Το “Take the Journey” είναι ένα ταξίδι έμπνευσης και εμβάθυνσης στην προσωπική δημιουργία. Σε αυτό ο Δημήτρης Σιδερίδης και η Όλγα Στεφάτου ενώνουν τις φωτογραφικές τους ταυτότητες και μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.

Κινούμενοι στο ευρύτερο φάσμα της φωτογραφίας ντοκουμέντου διοργανώνουν ένα εντατικό εργαστήριο φωτογραφίας στο οποίο θα διεισδύσουν μεταξύ άλλων σε θέματα όπως:

Η μεθοδολογία της έρευνας στη δημιουργική διαδικασία

Η προσωπική οπτική γλώσσα και αισθητική

Η αφήγηση και το φωτογραφικό δοκίμιο

Διαφορές και κοινές συνισταμένες φωτογραφίας ντοκουμέντου και φωτορεπορτάζ.

Με αφορμή τη φράση του Ρίτσαρντ Μπαχ “Μην πιστεύεις ό,τι λεν τα μάτια σου. Δείχνουν μόνο τους περιορισμούς” σας προσκαλούν σε ένα φωτογραφικό ταξίδι που θα ανοίξει νέους ορίζοντες στη ματιά σας, και θα σας βοηθήσει να καλλιεργήσετε τη δική σας φωτογραφική ταυτότητα.

Το φωτογραφικό εργαστήριο “Take the Journey #1” διοργανώνεται από το Imagefields Lab και το atelier délos με στόχο τη διεύρυνση της φωτογραφικής πρακτικής και ματιάς, υπό την καθοδήγηση των Δημήτρη Σιδερίδη και της Όλγας Στεφάτου. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο τμήματα στις 5-6 και 12-13 Οκτωβρίου 2024, με συνολική διάρκεια 34 ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Το εργαστήριο θα φιλοξενηθεί στο atelier délos, Ευαγγελικής Σχολής 5, Νέα Σμύρνη, κοντά στην Κεντρική Πλατεία, με συμμετοχή 16 ατόμων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το εργαστήριο απευθύνεται σε όλους όσους αγαπούν την Τέχνη της Φωτογραφίας και έχουν ήδη εξοικείωση με την τεχνική του μέσου. Πιο συγκεκριμένα απευθύνεται σε εκείνους που έχουν ήδη ξεκινήσει μία φωτογραφική εργασία ή έχουν κάποια νέα ιδέα που θέλουν να ξεκινήσουν, ή θέλουν να εξελίξουν την προσωπική ταυτότητα και το portfolio τους, και χρειάζονται καθοδήγηση. Η δομή του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να είναι ευέλικτοι, κυρίως με την εβδομάδα πρακτικής στην οποία θα υπάρξει ανάθεση εργασίας.

Μεθοδολογία

Το εντατικό εργαστήριο θα δομηθεί πάνω σε θεωρητικές εισηγήσεις και συμβουλευτική καθοδήγηση των εισηγητών, καθώς και σε πρακτική μέσω δημιουργικών ασκήσεων και μιας ανάθεσης διάρκειας μιας ολόκληρης εβδομάδας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν έτσι την ευκαιρία να αναπτύξουν ένα έργο με βάση τα όσα θα διερευνήσουμε στο εργαστήριο αλλά και με την τριβή τους στο πεδίο. Όποιος/α χρειάζεται περαιτέρω καθοδήγηση την εβδομάδα πρακτικής, θα έχει τη δυνατότητα είτε μιας δια ζώσης συνάντησης στο χώρο, είτε μιας διαδικτυακής συνεδρίας με έναν εκ των εισηγητών. Στο εργαστήρι αυτό θα υπάρχει ενεργός ρόλος όλων των συμμετεχόντων ώστε να αναπτυχθούν όλες οι ατομικές πτυχές και δυνατότητες, ταυτόχρονα και μέσα, από μια ομαδική δημιουργική διαδικασία.

