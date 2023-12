I am dreaming of the «Hua» Christmas…

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σημαίνουν χαρά, ζεστασιά, οικογενειακή ατμόσφαιρα, νοστιμότατα εδέσματα, εντυπωσιακούς και λαμπερούς στολισμούς, μπόλικη χρυσόσκονη, glam parties και το… «κυριότερο» δώρα! Αναμφίβολα, τα Χριστούγεννα είναι οι γιορτές που μικροί και μεγάλοι γίνονται «παιδιά», καθώς δεν υπάρχει πιο φανταστική στιγμή από την ώρα που θα ξετυλίξεις το δώρο σου που με μαεστρία έχει τοποθετήσει ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Και μπορεί όταν είμασταν μικροί να πιστεύαμε στον καλοκάγαθο τροφαντό Άγιο με την χαρακτηριστική κόκκινη στολή, τη μεγάλη κοιλιά και τη λευκή γενειάδα (ναι είμαστε βέβαιοι ακόμη θα θυμόσαστε το σοκ όταν θα ανακαλύψατε ότι δεν υπάρχει), όμως ο καθένας μας μπορεί να γίνει ένας… «Άγιος Βασιλης» και να μοιράσει εκείνος τα δώρα του! Επειδή το να επιλέξεις τα δώρα που θα κάνεις στους αγαπημένους σου σίγουρα απαιτούν να καταναλώσεις λίγο περισσότερο χρόνο (είναι δύσκολο να βρεθεί στην εποχή μας), η Huawei είναι εδώ με τα ξεχωριστά high-tech προϊόντα της για να σε διευκολύνει, λύνοντας σου τα χέρια και χαρίζοντας σου τις πιο λαμπερές, cool και μαγικές αναμνήσεις!

HUAWEI WATCH GT 4: το απόλυτο XMAS gift!

Εάν ο Άγιος Βασίλης χρειαζόταν ένα smartwatch για να κοιτάζει την ώρα που θα παραδίδει τα δώρα του (αλλά και για να τσεκάρει το βάρος του που όσο να ‘ναι έχει ξεφύγει τα τελευταία 100 χρόνια), σίγουρα η καλύτερη επιλογή του θα ήταν το HUAWEI WATCH GT 4! O κινεζικός κολοσσός της τεχνολογίας για μια ακόμη φορά έκανε το θαύμα του, σχεδιάζοντας ένα smartwatch που απευθύνεται σε κάθε fan των wearables που του αρέσει να γεύεται και να απολαμβάνει την κάθε στιγμή! Αυτό που το καθιστά διαφορετικό από τα υπόλοιπα typical smartwatches της αγοράς είναι ότι συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με τα looks που συναρπάζουν, καθώς όχι μόνο είναι εξελιγμένο σε tech επίπεδο αλλά παράλληλα είναι πανέμορφο (ότι πρέπει δηλαδή για τις glam εμφανίσεις του χριστουγεννιάτικου ρεβεγιόν).

Το πρωτότυπο οκταγωνικό design για την έκδοση των 46mm και ο στρογγυλός elegant σχεδιασμός για την version των 41mm, το καθιστούν ένα wearable που μοιάζει να είναι πασπαλισμένο από τη μαγική χρυσόσκονη που διαθέτουν όλα τα smartwatches της εμβληματικής εταιρείας. Διαθέτοντας state-of-the art τεχνολογία, το HUAWEI WATCH GT 4 περνάει τα smartwatches στο επόμενο εξελικτικό στάδιο, καθώς με τον εξελιγμένο αλγόριθμο TruSeen 5.5+ σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε κάθε πτυχή της υγείας σας 24/7, με λεπτομέρεια και ακρίβεια που εντυπωσιάζει. Εφαρμόζοντας A.I.-based deep και machine learning τεχνικές, το smartwatch της HUAWEI είναι ένας υπερπολύτιμος σύντροφος που θα βάλει τον χρήστη του για τα καλά στο μονοπάτι του wellness. Και εάν έχεις φάει λιγάκι παραπάνω (γιορτές είναι άλλωστε και τα μελομακάρονα σκέτος πειρασμός), το WATCH GT 4 θα σε βοηθήσει να μπεις και πάλι σε πρόγραμμα, καθώς με τη δυνατότητα μέτρησης του θερμιδικού ισοζυγίου, μπορείς ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπεις ξανά στον ίδιο δρόμο. Και οι ευχάριστες εκπλήξεις βέβαια δεν σταματούν εδώ, καθώς σε περίπτωση που θεωρείς τον εαυτό σου «gym freak» μπορείς να επιλέξεις ένα από 100 και πλέον προγράμματα εκγύμνασης και να «ιδρώσεις τη φανέλα», ενώ επειδή το stress και ο κακός ύπνος επηρεάζουν αρνητικά την υγεία, με το WATCH GT 4 στον καρπό σου θα μάθεις τα patterns εκείνα που θα σε κάνουν να νιώθεις πιο χαλαρός και άνετος.

Με πολλά διαφορετικά straps που επιτρέπουν από sportive έως πιο κομψές εμφανίσεις, αλλά και απίστευτο πλήθος από διαθέσιμα watchfaces για μια πιο personalized εμπειρία, το WATCH GT 4 γίνεται αυτομάτως ένα ονειρεμένο δώρο που θα το λατρέψουν οι… πάντες!

Η μαγεία των Χριστουγέννων μέσα από το HUAWEI P60 Pro!



