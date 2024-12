Με έναν καινούργιο, συναρπαστικό κύκλο περιεχομένου, το Vodafone TV προσφέρει στους συνδρομητές του μοναδικές ψυχαγωγικές εμπειρίες για τις γιορτές. Στο Disney+ μπορεί κανείς να απολαύσει το νέο κεφάλαιο στο σύμπαν του Star Wars με τη σειρά «SKELETON CREW», με πρωταγωνιστή τον Jude Law, που έρχεται για να ενθουσιάσει τους φαν, το μουσικό ντοκιμαντέρ «BEATLES ’64» που ρίχνει φως στην επική δεκαετία των The Beatles, και τη μίνι σειρά της Pixar, «ΟΝΕΙΡΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ», που εξερευνά τον μαγικό κόσμο του «Τα Μυαλά που Κουβαλάς». Για τους λάτρεις των ταινιών, η πολυαναμενόμενη ταινία του ΗΒΟ «AM I OK?» με την Ντακότα Τζόνσον έρχεται σε πρώτη μετάδοση, ενώ η εορταστική περίοδος συνοδεύεται από ένα μοναδικό χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα με ταινίες και σειρές για αξέχαστες γιορτές. Το σύμπαν του Harry Potter αποκτά νέα διάσταση, με ακυκλοφόρητο υλικό και ειδικές προβολές μέσω του Vodafone TV NOW -αλλά και μιας ειδικής on demand κατηγορίας στο Vodafone TV, προσφέροντας μια αποκλειστική εμπειρία στους συνδρομητές του πρώτου καναλιού της Vodafone TV.​

Vodafone TV Now: Το πρώτο κανάλι του Vodafone TV φέρνει τον μαγικό κόσμο του HARRY POTTER!

Είστε έτοιμοι για το καθημερινό σας ραντεβού; Το πρώτο κανάλι του Vodafone TV είναι γεγονός! Το VODAFONE TV NOW, που βρίσκεται στη θέση 100,έχει καθημερινό πρόγραμμα 15 ωρών γεμάτο από slot με trailers και ενημερωτικές διαφημίσεις μέχρι επεισόδια αγαπημένων τηλεοπτικών σειρών και ντοκιμαντέρ από το ΗΒΟ, την VIAPLAY και cooking shows του Jamie Oliver μέχρι το μεταγλωττισμένο «Pablo». Κι αυτό είναι μονάχα η αρχή, καθώς θα ακολουθήσουν αφιερώματα, ταινίες και εκπλήξεις! ​

Το πρώτο από αυτά είναι ο μαγικός κόσμος του Harry Potter!

Από τον “Χάρι Πότερ και την Φιλοσοφική Λίθο” μέχρι τους “Κλήρους του Θανάτου, Mέρος 2”, και οι 8 ταινίες του αγαπημένου μάγου, ολόκληρη η τριλογία των “Φανταστικών Ζώων” με τον βραβευμένο με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου Έντι Ρεντμέιν, αλλά και σε Α’ προβολή το επετειακό “20th Anniversary: Return to Hogwarts” με την επιστροφή των ηρώων στους…κοιτώνες τους, το ντοκιμαντέρ “Fantastic Beasts: Natural History”με τον Στίβεν Φράι, το τηλεπαιχνίδι “Hogwarts: Tournament of Houses” με οικοδέσποινα την Έλεν Μίρεν και το reality cooking show “Wizards of Baking” παράλληλα με την προβολή του στην Αμερική, όλα είναι εδώ και αποκλειστικά στο Vodafone TV NOW!

Πρεμιέρα λοιπόν στις 20 Δεκεμβρίου στις 20:30 το βράδυ στο Vodafone TV NOW με τον “Χάρι Πότερ και τη Φιλοσοφική Λίθο” και με καθημερινό ραντεβού την ίδια ώρα με τις ταινίες, τα ντοκιμαντέρ και τα shows, το απολαυστικό “Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts” στις 5 Ιανουαρίου, ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό γιορτινό πρόγραμμα μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2025 με πρεμιέρες και επαναλήψεις, για ξόρκια που θα χτυπήσουν απ’ ευθείας στην καρδιά.

