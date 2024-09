O Σεπτέμβρης έφτασε και το Vodafone TV επιστρέφει «στα θρανία» με τις πιο πολυαναμενόμενες πρεμιέρες της χρονιάς. «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2», από τα studios της Disney και της Pixar, η πιο επιτυχημένη ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία του σινεμά και με περισσότερα από 650.000 εισιτήρια στις ελληνικές αίθουσες από τις 25/9 και οι «Ιστορίες Καλοσύνης», η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου ήδη διαθέσιμη, παίζουν αποκλειστικά στο Disney+, η πολυαναμενόμενη πρώτη σαιζόν του “The Penguin” του ΗΒΟ με τον Κόλιν Φάρελ στο σύμπαν του Batman στις 20/9, το “Wonka” με τον Τίμοτε Σαλαμέ και το μοναδικό “We Are Who We Are” από τις 25/9, η νεανική σειρά του Λούκα Γκουαντανίνο, αλλά και οι φετινές βραβευμένες με Emmy σειρές, όλα παίζουν δυνατά και αποκλειστικά στο Vodafone TV για ένα φθινόπωρο που υπόσχεται πολλά.

​ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

«ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2»

Διαθέσιμο στις 25/9

​​Η ταινία της Disney και της Pixar, «Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2», επιστρέφει στο μυαλό της νεαρής εφήβου Ράιλι, τη στιγμή που το κέντρο ελέγχου κατεδαφίζεται ώστε να δημιουργηθεί χώρος για κάτι εντελώς απροσδόκητο: τα νέα Συναισθήματα! Η Χαρά, η Λύπη, ο Θυμός, ο Φόβος και η Αηδία, που εδώ και καιρό εκτελούν μια επιτυχημένη από κάθε άποψη λειτουργία, τα χάνουν όταν εμφανίζεται η Ανησυχία. Και φαίνεται ότι δεν είναι μόνη. Φέρνει μαζί της την Ντροπή, τη Ζήλια και την Ανία.

«AGATHA ALL ALONG»

Διαθέσιμο στις 19/9​

Στη νέα σειρά «Agatha All Along», από τη Marvel Television, η διαβόητη Άγκαθα Χάρκνες έχει χάσει όλη της τη δύναμη, από ένα διαστρεβλωμένο ξόρκι. Ένας μυστηριώδης γκοθ έφηβος τη βοηθάει να απελευθερωθεί από αυτό και της κεντρίζει το ενδιαφέρον όταν της ζητά να τον οδηγήσει στον θρυλικό Δρόμο των Μαγισσών, μια σειρά από μαγικές δοκιμασίες. Όποια μάγισσα καταφέρνει να επιβιώσει, ανταμείβεται με αυτό που της λείπει. Η Άγκαθα και ο μυστηριώδης έφηβος συγκεντρώνουν μια ετερόκλητη ομάδα μαγισσών και ξεκινούν την περιπλάνησή τους στον Δρόμο…

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ»

Διαθέσιμο τώρα

Σε σκηνοθεσία Γιώργου Λάνθιμου, οι «Ιστορίες Καλοσύνης» από την Searchlight Pictures, είναι ένα τρίπτυχο αφήγημα που ακολουθεί έναν άντρα χωρίς επιλογή που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο της ίδιας του της ζωής, έναν αστυνομικό ανήσυχο μετά την επιστροφή της γυναίκας του που φαίνεται να έχει αλλάξει μετά την εξαφάνισή της στη θάλασσα και μια γυναίκα αποφασισμένη να βρει κάποια με ξεχωριστό ταλέντο, που προορίζεται να γίνει μεγάλη πνευματική ηγέτης.

«IN VOGUE: THE 90s»

Μέρος I (Επεισόδια 1-3) διαθέσιμα τώρα

Μέρος II (Επεισόδια 4-6) διαθέσιμο 20 Σεπτεμβρίου

Τη δεκαετία του ’90, η υψηλή μόδα πέρασε από την πασαρέλα στην κυρίαρχη κουλτούρα. Με ένα κορυφαίο καστ από τον κόσμο της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής, πλάι στους Άννα Γουίντουρ και Έντουαρντ Ένινφουλ της Vogue, αυτή η πρωτότυπη σειρά-ορόσημο αποκαλύπτει την κρυφή ιστορία των πιο διάσημων στιγμών της δεκαετίας του ’90 στη μόδα και την ποπ κουλτούρα.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ HBO

«THE PENGUIN»

Διαθέσιμο 20/9

Ακριβώς μετά τα γεγονότα της ταινίας THE BATMAN (2022) του Ματ Ριβς, αυτή η πρωτότυπη σειρά του ΗΒΟ πιάνει την ιστορία του χαρακτήρα του Κόλιν Φάρελ και κατεβαίνει στα πιο μαύρα σκοτάδια της Γκόθαμ Σίτι για να ανακαλύψει ποιος πραγματικά είναι ο Πιγκουίνος.​ Ίντριγκες και δολοπλοκίες μπλέκονται με τον πιο «ιδανικό» τροπο στην πλέον αναμενόμενη σειρά του φθινοπώρου.

«WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS»

Διαθέσιμο τώρα

Σας έλειψαν οι περιπέτειες του Τόνι Σοπράνο; Tο «WISE GUY: DAVID CHASE AND THE SOPRANOS», το μοναδικό 3ωρο ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ της Tribeca πιάνει την ιστορία της πιο διάσημης οικογένειας της μαφίας για να μετρήσει απώλειες και να ενώσει τα χαμένα κομμάτια με την βοήθεια του δημιουργού της, David Chase, για ένα απολαυστικό και συνδυαστικό binge-watching με τους 6 κύκλους του θρυλικού «The Sopranos», αποκλειστικά διαθέσιμους στο Vodafone TV.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: THE LEADERS

Μουσική, μαγειρική, ακτιβισμός, πολιτική, τεχνολογία, αθλητισμός, μόδα – όλοι εκείνοι που είναι μπροστά από τα φώτα και καθοδηγούν, εμπνέουν, αλλά και απογοητεύουν, φτιάχνοντας το πιο ιδεατό σύμπαν για το καινούργιο αφιέρωμα του Vodafone TV με τίτλο THE LEADERS, που φιλοξενεί τις αληθινές ιστορίες μεταξύ άλλων του Max Verstappen, της Lady Gaga, του Obama, της Πάολας Ρεβενιώτη, της Τζέιν Φόντα, του Μαρκ Ζούκενμπεργκ και του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

(τίτλοι που φιλοξενούνται στο αφιέρωμα: Max Verstappen: Off the Beaten Track, Gaga Chromatica Ball, Branson, The Janes, Spielberg, Καλιαρντά, Zuckerberg: King of the Metaverse, Jane Fonda: In Five Acts, Obama: In Pursuit of a More Perfect Union, Jim Henson: Ένας Άνθρωπος Γεμάτος Ιδέες, What’s my Name: Muhammad Ali, Γκόρντον Ράμσεϊ: Εκτός Χάρτη)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: IT’S ALL ABOUT SCHOOL

Σχολείο δεν είναι μόνο τα μαθήματα αλλά και ότι υπάρχει γύρω από αυτό. Κάπως έτσι, το ανορθόδοξο φετινό αφιέρωμα του Vodafone TV στη BACK TO SCHOOL εποχή κάνει εκείνο που ποτέ δεν περίμενες! Σε ταξιδεύει πίσω στο σχολείο. Ταινίες και σειρές που κρύβουν μέσα το σχολείο, από πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι κομπάρσο, από τον τίτλο μέχρι τη σύνοψη, ανακάλυψε εδώ εκείνα που ίσως και να αγνοούσες και…καλή σχολική χρονιά!​

(τίτλοι που φιλοξενούνται στο αφιέρωμα: Pretty Little Liars: Summer School, Τα Μυαλά που Κουβαλάς, Τα Μυαλά που Κουβαλάς 2, We Are Who We Are, Milky Way, One of The Boys, Class of ’09, End of Summer, Κάτω απ’ τη Γέφυρα, Harry Potter: The Complete Filmography)

«SHOGUN» ΚΑΙ «THE BEAR» ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ 76ΩΝ EMMYS

Με 29 βραβεία έφυγαν από την φετινή απονομή των τηλεοπτικών βραβείων Emmy το επικό «Shōgun» και το καταιγιστικό «The Bear», οι δυο απόλυτοι νικητές της περσινής σαιζόν, και οι δυο παραγωγής FX που είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στο Disney+.

Στο Vodafone TV, μπορεί κάποιος να δει όλους τους κύκλους των υποψήφιων σειρών παραγωγής ΗΒΟ («The Gilded Age», «Curb Your Enthusiasm», «The Sympathizer», «Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty», «How to With John Wilson») που διακρίθηκαν στη χθεσινή απονομή των βραβείων Emmy.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗ VIAPLAY

«REBUS»

Διαθέσιμο 20/9

Βασισμένο στις ιστορίες του Ρέμπους, χαρακτήρα των βιβλίων του Ίαν Ράνκιν, το REBUS ακολουθεί έναν νεαρό ντετέκτιβ και την αναπάντεχη τροπή που θα πάρει η καριέρα του όταν ο αδερφός του αποδειχτεί εγκληματίας. Η σειρά εθισμός του Viaplay παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

“MAX VERSTAPPEN: OFF THE BEATEN TRACK”

