Γνώρισε τον Έλληνα Bartender of the Year

Πριν λίγες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος στον χώρο εκδηλώσεων ΕΒΔΟΜΟΣ παρευρέθηκαν οι 12 επίδοξοι φιναλίστ του Ελληνικού τελικού του World Class Competition. Luxury spirits, μοντέρνες τεχνικές, εποχικά συστατικά και αγωνία κατέκλυσαν το φετινό διαγωνιστικό σκέλος του παγκόσμιου αυτού θεσμού, ενώ οι φιναλίστ έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό.

Με τις τρεις δοκιμασίες για αυτή τη χρονιά, να είναι εμπνευσμένες από τις παγκόσμιες τάσεις στον κλάδο των ποτών, νικητής αναδείχθηκε ο Νίκος Σουρμπάτης από το bar The Clumsies. Ο bartender εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή και κατάφερε να ξεχωρίσει, με τα ιδιαίτερα σερβιρίσματα και τη βαθιά του γνώση για τα αποστάγματα. Επόμενος σταθμός για τον Έλληνα νικητή είναι η Γλασκόβη, όπου και θα λάβει μέρος, στον μεγαλύτερο διαγωνισμό της bartending κοινότητας, το World Class Global Finals 2019, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Οι κριτές του φετινού τελικού David Broom (βραβευμένος συγγραφέας βιβλίων whisky, μεταξύ των οποίων και το The World Atlas of Whisky), Dennis Tamse (Global Relationships Director για το αποστακτήριο Nolet της Ketel One Vodka), Gökhan Kuşoğlu (World Class Turkey 2018 Winner και Global Top 4 Finalist), αξιολόγησαν το γευστικό προφίλ των δημιουργιών, την πολυπλοκότητα των τεχνικών, καθώς την ικανότητά των διαγωνιζομένων να παρουσιάζουν τα σερβιρίσματά τους μπροστά στο κοινό.

Δοκιμασία #1 – Better Drinking

Για την πρώτη δοκιμασία, “Better Drinking” πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν τα τρία luxury whisky spirits, Johnnie Walker Gold Label Reserve Blended Whisky, Cardhu 12yrs Single Malt και Talisker 10yrs Single Malt.

Για το πρώτο σκέλος της δοκιμασίας, οι διαγωνιζόμενοι επέλεξαν 1 από συνολικά 12 προτεινόμενα εποχικά και τοπικά υλικά, όπως ο μάραθος, το καλαμπόκι, το πεπόνι και τα άγρια μανιτάρια, τα οποία αξιοποίησαν με διαφορετικές τεχνικές σε έξι συνολικά cocktail serves, τα 3 εκ των οποίων ήταν highballs. Βασικό στοιχείο για την επίτευξη της υψηλότερης βαθμολογίας, ήταν να αναδεικνύεται και στα έξι serves το συστατικό, που επέλεξε ο κάθε διαγωνιζόμενος. Κάθε bartender είχε συνολικά στη διάθεσή του 10’ λεπτά για να προετοιμάσει και τα 6 serves και να εντυπωσιάσει την κριτική επιτροπή με την ευρηματικότητά και την δημιουργικότητα του.

Η πρώτη δοκιμασία όμως δεν ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των 6 serves από κάθε έναν εκ των 12 διαγωνιζόμενων. Για το δεύτερο σκέλος του challenge “Better Drinking”, οι φιναλίστ κλήθηκαν να επιδείξουν είτε μέσω βίντεο, είτε μέσω φωτογραφικού υλικού, πώς επέδρασαν θετικά σε αυτό που εκείνοι αποκαλούν κοινότητα είτε αυτό αφορά το μπαρ τους, την πόλη τους ή τη τοπική κοινωνία τους (όπως για παράδειγμα η επιλογή και υποστήριξη τοπικών παραγωγών ή η βοήθεια σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες)

Δοκιμασία #2 – Τhe Flavour

Η σκυτάλη πέρασε στη δεύτερη δοκιμασία “The Flavour”, που αποτέλεσε μια πραγματική πρόκληση για τους φιναλίστ, καθώς ήταν μια διαδικασία εξ’ ολοκλήρου άγνωστη για αυτούς, μέχρι τη στιγμή της εκκίνησής της. Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκαν 5 διαφορετικά blend/ cocktails: Αρχικά κλήθηκαν να αναγνωρίσουν το spirit που αποτελούσε τη βάση του κάθε ενός και στη συνέχεια να ονοματίσουν το cocktail, στο σύντομο χρονικό διάστημα των 20 λεπτών. Μια απαιτητική δοκιμασία γευσιγνωσίας που τέσταρε επί τόπου, όχι μόνο τις γνώσεις των συμμετεχόντων πάνω στα αποστάγματα, αλλά και στις γευστικές τους ικανότητες να αναγνωρίζουν επιμέρους συστατικά του κάθε serve που τους δόθηκε.

Δοκιμασία #3 – Τhe Wanderlust

Εμπνευσμένη από «το ταξίδι», την περιπλάνηση και τη διαρκή αναζήτηση νέων γεύσεων καθώς και τον διεθνή χαρακτήρα του bartending, η τελική δοκιμασία “The Wanderlust” επίσης εν μέρη άγνωστη στους διαγωνιζομένους, απαιτούσε τη δημιουργία έξι συνολικά cocktail serves. Για τον κάθε διαγωνιζόμενο η έμπνευση προέκυπτε από το δικό του «ταξίδι», τις δικές του εμπειρίες και την δική του προσωπική αναζήτηση και πορεία.

