες του Ιουλίου:

Alter Ego

Στα κεντρικά γραφεία της Salvator Bank ζουν οι κλώνοι του «Θανάτου», οι οποίοι έχουν τη μορφή μιας νεαρής γυναίκας με κόκκινα μαλλιά. Μόλις οι κλώνοι κυκλοφορήσουν ανάμεσα στον πληθυσμό, αποκτούν τη μορφή των ανθρώπων που συναντούν. Μεταμορφώνονται, δηλαδή, στα «alter ego» τους. Σκοπός τους είναι να τους αγγίξουν, κάτι που θα επιφέρει το θάνατό τους μέσα στην επόμενη μία ώρα.

Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο: Τετάρτη 3/7, 22.00, COSMOTE SERIES HD .

Douglas Is Cancelled

Ο Ντάγκλας (Χιου Μπόνεβιλ) είναι ένας αξιοσέβαστος παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής, μέχρι τη στιγμή που ένα ανάρμοστο αστείο του θα προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων εναντίον του στα social media. Με την βοήθεια συνεργατών και κοντινών του προσώπων επιχειρεί να σώσει την καριέρα του. Πώς ακριβώς η συμπαρουσιάστρια του, Μάντελιν (Κάρεν Γκίλαν), εμπλέκεται στην κατάσταση; Είναι όντως ένοχος ή αποτελεί θύμα του «cancel culture»;

Πρεμιέρα : Πέμπτη 4/7, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

The Red King

Η σειρά ακολουθεί την αστυνόμο Γκρέις (Ανίλι Μοχίντρα), η οποία έχει σταλεί σε ένα μικρό νησί με μυστηριώδες παρελθόν για να λύσει την υπόθεση εξαφάνισης ενός μικρού αγοριού. Στην προσπάθειά της να ανακαλύψει την αλήθεια, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι είναι πιστοί σε έναν παγανιστικό θεό με την ονομασία «The Red King» και την αίρεση «True Way».

Πρεμιέρα : Πέμπτη 4/7, 23.00, COSMOTE SERIES HD.

Those About to Die

Η σειρά εξερευνά τον θεαματικό, περίπλοκο και διεφθαρμένο κόσμο των αγώνων μεταξύ μονομάχων, που είχαν στόχο την ψυχαγωγία των μαζών μέσω ωμής βίας. Ένα σύνολο χαρακτήρων από όλες τις γωνίες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας συγκρούονται όχι μόνο στον τομέα των αθλημάτων, αλλά και σε αυτόν της πολιτικής και των δυναστειών. Εκτός από τον Άντονι Χόπκινς, στο πρωταγωνιστικό καστ της σειράς συναντάμε και τον Ίβαν Ρίον του Game of Thrones.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Σάββατο 20/7, 23.00, COSMOTE SERIES HD. Μετά την προβολή του 1ου επεισοδίου όλα τα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα on demand .

Snowpiercer (4η σεζόν)

Εφτά χρόνια μετά το πάγωμα της Γης, άνθρωποι όλων των κοινωνικών τάξεων επιβιβάστηκαν στο Snowpiercer, που κινείται αδιάκοπα, διότι αν σταματήσει, οι πάντες θα παγώσουν μέχρι θανάτου. Τα βαγόνια είναι χωρισμένα με βάση της κοινωνική τάξη του καθενός, κάτι που εν τέλει εξαγριώνει τους επιβάτες των πίσω βαγονιών και τους κάνει να επαναστατήσουν. Στην 4η και τελευταία σεζόν της σειράς, μετά από αρκετές αλλαγές στο τρένο και την εμφάνιση του Γουίλφορντ (Σον Μπιν), ξεκινά το σχέδιο για τη διάσωση και τη διαμονή των ανθρώπων εκτός τρένου.

Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 22/7, 23.00, COSMOTE SERIES HD.