Αναλυτικά οι πρεμιέρες: 20 Δεκεμβρίου – Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος, 21 Δεκεμβρίου – Ο Χάρι Πότερ και η Κάμαρα με τα Μυστικά, 22 Δεκεμβρίου – Ο Χάρι Πότερ και ο Αιχμάλωτος του Αζκαμπάν, 23 Δεκεμβρίου – Harry Potter: Tournament of Houses (και κάθε Δευτέρα με καινούργιο επεισόδιο), 24 Δεκεμβρίου – Harry Potter: Wizards of Baking (και κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη με καινούργιο επεισόδιο), 27 Δεκεμβρίου – Ο Χάρι Πότερ και το Κύπελλο της Φωτιάς, 28 Δεκεμβρίου – Ο Χάρι Πότερ και το Τάγμα του Φοίνικα, 29 Δεκεμβρίου – Ο Χάρι Πότερ και ο Ημίαιμος Πρίγκιπας, 3 Ιανουαρίου – Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, μέρος Ι, 4 Ιανουαρίου – Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του θανάτου, μέρος ΙΙ, 5 Ιανουαρίου – Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, 7 Ιανουαρίου – Φανταστικά Ζώα και που Βρίσκονται, 8 Ιανουαρίου – Φανταστικά Ζώα: Τα Εγκλήματα του Γκρίντελβαλντ, 9 Ιανουαρίου – Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ, 10 Ιανουαρίου – Fantastic Beasts: Natural History

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ HBO

«DUNE PART TWO»

Διαθέσιμο τώρα

O Πολ Ατρείδης αναζητά εκδίκηση απέναντι σε εκείνους που κατέστρεψαν την οικογένειά του και προσπαθεί να αποτρέψει ένα μέλλον που μόνο ο ίδιος μπορεί να προβλέψει. To δεύτερο μέρος του «DUNE II» του Ντενίς Βιλνέβ, με τον Τίμοτε Σαλαμέ και την Ζεντάγια στους πρώτους ρόλουςπου έσπασε τα ταμεία και βάζει πλώρη για τα φετινά Όσκαρ 2025, έφτασε και παίζει αποκλειστικά σε Α’ Προβολή στο Vodafone TV.

Παράλληλα δείτε το «DUNE: PROPHECY», την πρωτότυπη σειρά παραγωγής ΜΑΧ που προβάλλεται με καινούργιο επεισόδιο κάθε Δευτέρα στο Vodafone TV και αφηγείται μια διαφορετική καινούργια ιστορία του Αράκις, διαβάζοντας και το βιβλίο των Brian Hebert & Kevin J. Andreson «Οι Μάγισσες του Ντιούν» (Sisterhood of Dune), μια επιστροφή στο μυθικό κόσμο του Frank Herbert, που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Anubis.

«AM I OK?»

Διαθέσιμο στις 20/12

Η Λούσι και η Τζέιν είναι φίλες από πάντα. Όταν η Τζέιν αποφασίζει να μετακομίσει στο Λονδίνο, η Λούσι θα κάνει μια αποκάλυψη που θα φέρει ανατροπές στη σχέση του. Το πολυβραβευμένο «AM I OK?», που ύμνησαν κοινό και κριτικοί στη φεστιβαλική του μέχρι τώρα πορεία, παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV και θα σας κάνει να δείτε την Ντακότα Τζόνσον με άλλο μάτι!

​ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«STAR WARS: SKELETON CREW»

Διαθέσιμο τώρα

Στο πολυαναμενόμενο «STAR WARS:SKELETON CREW», ακολουθούμε το ταξίδι τεσσάρων παιδιών, τα οποία, μετά από μια μυστηριώδη ανακάλυψη στον φαινομενικά ειρηνικό πλανήτη τους, βρίσκονται χαμένα σε έναν άγνωστο και επικίνδυνο γαλαξία. Ενώ προσπαθούν να βρουν το δρόμο για το σπίτι τους, διασταυρώνονται με τον Jod Na Nawood. Αποκλειστικά στο Disney+ και στο Vodafone TV.​

«LIGHT SHOP»

Διαθέσιμο τώρα

Κάθε βράδυ, το μαγαζί με τα φώτα φωτίζει το σκοτεινό δρομάκι και καλωσορίζει τους πελάτες. Ακόμα κι αν έχει μόνο έναν πελάτη, ο ανυποχώρητος ιδιοκτήτης το κρατάει ανοιχτό. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να κρατάει το μαγαζί τη νύχτα, καθώς τον επισκέπτονται πελάτες όλων των ειδών. Το «Light Shop», η νέα Κ-drama σειρά του Disney+ υπόσχεται να σας κάνει να αναρωτηθείτε για την άλλη ζωή.​

«BEATLES ‘64»

Διαθέσιμο τώρα

Οι σκηνοθέτες Μάρτιν Σκορσέζε και Ντέιβιντ Τεντέσκι αποκαλύπτουν τα τέσσερα Σκαθάρια κατά τη μεγαλύτερη στιγμή και αδιανόητη δόξα της καριέρας τους. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει σπάνιο υλικό από τα παρασκήνια, όπως το κατέγραψαν οι Ντέιβιντ και Άλμπερτ Μέιζλς, σε ποιότητα 4K. Νέες αλλά και αρχειακές συνεντεύξεις των Beatles, καθώς και των θαυμαστών που άλλαξε η ζωή τους, ρίχνουν φως σ’ αυτήν τη μοναδική πολιτιστική στιγμή. Το «BEATLES ’64» είναι ένα σπάνιο και αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ που στριμάρει στο Disney+ και στο Vodafone TV.

«ΟΝΕΙΡΟ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»

Διαθέσιμο τώρα

To Disney+ παρουσιάζει τη νέα μίνι σειρά της Pixar Animation Studios, «Όνειρο: Εταιρεία Παραγωγής», από τον κόσμο του «Τα Μυαλά που Κουβαλάς». Η Ράιλι μεγαλώνει και οι αναμνήσεις της χρειάζονται λίγη παραπάνω επεξεργασία, γι’ αυτό η Χαρά και τα άλλα Βασικά Συναισθήματα τις στέλνουν στην Όνειρο: Εταιρεία Παραγωγής. Η διάσημη σκηνοθέτης Πόλα Περσίμον αντιμετωπίζει τον δικό της εφιάλτη: πρέπει να δημιουργήσει το επόμενο όνειρο-επιτυχία, ενώ την αναγκάζουν να συνεργαστεί με τον Ζένι, έναν ξιπασμένο σκηνοθέτη ονειροπολήσεων, που θέλει να παίξει στη μεγάλη κατηγορία των νυχτερινών ονείρων. Και παίζει αποκλειστικά στο Disney+ και στο Vodafone TV!​

​Christmas time στο Vodafone TV!

Ποιος δεν αγαπάει τα Χριστούγεννα και δη όταν συνδυάζονται με τις καλύτερες Χριστουγεννιάτικες ταινίες σε ένα μοναδικό αφιέρωμα που ετοίμασε το Vodafone TV με τίτλο IT’S CHRISTMAS! -ήδη διαθέσιμο on demand- και περιλαμβάνει από το «ΨΥΧΡΑ ΚΙ ΑΝΑΠΟΔΑ» και το «ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» στο Disney+ μέχρι τα «ΓΚΡΕΜΛΙΝΣ», το «WONKA» και επετειακά τραπεζώματα με τον JAMIE OLIVER!​