Με μόλις 6 λεπτά στη διάθεσή του για την εκτέλεση των serves, και 1 λεπτό για την παρουσίασή τους στην κριτική επιτροπή, οι φιναλίστ κλήθηκαν να δημιουργήσουν έναν πολυδιάστατο γύρο σερβιρισμάτων αξιοποιώντας εξοπλισμό και συστατικά αποκλειστικά από το παρεχόμενο στοκ, με υλικά από έξι διαφορετικές χώρες.

72 αυθεντικά serves, με πρωτότυπα ονόματα και πολλή έμπνευση, παρουσιάστηκαν στους 3 κριτές μαζί με μια σύντομη ιστορία, καθώς στον φετινό ελληνικό τελικό για πρώτη φορά και οι 12 bartenders διαγωνίστηκαν και στις 3 δοκιμασίες.

Ο Dave Broom επισήμανε σχετικά με το επίπεδο του φετινού διαγωνισμού: «Η ελληνική bartending σκηνή είναι μπροστά σε σχέση με πολλές χώρες. Δεν ακολουθεί τα trends, τα δημιουργεί, θέτοντας έτσι πολύ υψηλά standards. Όχι μόνο ως προς την τεχνική, αλλά και ως προς τη γεύση και αυτό είναι εξίσου πολύ σημαντικό, κάτι που είδαμε σήμερα από όλους τους διαγωνιζόμενους».

Και σχετικά με την επιλογή των συστατικών ο Gökhan Kuşoğlu δήλωσε: «Το να έχεις στη διάθεσή σου 1.5 ώρα για να προετοιμάσεις έξι σερβιρίσματα και συγκεκριμένα υλικά στη διάθεσή σου με τα οποία μπορείς να δουλέψεις, δεν είναι εύκολη υπόθεση! Είδαμε αρκετά εμπνευσμένα serves από διάφορα μέρη του κόσμου, αλλά και αξιοποίησης στο έπακρο όλου του στοκ που είχαν διαθέσιμο και οι 12 διαγωνιζόμενοι για την 3η δοκιμασία»

Ο μεγάλος νικητής

Με την ολοκλήρωση και της 3ης και τελευταίας δοκιμασίας, ακολούθησε μια εορταστική τελετή από τους Brand Ambassadors, Άντζελα Μαριδάκη και Γιώτη Αγγελίδη, όπου έγινε και η ανακοίνωση του νικητή από τον Αχιλλέα Πλακίδα, Greek World Class Winner 2018, καθώς και των δύο επιλαχόντων κορυφαίων σκόρερ, Γιώργου Δενδράκη (από το Alley Bar στο Ηράκλειο Κρήτης) και Μυρσίνης Σπανέλη (από το Athénée στην Αθήνα)

Μέλος της ομάδας του Αθηναϊκού bar Τhe Clumsies, το οποίο κατέχει 7η θέση στα World’s 50 Best Bars για το 2019, ο νικητής Νίκος Σουρμπάτης για την τρίτη και τελευταία δοκιμασία της βραδιάς προσκάλεσε τους κριτές να τον ακολουθήσουν σε ένα «ταξίδι» μέσα από τις παραλλαγές των έξι κλασσικών cocktail serve που σέρβιρε μέσα σε έξι λεπτά σε ένα εντυπωσιακό speed round γεμάτο ενέργεια! Με το πολυπόθητο έπαθλο ανά χείρας δήλωσε: «Οι τελευταίες τρεις εβδομάδες ήταν αρκετά απαιτητικές και δύσκολες λόγω της προετοιμασίας που έπρεπε να κάνω αλλά και της εξάσκησης. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ αρχικά στον Αχιλλέα Πλακίδα, Greek World Class Winner 2018, o οποίος πίστεψε σε εμένα, αλλά και στην ομάδα του Τhe Clumsies που με βοήθησαν να βελτιώσω τις συνταγές μου, να τελειοποιήσω κάποιες από τις τεχνικές μου αλλά και να προετοιμαστώ κατάλληλα για τον φετινό ελληνικό τελικό του World Class 2019. Επόμενος σταθμός, η Γλασκόβη και ο παγκόσμιος τελικός του World Class 2019!»

Ο Νίκος Σουρμπάτης, θα ταξιδέψει στις 25 Σεπτεμβρίου, στην Γλασκόβη, εκπροσωπώντας την Ελλάδα, στον παγκόσμιο τελικό του World Class Competition 2019.

Στο roof top party που ακολούθησε οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν πρώτοι το νέο premium ιταλικό τζιν, Villa Ascenti, που παράγεται στην Βόρεια Ιταλία, με φρέσκα υλικά από τους λόφους τους Πιεμόντε. Η αναζωογονητική γεύση του, οφείλεται στον φρέσκο δυόσμο και στο θυμάρι, που σε αρμονία με τα μούρα Τοσκάνης και τη λεπτή γλυκύτητα του σταφυλιού Moscato, δημιουργούν ένα τζιν με βελούδινη, λεπτή, γλυκιά και ελαφριά γεύση. Τα βότανα αποστάζονται όσο ακόμα είναι νωπά, λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή τους, προσδίδοντας φρεσκάδα. Ένα luxury gin που απευθύνεται στους connoisseurs και στους νέους καταναλωτές της κατηγορία που τους αρέσουν οι πειραματισμοί.