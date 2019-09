Στη Βενετία βρέθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καλεσμένη του οίκου Armani Beauty, για το 76ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, όπου για πρώτη φορά ο οίκος είναι ο Επίσημος Χορηγός Ομορφιάς.



Το γνωστό μοντέλο, που έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της μόδας και που έχει ξεχωρίσει από πέρυσι στην ελληνική τηλεόραση καθώς έχει αναλάβει το ρόλο κριτή στο Greece Next Top Model, φόρεσε ένα υπέροχο Emporio Armani μαύρο φόρεμα με κόκκινες λεπτομέρειες και έλαμψε στο κόκκινο χαλί.

Το μακιγιάζ της επιμελήθηκε ο οίκος Armani Beauty, δίνοντας έμφαση στα κόκκινα χείλη. Πρωταγωνιστής ήταν το θρυλικό κόκκινο κραγιόν Lip Maestro 400 που πολύ συχνά και η ίδια επιλέγει, καθώς είναι το χρώμα της αυτοπεποίθησης και της δύναμης. Το look της αναδείχθηκε χάρη στο Luminous Silk Foundation, που χαρίζει αψεγάδιαστη επιδερμίδα και την αγκαλιάζει σαν το πιο φίνο μετάξι.

Μεταξύ άλλων, η προσωποποίηση της ελληνικής ομορφιάς, Ηλιάνα Παπαγεωργίου δήλωσε «Ήταν μια υπέροχη εμπειρία να περπατήσω στο κόκκινο χαλί του 76ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας και να βρεθώ ανάμεσα σε διεθνείς προσωπικότητες ως προσκεκλημένη του οίκου Armani Beauty. Λάτρεψα το look και το outfit που δημιουργήσαμε με το glam team και την ομάδα styling, με έκανε να νιώθω αυτοπεποίθηση.»