Στην κατηγορία των γυναικών την 1η θέση κατέκτησε η 29χρονη Αμερικανίδα Syndey Olson, η οποία έρδισε το Spot Challenge και το Live Challenge, κάτι το οποίο της χάρισε και τη θέση της Best Female by WHAT’S UP συνολικά.