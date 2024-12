Στα Public και το Τickets.public.gr τον Νούμερο 1 προορισμό για εισιτήρια θεαμάτων βρίσκεις τις πιο απίθανες και πολυαναμενόμενες εκδηλώσεις του μήνα. Όποιο θέαμα και αν θες να απολαύσεις, θέατρο ή συναυλία, για μικρούς και μεγάλους σε όλη την Ελλάδα απόκτησε το εισιτήριό σου στα Public και ζήσε αξέχαστες εμπειρίες.

Aladin on Ice

13-14-15 Δεκεμβρίου 2024

Κλειστό γήπεδο TAEKWONDO

Η νέα μεγάλη υπερπαραγωγή στον πάγο, που είναι αφιερωμένη στον διάσημο ήρωα Αλαντίν, έρχεται στην Αθήνα με το μαγικό της λυχνάρι και ένα εντυπωσιακό μαγικό χαλί, για να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους!

Disney in Concert – Believe in Magic | Athens

14 Δεκεμβρίου 2024

Κλειστό γήπεδο μπάσκετ ΟΑΚΑ

Τα πιο λαμπρά αστέρια του West End του Λονδίνου ανεβαίνουν στη σκηνή μαζί με μια διεθνούς κλάσης συμφωνική ορχήστρα 56 ατόμων για μια ζωντανή παράσταση που θα σας μεταφέρει κατευθείαν στα μαγευτικό κόσμο της Disney

Τα Μαγικά Χριστούγεννα του Πινόκιο

7 – 31 Δεκεμβρίου 2024

Christmas Theater

Μια φαντασμαγορική μουσικοθεατρική παράσταση για τη δύναμη της θέλησης και τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Καρυοθραύστης – Το μιούζικαλ των Χριστουγέννων

Από 7/12, Σάββατο και Κυριακή

Θέατρο Τζένη Καρέζη

Ο «Καρυοθραύστης – Το μιούζικαλ των Χριστουγέννων» συνδυάζει τη θεατρική τέχνη, τη μουσική του Τσαϊκόφσκι και τη μαγεία του χορού, δημιουργώντας μια πολύπλευρη εμπειρία που αγγίζει τις καρδιές όλων.

«ΣΟΥΠΕΡ ΑΤΟΥ»

Κάθε Δευτέρα έως 23 Δεκεμβρίου

Vox

Το ΣΟΥΠΕΡ ΑΤΟΥ έχει τα πάντα. Τραγούδι, χορό, κωμικά σκετς, κωμικό αυτοσχεδιασμό και

παιχνίδι με το κοινό.

Το Ακρωτήρι

Από 6 Δεκεμβρίου

Θέατρο Ιλίσια

Η Μαρία Ναυπλιώτου στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάει τον Δημήτρη Αλεξανδρή, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Οδυσσέα Παπασπηλιοπούλου.