Στόχος

Το εργαστήριο έχει ως επιδίωξη να μεταφέρει την εμπειρία και γνώση των εισηγητών, να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τις διαδικασίες που απαιτούνται εργαζόμενοι πάνω σε ένα έργο, να διευρύνει τη φωτογραφική τους ματιά, να δώσει απαντήσεις σε προβληματισμούς, και να αναπτύξει ένα ενεργό δίκτυο μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα

ΣΑΒΒΑΤΟ 05 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11:00-19:00

Άσκηση γνωριμίας

Παρουσίαση του προγράμματος και διερεύνηση στόχων

Κοινή εισήγηση: “Η πρόκληση της προετοιμασίας ενός portfolio” Portfolio reviews των έργων των συμμετεχόντων

Καθοδήγηση από τους εισηγητές και ομαδική δημιουργική συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10:00-20:00

Εισήγηση Όλγας Στεφάτου “Έρευνα και αισθητική προσέγγιση” Εισήγηση Δημήτρη Σιδερίδη “Η αφήγηση, ο ρόλος και η πρακτική της” Δημιουργικές ασκήσεις και συζήτηση

Κοινή εισήγηση Όλγας και Δημήτρη: “Προετοιμασία φωτογραφικού ταξιδιού” Ανάθεση εργασίας για την εβδομάδα πρακτικής που θα ακολουθήσει

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν πάνω στην ανάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και προαιρετικά θα υπάρχει η δυνατότητα ατομικής διαδικτυακής συμβουλευτικής συνάντησης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10:00-18:00

Παρουσίαση εργασιών ανάθεσης και συζήτηση με τους συμμετέχοντες Συμβουλευτική καθοδήγηση εισηγητών στις εργασίες ανάθεσης

Οι εισηγητές θα μιλήσουν για το έργο τους

*Συμπληρωματική φωτογράφιση ανάθεσης (μετά το πέρας του μαθήματος)

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 11:00-19:30

Final editing και sequencing εικόνων σε συνεργασία με συμμετέχοντες Κοινή εισήγηση: “Επικοινωνία και προώθηση έργου”

Άσκηση κλεισίματος του εργαστηρίου Απολογισμός και απονομή βεβαίωσης συμμετοχής

Προετοιμασία προβολής των έργων για τη βραδινή εκδήλωση

*20:00 Ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης στο κοινό

>> Οι μέρες εργαστηρίου συμπεριλαμβάνουν 1½ ώρας διαλείμματα, στα οποία προσφέρονται snacks και ροφήματα (Δεν συμπεριλαμβάνεται το γεύμα).

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Σε όλους τους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν το κύκλο του εργαστηρίου θα απονεμηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Άλλα προνόμια ή παροχές στους συμμετέχοντες

45λεπτη διαδικτυακή συμβουλευτική σε μεταγενέστερο χρόνο κατόπιν συνεννόησης

Επιπλέον έκπτωση 10% σε μεταγενέστερο σεμινάριο

Αίτηση συμμετοχής – Διαδικασία Επιλογής

https://forms.gle/nD9wrofyu5z1BYtn6

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης αίτησης και φακέλου

portfolio που θα πρέπει να υποβληθεί στον παραπάνω σύνδεσμο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Κόστος συμμετοχής:

250€ (+ ΦΠΑ)

Επιβεβαίωση συμμετοχής με καταβολή 100€ μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή κατόπιν ραντεβού στο atelier délos. Ολοκλήρωση εξόφλησης με την έναρξη του εργαστηρίου. Έκπτωση 15% σε φοιτητές και ανέργους, και στην πλήρη εξόφληση του ποσού στην προεγγραφή.

Πληροφορίες:

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες διευκρινήσεις σχετικά με τη δομή του προγράμματος στα emails: [email protected] ή [email protected]

Βιογραφικά εισηγητών:

Η Όλγα Στεφάτου είναι φωτογράφος και σύμβουλος φωτογραφίας με έδρα της την Αθήνα.