Διαθέσιμο τώρα

Μετά το Max Verstappen, το μοναδικό ντοκιμαντέρ του Viaplay, έρχεται με καινούργιο υλικό, το δεύτερο μέρος και με τίτλο OFF THE BEATEN TRACK αφηγείται ξανά την ζωή και το έργο του πιο διάσημου αυτή τη στιγμή οδηγού αγώνων.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙΣ

«WE ARE WHO WE ARE» (τηλεοπτική σειρά)

Διαθέσιμη από 25/9

Όσο οι γονείς τους είναι στην Ιταλία, δυο έφηβοι ζουν σε μια αμερικανική βάση χαμένοι μέσα σε μια αφιλόξενη ήπειρο. Ο Λούκα Γκουανταντίνο (Call Me By Your Name) φτιάχνει την πιο νεανική σειρά που θα κολλήσετε, θα ερωτευτείτε, θα κλάψετε και θα έρθει η καρδιά σας στην θέση της. ​

«WONKA»

Διαθέσιμο από 26/9

Η ιστορία πίσω από το χτίσιμο της σοκολατοβιομηχανίας του Γουίλι Γουόνκα και των απίθανων εφευρέσεών του, δια χειρός Πολ Κινγκ του Paddington με τον Τίμοτε Σαλαμέ, την Ολίβια Κόλμαν, τον Χιου Γκραντ και τον Ρόουαν Άτκινσον. Περιμένετε κάτι καλύτερο;​ ​​

«BEETLEJUICE»

Διαθέσιμο τώρα

Ένα πρόσφατα πεθαμένο ζευγάρι στοιχειώνει το σπίτι τους. Όταν μια οικογένεια από τη Νέα Υόρκη μετακομίζει στο σπίτι, τα φαντάσματα καλούν τον ενοχλητικό και πονηρό βιοεξορκιστή ονόματι Σκαθαροζούμη από τον κάτω κόσμο ώστε να τους τρομάξει και να τους διώξει. Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Τιμ Μπάρτον από τα τέλη του ’80 με τον Μαικλ Κίτον και τη Γουινόνα Ράιντερ έφτασε αποκλειστικά στο Vodafone TV, λίγο πριν το δεύτερο μέρος κάνει την επέλασή του στα σινεμά. ​

«THE COLOR PURPLE»

Διαθέσιμο τώρα

Μακριά από την αδερφή και τα παιδιά της, η Σίλι θα βιώσει επικίνδυνες καταστάσεις και έναν βάναυσο σύζυγο. Με τη βοήθεια της τραγουδίστριας, η Σίλι θα βρει το κουράγιο για μια νέα ζωή. Το ΠΟΡΦΥΡΟ ΧΡΩΜΑ, ένα φαντεζί μιούζικαλ που δεν προβλήθηκε ποτέ στις ελληνικές αίθουσες και έκανε αίσθηση στην Αμερική παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

“ZUCKERBERG: THE KING OF METAVERSE” (ντοκιμαντέρ)

Διαθέσιμο 25/9

Πως ξεκίνησαν όλα και πως φτάσαμε ως εδώ; Το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ ZUCKERBERG: KING OF THE METAVERSE καταγράφει το μοναδικό success story ενός φοιτητή που κατέκτησε όλον τον κόσμο.

VIDEO CLUB : ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

“THE FALL GUY” (Ο ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ)

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Έχοντας επιβιώσει από ένα ατύχημα που παραλίγο να του κοστίσει την καριέρα του, ένας κασκαντέρ πρέπει να εντοπίσει έναν αγνοούμενο κινηματογραφικό αστέρα, να λύσει μια σκοτεινή υπόθεση συνωμοσίας και να κερδίσει ξανά τον έρωτα της ζωής του. Ο Ράιν Γκόσλινγκ και η Έμιλι Μπλαντ στον ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ, την πιο τρελή περιπέτεια της χρονιάς.

“A QUITE PLACE: DAY ONE” (ΕΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ: ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ)

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Η πρώτη μέρα της εισβολής των εξωγήινων τεράτων που βύθισαν τη Γη στη σιωπή, ή αλλιώς το reboot του επιτυχημένου franchise του ΈΝΑ ΗΣΥΧΟ ΜΕΡΟΣ είναι εδώ με τη Λουπίτα Νι’Ονγκο να ψάχνει να βρει από…που μας ήρθε.​

“THE CROW” (ΤΟ ΚΟΡΑΚΙ)

Διαθέσιμο τώρα για ενοικίαση

Το θρυλικό ΚΟΡΑΚΙ κλείνει 30 χρόνια, μια καινούργια ταινία είναι έτοιμη για τις αίθουσες, αλλά ο Μπράντον Λι θα μείνει για πάντα ως εκείνος ο αδικοχαμένος ηθοποιός που έφυγε από την ζωή πριν η ταινία ολοκληρωθεί, και που θα στοιχειώνει για πάντα, κάθε της καρέ.