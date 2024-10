Η νέα, γεμάτη ένταση, δραματική σειρά, «Doctor Odyssey», από τον Ryan Murphy, έρχεται την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στο Disney+. Ο Μαξ (Joshua Jackson) είναι ο νέος γιατρός ενός πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου, όπου το πλήρωμα εργάζεται σκληρά, αλλά ξέρει και να το διασκεδάζει. Όλοι είναι ετοιμοπόλεμοι, καθώς ο Μαξ και η μικρή, αλλά δυνατή ιατρική ομάδα του, διαχειρίζονται ιδιαίτερα ιατρικά περιστατικά και τη δυναμική τους, μίλια μακριά από την ακτή. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com.

Στη σειρά «Doctor Odyssey» πρωταγωνιστεί ο Joshua Jackson με τους Phillipa Soo, Sean Teale και Don Johnson. Η σειρά, είναι μια παραγωγή της 20th Television σε συνεργασία με τη Ryan Murphy Television. Το σενάριο της σειράς υπογράφουν οι Ryan Murphy, Jon Robin Baitz και Joe Baken. Οι Joshua Jackson και Don Johnson είναι executive producers. Ο Paris Barclay είναι σκηνοθέτης και executive producer. Οι Eric Paquette, Alexis Martin Woodall, Eric Kovtun, Scott Robertson και Nissa Diederich, είναι επίσης executive producers.

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως, «Desperate Housewives», «Grey’s Anatomy», «The Bear» παραγωγής FX, «Modern Family», «Tell Me Lies», «Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών», μέχρι ταινίες όπως «Μην Πάρεις Ανάσα», «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης» από την Searchlight Pictures.

Η σειρά «Doctor Odyssey» θα προβάλλεται επίσης στο κανάλι FX, από την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου στις 21.50, με νέα επεισόδια κάθε Πέμπτη. Το FX είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.