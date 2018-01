Η Andydote Fashion Fair είναι μια εμπορική έκθεση, διάρκειας τεσσάρων ημερών, που έχει στόχο να αποτελέσει έναν θεσμό για την ανάδειξη των Ελλήνων δημιουργών στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Σχεδιαστές και brands ενώνονται και συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο με ένα κοινό σκοπό: να συστηθούν σε εμπόρους και κοινό. Στα πλαίσια της έκθεσης, οι έμποροι θα έχουν την ευκαιρία να συναντήσουν για τέσσερις ημέρες και σε ένα χώρο επιλεγμένους Έλληνες σχεδιαστές και brands με υψηλής αισθητικής είδη μόδας. Οι σχεδιαστές καθώς και τα brands θα λάβουν μέρος σε μια exclusive έκθεση με αισθητική και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Μία έκθεση μόδας απευθυνόταν μέχρι σήμερα αποκλειστικά σε εμπόρους. Η Andydote Fashion Fair από την πρώτη της ήδη διοργάνωση καινοτόμησε και καλωσόρισε όλους όσους ενδιαφέρονται να την επισκεφθούν: η Andydote Fashion Fair θα είναι και πάλι ανοιχτή για μια μέρα μόνο (Δευτέρα 29/1) και για το κοινό, με σκοπό να συστηθούν οι δημιουργοί και τα προϊόντα τους στο ευρύτερο κοινό, αλλά και να πραγματοποιήσουν –εφόσον το επιθυμούν- λιανικές πωλήσεις.

Τις τρεις πρώτες μέρες της έκθεσης (26/1-28/1) η είσοδος επιτρέπεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες, οι οποίοι κατά την είσοδό τους στην έκθεση είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την εμπορική τους κάρτα (επωνυμία εταιρείας – ΑΦΜ). Την τελευταία μέρα της έκθεσης (29/1/2018) η είσοδος επιτρέπεται και στο κοινό.

Η Έκθεση Andydote πραγματοποιείται με την διοργανωτική υποστήριξη του Πρακτορείου Fashion Assured.

Ο κατάλογος της έκθεσης διατίθεται δωρεάν στους εμπορικούς επισκέπτες από την Υποδοχή κατά την είσοδό τους στην έκθεση και παράλληλα θα διατίθεται σε μορφή pdf στο site της έκθεσης.

Εκθέτες

Η Andydote Fashion Fair, στην δεύτερη μόλις διοργάνωση της πέτυχε μια αύξηση συμμετοχών της τάξεως του 25%, ενώ η τρίτη της διοργάνωση απαρτίζεται από 70 και πλέον συμμετοχές.

Οι εκθέτες της Θερινής Περιόδου είναι οι εξής:

3rd floor, Ananke, Anna Veneti, Arjuna Knitwear, Arpyes, Art of π, Barbora, Barrier Bag, Bitter Coco, Black and Nude, Blufleur, BOTN.girl, Charalampia, Chaton, Christopher Handmade Sunglasses, Cleo Gatzeli Summer Tales, Com•si, Countess Wilhelmina, Dante, Diko Kaftans, Drama Queen, Eleanna Katsira, ENNIE, Eugene, Flame & Co, Handicraft Workshops, HeartbeatInk Gold Label, Imisi, Individual, Iosifina, ISSI, Kaleido, Katerina Chatzipetraki, Klotho, KYMA, L’Anesse Royale, La Vaca Loca, Leather Trinkets, Lefteris Yiannikos, Love and Alicia, Ma Li Ya, Mallory, Marivee, Meraki bags, Mille Luci, Nassos Ntotsikas, Nemesis Sandals, NOMMO Swimwear,Ofilia’s, Olimpo, Ophelia Bags, Pareaki, Pareoo, Retro Junkee, Royal Rag, SAND by Gaffer & Fluf, S.E.A.Ilakati, Sen Handmade, Sofia Georgiadou, Soli Dharma, SOMEDAY, SOPHIAK, Summer me!, Sunset.go!, The Motley Goat, The Penguin Stories, Thetis, Tutu Swan, Urban Owl, Yvonni Ntosta Swimwear, Zoe Apostolou, Zoya

Επισκέπτες

Η πρώτη έκθεση προσέλκυσε πάνω από 500 εμπορικούς επισκέπτες και 1500 επισκέπτες συνολικά. Η δεύτερη έκθεση πέυχε αυξημένη επισκεψιμότητα προσελκύοντας 650 εμπορικούς επισκέπτες και περισσότερους από 2000 συνολικούς επισκέπτες.

Εκθεσιακός χώρος

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό χώρο ΑΘΗΝΑΪΣ καταλαμβάνοντας και τις τέσσερις αίθουσες του συγκροτήματος. [Καστοριάς 34-36, Βοτανικός, Αθήνα 10447].

Ωράριο Λειτουργίας έκθεσης

Παρασκευή 26/1 έως Κυριακή 28/1 11:00 – 20:00

Δευτέρα 29/1 11:00-20:00

Χορηγοί:

Πηγές Κωστηλάτας, giagiamas, Vellios Scool of Art, Lick the Spoon, Angelina Mannequins

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Down Town, Deluxe Magazine, Fashion Daily, Gpop, K-Mag, Music 89,2, That’s life, Vesper

Πληροφορίες www.andydote.eu ½info@andydote.eu

FB: andydotefashionfair ½Instagram: Andydote Fashionfair