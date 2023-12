Τα racing games για μια μεγάλη και αξιοσέβαστη κατηγορία των gamers είναι… «πάθος». Ειδικότερα ένα racing simulation για PC, αν μη τι άλλο μπορεί να προσφέρει μια ανεπανάληπτη και ρεαλιστική εμπειρία οδήγησης στον φανατικό petrol head που λατρεύει το gaming, δίνοντας τη δυνατότητα να οδηγήσει (έστω και virtually) αυτοκίνητα που θα τα έβλεπε μόνο στα πιο… τρελά του όνειρα. Για να συμβεί όμως αυτό και ένας fan των racing games να βιώσει το «need for speed», θα πρέπει να διαθέτει και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Γιατί καλό ένα αξιόπιστο controller, όμως τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με μια «επαγγελματική» τιμονιέρα, η οποία προσφέρει στον gamer, μια “one-of-a-kind” εμπειρία. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται τα racing wheels και τα αξεσουάρ της MOZA, μιας εταιρείας που έχει κάνει «τέχνη» την επαγγελματικού τύπου αίσθηση στα racing games.

The MOZA Racing Experience: Full του… customization!

Κάθε προϊόν της MOZA είναι προσεγμένο σε βαθμό… «εξωφρενικό», καθώς στόχος είναι να αναπαραχθεί στην εντέλεια η ιδανική εμπειρία οδήγησης, ποντάροντας στον ρεαλισμό και στην υπέρμετρα υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Το σύστημα οδήγησης ΜΟΖΑ είναι η επιτομή του customization, καθώς στόχος είναι να μπορέσει να αισθανθεί ο gamer την μαγεία του να προσαρμόζει την οδηγική του εμπειρία, όπως εκείνος την έχει ακριβώς φανταστεί. Αυτό συμβαίνει γιατί κάθε user μπορεί να προσθαφαιρέσει μια σειρά από διαφορετικά τμήματα της τιμονιέρας, έχοντας αρχικά το κεντρικό moter και εκεί πάνω μπορεί να προσθέσει πετάλια, λεβιέ ταχυτήτων, χειρόφρενα και διαφορετικά τιμόνια (ω ναι μπορείτε να προσθέσετε τιμόνι πιλότου της Formula 1 και να νιώσετε έστω και εικονικά όπως ο Sebastian Vettel ή ο Lewis Hamilton)! Με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά o gamer προσαρμόζει το σύστημα οδήγησης κάθε φορά πάνω στο δικό του αποκλειστικό στυλ, δίνοντας του τη δυνατότητα να παραμετροποιεί πλήρως την οδηγική απόκριση σύμφωνα πάντοτε με τα δικά του μέτρα.

H υψηλή αντοχή, η στιβαρότητα και η ποιότητα κατασκευής (είναι άλλωστε κατασκευασμένο από υψηλής πιστότητας αλουμίνιο) ενός driving setup της MOZA, είναι αναντίρρητη, καθώς το σχεδιαστικό team της, έχει ξοδέψει άπειρες ώρες στο designing board έτσι ώστε να σχεδιάσει ένα προϊόν που είναι εντυπωσιακά ανθεκτικό και premium. Ένα από τα ατού όμως ενός racing setup που φέρει τη σφραγίδα της MOZA είναι ότι μέσω του εξελιγμένου software: MOZA Pit House, ο χρήστης της τιμονιέρας μπορεί να εξερευνήσει πλήρως μιας σειρά από παραμέτρους που σχετίζονται με την απόδοση του δημιουργήματος του, ρυθμίζοντας settings και ενεργοποιώντας πολυάριθμα οδηγικά presets (όπως είναι οδήγηση GT, rally, Formula, drifting και kart). Με λιγοστά clicks και μέσω ενός εξαιρετικά εύχρηστου menu, αλλά και με λειτουργίες cloud, το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσω του πρωτοποριακού app στα χέρια σας θα έχετε πάντοτε τον έλεγχο!

Happy Christmas με το… MOZA R5 Bundle!

Το να φτιάξετε το δικό σας racing setup της MOZA σίγουρα απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο, για αυτό μπορείτε να έχετε στα χέρια σας την full εμπειρία με ένα πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει εκτός από το μοτέρ, τόσο το τιμόνι όσο και τα συνοδευτικά πετάλια! Το μοτέρ βέβαια R5 που περιλαμβάνεται στο πακέτο είναι ο απόλυτος «πρωταγωνιστής», καθώς μπορεί αρχικά να σας φανεί μικρό σε διαστάσεις, όμως είναι μεγάλο σε δυνατότητες. Με μέγιστη ροπή στα 5.5Nm και ένα σύστημα διεύθυνσης που το διαχειρίζεται ένας κωδικοποιητής κινητήρα στα 15-bit, το αποτέλεσμα που θα δείτε στην οθόνη σας, δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από το “real-thing” στο θέμα της οδηγικής απόκρισης. Επιπλέον, εστιάζοντας στην υψηλή ανθεκτικότητα, το σχεδόν «ανίκητο» περίβλημα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου εξασφαλίζει αντοχή που κανένα άλλο αντίστοιχο προϊόν δεν είναι σε θέση να προσφέρει.

Και επειδή όταν θα αισθάνεστε τον… πυρετό της ταχύτητας, το μοτέρ R5 διαθέτει στο εσωτερικό του ένα smart σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας, έτσι ώστε όλοι οι εσωτερικοί μηχανισμοί να παραμένουν… δροσεροί ακόμη και όταν τα πράγματα στην πίστα αρχίζουν και ζορίζουν. Last but not least, η βάση και το τιμόνι συνδέονται αποτελεσματικά με έναν ειδικά κατασκευασμένο και πατενταρισμένο δακτύλιο ολίσθησης, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να αντέξει σε βάθος χρόνου ακόμη και στις 5.000.000 στροφές (μόνο τυχαίο άλλωστε δεν είναι το γεγονός ότι για το εν λόγω εξάρτημα, η MOZA έχει κατοχυρώσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας). Στο εν λόγω bundle, το Moter R5 «δένει» και συνεργάζεται αρμονικά με το ES Steering Wheel, αλλά και με τα πετάλια SR-P Lite Pedals, προσφέροντας έτσι την full ρεαλιστική εμπειρία στον gamer.

Διαβάζοντας τα παραπάνω, σίγουρα θα έχετε πειστεί για τη δυναμική του driving setup της MOZA και είμαστε βέβαιοι ότι ήδη θα έχετε συμπεριλάβει το MOZA R5 bundle στη λίστα δώρων σας. Είτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο, είτε γιατί φέτος τα Χριστούγεννα θέλετε να ανταμείψετε τον εαυτό σας για όλη τη σκληρή δουλειά που ρίξατε μέσα στο 2023, το MOZA R5 είναι νομίζουμε το απόλυτο XMAS δώρο! Το εγκρίνει άλλωστε και ο Άγιος Βασίλης γιατί είναι και αυτός μεγάλος… “petrol head”, με τις ταχύτητες που αναπτύσσει στο έλκηθρο του (κάτι μας λέει ότι έχει προσθέσει racing wheel της MOZA)!

Επίσημος διανομέας των προϊόντων της MOZA είναι η AMY A.E.και οι fans των racing games μπορούν να βρούν το MOZA R5 bundle στα καταστήματα Πλαίσιο!