Η HUAWEI είναι γνωστό ότι έχε βάλει πολύ ψηλά τον πήχη σε ότι έχει να κάνει με τον κόσμο των high-end smartphones, προτείνοντας flagships που μοιάζουν να έχουν έρθει από το μέλλον. Εάν φέτος θες να γίνεις ο καλύτερος Santa, τότε το HUAWEI P60 Pro θα αποτελέσει μια ιδανική επιλογή δώρο όχι μόνο για τους αγαπημένους σου, αλλά και για εσένα τον ίδιο! Κάθε σπιθαμή, κάθε εκατοστό του P60 Pro έχει μελετηθεί από το σχεδιαστικό team της κινεζικής εταιρείας για να προσδώσει μια άνευ προηγουμένου αισθητική. Με ένα back cover που θυμίζει υφή από μαργαριτάρι στην special έκδοση Rococo Pearl, σχεδιαστικά είναι… «unique», με όλη τη σημασία της λέξεως. Με την OLED οθόνη στις 6.67 ίντσες, η οποία αποδίδει 1 δισεκατομμύριο χρώματα και διαθέτει μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 120Hz, το μόνο σίγουρο είναι θα σε κάνει να κολλήσεις!

Εκεί βέβαια που το P60 Pro φέρνει την επανάσταση είναι στο κομμάτι του mobile photography, δίνοντας σου τη δυνατότητα να τραβήξεις τις πιο όμορφες φωτογραφίες pro ποιότητας. Από επαγγελματικές λήψεις που αφορούν στον έναστρο νυχτερινό ουρανό και εκπληκτικό zoom στο φεγγάρι (για τους πιο ρομαντικούς), μέχρι ένα εξελιγμένο Night Mode, το οποίο μπορεί να κάνει τη νύχτα… μέρα, αλλά και πλήθος από «smart» A.I.-based λειτουργίες, οι οποίες κυριολεκτικά σας λύνουν τα χέρια, ο φωτογραφικός φακός του P60 Pro μπορεί να αιχμαλωτίσει τη μαγεία των Χριστουγέννων όπως κανένα άλλο smartphone που κυκλοφορεί στην αγορά. Κάθε λήψη και μια ξεχωριστή εμπειρία και κάθε φωτογραφία μια μοναδική ιστορία, όχι μόνο για την περίοδο των γιορτών αλλά όλο το χρόνο. Και μπορεί να μην πιστεύεις στον Άγιο Βασίλη (καθότι μεγάλωσες), όμως σίγουρα θα πιστέψεις στην τεχνική αρτιότητα και την γοητεία που προσφέρει η κάμερα του P60 Pro.

Γι’ αυτό εάν φέτος έχει στα σχέδια σου να κάνεις στους αγαπημένους σου (ή γιατί όχι στον εαυτό σου… άλλωστε το αξίζεις), ένα ξεχωριστό δώρο που να ανήκει στην κατηγορία των smartphones, δεν χρειάζεται να περιμένεις κανέναν άλλο “Santa”, be the Santa και προτίμησε ένα P60 Pro!

FreeBuds Pro 3 και τα Jingle Bells φέτος ακούγονται… δυνατά!

Τα Bluetooth TWS ακουστικά έχουν μπει για τα καλά στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας μας να ξεχάσουμε για πάντα τα ενοχλητικά καλώδια που μπλέκονταν διαρκώς και έπαιζαν με το νευρικό μας σύστημα. Η HUAWEI έχει συμβάλλει στην εξέλιξη των True-wireless Stereo ακουστικών όσο καμία άλλη και μάλιστα δεν σταματάει να εξελίσσει όλο και περισσότερο τις προτάσεις της. Τα FreeBuds Pro 3 ενσωματώνουν χρόνια τεχνολογικών ερευνών και εξέλιξης, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που συλλαμβάνουμε τη δυναμική του πλούσιου και ποιοτικού ήχου.

Προσφέροντας άνετη και εύκολη εφαρμογή, αλλά και με state-of-the art ηχητική απομόνωση θορύβου τελευταίας τεχνολογίας που προσφέρει το ιδανικό «φιλτράρισμα» (ANC 3.0), τα in-ear ακουστικά FreeBuds Pro 3 επαναπροσδιορίζουν τους κανόνες. Η crystal-clear ηχητική απόδοση που προσφέρουν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα high-resolution σύστημα ήχου που είναι κορυφή στην κατηγορία τους, ενώ ο ευπροσάρμοστος χαρακτήρας τους, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη τους να απολαμβάνει διαφορετικούς τύπους περιεχομένου (όπως για παράδειγμα είναι τα Podcasts και τα Audiobooks) πέραν της αγαπημένης του μουσικής. Και επειδή η μουσική δεν πρέπει να σταματάει… ποτέ, με τα FreeBuds Pro 3 διαθέτουν απίθανη αυτονομία, καθώς αντέχουν σχεδόν 31 ώρες (χρησιμοποιώντας τη θήκη για τη φόρτιση), κάτι περισσότερο δηλαδή από όσο χρειάζεται ο Άγιος Βασίλης για να μοιράσει τα δώρα του την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Με πιστοποίηση IP54 (για έξτρα αντοχή στο νερό και στη σκόνη), δυνατότητα on-the-fly εναλλαγής ανάμεσα σε δύο mobile συσκευές και πανεύκολη σύνδεση σε iOS και Android, τα FreeBuds Pro 3 αποτελούν ένα ανεπανάληπτο XMAS δώρο που θα κάνει κάθε λάτρη του ποιοτικού ήχου να ακούσει τα «Jingle Bells» πιο… καθαρά από ποτέ!