Έχει παρουσιάσει δουλειές της στο Aga Khan Museum (CA), Doha Fire Station Art Space (QA), Los Angeles Month of Photography, Head On (AU), Les Boutographies (FR), Benaki Museum (GR), Thessaloniki PhotoBiennale (GR), Athens Photo Festival (GR), Gallery Negpos (FR), Photon Gallery (SI) και Synthesis Gallery (BG) μεταξύ άλλων. Έχει εμπειρία στη φωτο-δημοσιογραφία με διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως Der Spiegel, Die Zeit, The Economist, NBC News και Vanity Fair. Το 2021 επιλέχθηκε από τον οίκο Dior μαζί με εννιά ακόμη Ελληνίδες φωτογράφους να φωτογραφίσει τη συλλογή Cruise 2022. Το 2015 συμμετείχε στην πρωτοποριακή αποστολή «Solar Impulse» – ο πρώτος γύρος του κόσμου με αεροσκάφος ηλιακής ενέργειας. Το 2024 ήταν υποψήφια για το σημαντικό βραβείο Leica Oskar Barnack με τη δουλειά της “A Pair of Brand New Eyes”.

Η Στεφάτου τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τον οργανισμό Qatar Museums, με πιο πρόσφατη την επιμέλεια δράσεων για το φεστιβάλ φωτογραφίας Tasweer 2023, ενώ για δύο χρόνια ζούσε στη Ντόχα και ήταν υπεύθυνη της φωτογραφικής συλλογής του οργανισμού.

Από το 2014 μέχρι και το 2022 ήταν επιμελήτρια του εικαστικού προγράμματος του Saristra Festival στην Κεφαλονιά.

Σπούδασε φωτογραφία στο ΤΕΙ Αθήνας και το 2012 πήρε το μεταπτυχιακό της στη

«Δημοσιογραφία Πολυμέσων», από το Πανεπιστήμιο του Μπόλτον, με έδρα το Πεκίνο της Κίνας. Έργα της βρίσκονται σε συλλογές, όπως το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το Lucie Foundation. www.olgastefatou.com @olga.stefatou

Ο Δημήτρης Σιδερίδης είναι φωτογράφος, κινηματογραφιστής και εικαστικός καλλιτέχνης του οποίου η βραβευμένη δουλειά έχει προβληθεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες ψηφιακές πλατφόρμες του κόσμου.

Είναι ο ιδρυτής της Imagefields Lab, η οποία επικεντρώνεται στην παραγωγή ταινιών ντοκιμαντέρ, καλλιτεχνικών έργων μέσω μικτών μέσων, και διοργανώνει εκπαιδευτικά εργαστήρια.

Έχει μακροχρόνια συνεργασία με το Al Jazeera τόσο ως photo editor στην ψηφιακή του πλατφόρμα όσο και ως φωτοειδησεογράφος στο πεδίο, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και ανθρωπολογικών θεμάτων.

Συνεργάζεται επίσης με το CNN για θέματα πολιτισμού και ταξιδιωτικά θέματα.

Το 2020, το “Rafael Trejo–Dukes on the Ropes”, το αυτοεκδιδόμενο φωτογραφικό του βιβλίο για ένα φημισμένο γυμναστήριο πυγμαχίας στην Αβάνα, κέρδισε το Gold Award στο PX3 Prix de la Photographie Paris στην κατηγορία Professional/Documentary και το 2021 το Silver Award στο Moscow International Foto Awards στην ίδια κατηγορία.

Το έργο του έχει βραβευτεί σε πολλούς διεθνείς διαγωνισμούς με πάνω από 40 βραβεία και διακρίσεις, ενώ φωτογραφίες του έχουν εκτεθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου “Photography and Visual Language” από το Πανεπιστήμιο Middlesex του Λονδίνου. Αυτή τη στιγμή ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Ντόχα. https://dimitrissideridis.com/ @sideridisdimitris