Ο βραβευμένος με Όσκαρ εμπνευσμένος δημιουργός Κέβιν Κόστνερ σκηνοθετεί το επικό Horizon: Ένα Αμερικανικό Έπος Κεφάλαια 1 και 2, ένα πολυπρόσωπο χρονικό της εξάπλωσης των αποίκων των Ηνωμένων Πολιτειών προς τα δυτικά την εποχή του Εμφυλίου. Σε αυτή την πολύ μεγάλη για μία ταινία ιστορία της Αμερικής, σε ένα πραγματικό κινηματογραφικό γεγονός, πρωταγωνιστεί ο Κέβιν Κόστνερ, που συνυπογράφει το σενάριο με τον Τζον Μπερντ (The Explorers Guild) και την παραγωγή με την εταιρεία του Territory Pictures.

Στα πλαίσια της μεγάλης παράδοσης των θρυλικών γουέστερν της Warner Bros., το Horizon: Ένα Αμερικανικό Έπος εξερευνά τη γοητεία της Άγριας Δύσης και πώς κερδήθηκε – και χάθηκε – με αίμα, ιδρώτα και δάκρυα πολλών. Διανύοντας την τετραετία του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, από το 1861 μέχρι 1865, η φιλόδοξη κινηματογραφική περιπέτεια του Κόστνερ θα οδηγήσει το κοινό σε ένα συναισθηματικό ταξίδι εντός μιας χώρας σε πόλεμο με τον ίδιο της τον εαυτό, μέσα από τα μάτια των οικογενειών, των φίλων και των εχθρών που προσπαθούν να ανακαλύψουν τι πραγματικά σημαίνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Οι Κόστνερ, Σιένα Μίλερ, Σαμ Γουόρθινγκτον και Τζιοβάνι Ριμπίζι πρωταγωνιστούν δίπλα σε ένα εντυπωσιακό σύνολο που περιλαμβάνει τους Άμπι Λι, Γουίλ Πάτον, Τζένα Μαλόουν, Μάικλ Ρούκερ, Ντάνι Χιούστον, Λουκ Γουίλσον, Τζεφ Φέιχι, Ίζαμπελ Φέρμαν, Έλα Χαντ, Ντέιβιντ Ο’Χάρα, Όουεν Κρόου Σου, Τατάνκα Μινς, Τιμ Γκίνι, Σκοτ Χέιζ, Τομ Πέιν, Αλεχάντρο Έντα, Τζέιμς Ρούσο, Τζον Μπίβερς, Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ, Μάικλ Ανγκανάρο και πολλούς άλλους.

Ο Κόστνερ επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για πρώτη φορά μετά τον σπουδαίο Άγραφο νόμο της Δύσης (2003) και επισκέπτεται ξανά την Αμερική του Εμφυλίου Πολέμου, το σκηνικό του πολύ επιτυχημένου σκηνοθετικού του ντεμπούτου Χορεύοντας με τους λύκους (1990), που κέρδισε επτά Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένων των Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Ο Κόστνερ υπογράφει την παραγωγή μαζί με τους Χάουαρντ Κάπλαν και Μαρκ Γκίλαρντ.

Πίσω από την κάμερα, ο δημιουργός συνεργάζεται με τον διευθυντή φωτογραφίας Τζ. Μάικλ Μόροου (Λέσχη νέων δισεκατομμυριούχων, Parker), τον σκηνογράφο Ντέρεκ Ρ. Χιλ (Tom Clancy’s Jack Ryan, Και οι 7 ήταν υπέροχοι), τον μοντέρ Μίκλος Ράιτ (For All Mankind, Ο άγραφος νόμος της Δύσης) και την ενδυματολόγο Λίζα Λόβας (Ασθενοφόρο, Transformers: The Last Knight). Τη μουσική υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζον Ντέμπνι (Τα πάθη του Χριστού, The Greatest Showman).

Η New Line Cinema και η Territory Pictures παρουσιάζουν μία παραγωγή της Territory Pictures, μία ταινία του Κέβιν Κόστνερ, το Horizon: Ένα Αμερικανικό Έπος, με το πρώτο κεφάλαιο να κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Ιουνίου και το δεύτερο κεφάλαιο στις 29 Αυγούστου.