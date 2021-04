Θλίψη έχει προκαλέσει στην Μεγάλη Βρετανία η είδηση ότι πέθανε ο Πρίγκηπας Φίλιππος, σήμερα το πρωί στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ. Ο Δούκας του Εδιμβούργου και σύζυγος της Βασίλισσας Ελισάβετ έζησε μία γεμάτη ζωή και έφυγε στα 99 του χρόνια, ωστόσο επειδή ήταν πολύ αγαπητός στον λαό, ο θάνατός του προκάλεσε κύμα πένθους.

Την ανακοίνωση έκανε το ίδιο το Παλάτι, από τον επίσημο λογαριασμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: «Με μεγάλη θλίψη η βασίλισσα ανακοίνωσε τον θάνατο του αγαπημένου της συζύγου, του πρίγκιπα Φίλιππου, του Δούκα του Εδιμβούργου. Έφυγε από τη ζωή γαλήνια σήμερα το πρωί στο παλάτι του Windsor».

It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh.

His Royal Highness passed away peacefully this morning at Windsor Castle. pic.twitter.com/XOIDQqlFPn

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2021