Ταινίες αφιερώματος:

Μονός Στο Σπίτι, Μονός Στο Σπίτι 2: Χαμένος Στη Νέα Υόρκη, Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης, Die Hard, While You Were Sleeping (Όσο Εσύ Κοιμόσουν), The Santa Clause, The Santa Clauses (Οι Αγιοβασίληδες), Miracle On 34th Street, The Muppet Christmas Carol , Frozen (Ψυχρά Κι Ανάποδα), Frozen IΙ (Ψυχρά κι Ανάποδα ΙΙ), Noelle, 12 Days Of Christmas, Wonka, Harry Potter And The Philosopher’s Stone, Gremlins, (This Is Not) A Christmas Movie, Jamie’s Italian Christmas, Jamie’s Easy Christmas, Jamie’s Easy Meals At Christmas​

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

«THE BUNKER»

Διαθέσιμο τώρα

Η αληθινή ιστορία μιας γυναίκας που πέφτει θύμα απαγωγής, βιασμού και παράνομου εγκλεισμού, το συγκλονιστικό THE BUNKER ακολουθεί το θύμα σε μια αναμέτρηση με τις αναμνήσεις του, και το παρακολουθείς με κομμένη την ανάσα.

«ROOMIES»

Διαθέσιμο τώρα

Η Μπίμπι και η Άμα είναι δυο λεσβίες κολλητές εκεί κοντά στα 20 τους, που αποφασίζουν να μετακομίσουν μαζί σε ένα διαμέρισμα στις Βρυξέλλες για να ανακαλύψουν μια καινούργια ζωή. Μεταξύ δράματος και κωμωδίας, και της ίδιας της ζωής, το ROOMIES της Viaplay είναι η πιο γλυκόπικρη σειρά του χειμώνα αυτού. ​

«ΤΗΕ ΒΟΧ»

Διαθέσιμο τώρα

H εμμονή μιας αστυνομικού με μια υπόθεση που αναλαμβάνει την οδηγεί σε παράξενα μονοπάτια που κι η ίδια θα αμφισβητήσει την αλήθεια και το ψέμα. Αυτό είναι το THE BOX δια χειρός Viaplay και είναι το απόλυτο θρίλερ για να δεις, λίγο πριν μπουν τα Χριστούγεννα.

​VIDEO CLUB: ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

«ΕΓΩ, Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 4»

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 22/12

Μπορείς να πεις όχι σε μια νέα περιπέτεια του Γκρου και της παρέας του; Όχι είναι η απάντηση, γι’ αυτό και το ΕΓΩ, Ο ΑΠΑΙΣΙΟΤΑΤΟΣ 4 έφτασε για να επιβεβαιώσει ότι η επιτυχία του μόνο τυχαία δεν είναι.​

«SMILE 2»

Διαθέσιμο για ενοικίαση από 28/12

Έτοιμη για τη μεγάλη της περιοδεία, η Σκάι Ράιλι συνειδητοποιεί παράξενα περιστατικά αισθάνεται να την περικυκλώνουν και να την κάνουν να νιώθει πιο ευάλωτη από ποτέ. Το SMILE 2 έρχεται με φόρα.

«JOKER FOLIE A DEUX»

Διαθέσιμο για ενοικίαση

Λίγο μετά τα γεγονότα του τέλους του JOKER, ο Άρθουρ Φλεκ βρίσκεται έγκλειστος στο Άρκαμ και εκεί συναντάει την Χάρλεϊ Κουίν και το σύμπαν αλλάζει. Το JOKER FOLIE A DEUX του Τοντ Φίλιπς έρχεται για να συμπληρώσει με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο εκείνο που ξεκίνησε κάμποσα χρόνια πίσω και έκανε τις υπερηρωικές ταινίες να μοιάζουν με κάτι άλλο, πολύ πιο μεγάλο.