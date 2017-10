Με τη θερμοκρασία ολοένα να κατεβαίνει, τα φύλλα των δέντρων να πέφτουν και τα πρώτα πουλόβερ της σεζόν να κάνουν την εμφάνισή τους, το Hard Rock Cafe Athens γιορτάζει το φθινόπωρο με τα απίθανα απολαυστικά “Bold Sips” cocktails, διαθέσιμα μόνο για ένα μήνα!

Αυτά τα μοναδικά cocktails σε βαζάκια ξεκίνησαν να σερβίρονται από τις 12 Οκτωβρίου και θα φιλοξενούνται στον κατάλογο του Hard Rock Cafe Athens μέχρι και τις 12 Νοεμβρίου, αφού αποτελούνται από εποχικές και απολύτως φυσικές γεύσεις, που τα καθιστούν τέλεια για τις πιο cozy φθινοπωρινές μέρες!

Απολαύστε την φρέσκια γεύση του Mule Over My Rosemary, αποτελούμενο από gin, χυμό καρπουζιού και lime, τη ζεστασιά του whiskey στο Yellowson ή ένα φρουτώδες twist πεπονιού και lime στο Citrus Mary, που ολοκληρώνεται με citrus vodka! Όσο για τους φλογερούς rock stars, που αυτό το φθινόπωρο αναζητούν κάτι πικάντικο σαν μια πιπεριά jalapeno, δοκιμάστε το The Heat Is On – το πιο hot cocktail της σεζόν, ή δροσιστείτε με το Cool As A Cucumber, με tequila και εκχύλισμα grapefruit!

Τα νέα Bold Sips cocktails είναι διαθέσιμα από 12 Οκτωβρίου έως 12 Νοεμβρίου 2017 στο Hard Rock Cafe Athens.