H κόρη της Beyonce και του Jay – Z, Blue Ivy Carter μπορεί να είναι μόνο 8 ετών αλλά είναι ήδη ένα μικρό fashion icon. Η πανέμορφη κόρη των δύο θρύλων έκανε την εμφάνισή της τις προάλλες δίπλα στον γνωστό ράπερ – μπαμπά της.

Ο μπαμπάς και η κόρη πήγαν να δουν τον αγώνα μπάσκετ του NBA των Clippers εναντίον των Lakers. Η Blue Ivy φόρεσε Fendi μπότες και ένα προσωποποιημένο τζιν τζάκετ με το όνομά της που έγραφε: “Blue is my name” («Το όνομά μου είναι Μπλου»).

Δείτε και σε βίντεο την Blue Ivy Carter και το στυλάτο outfit της.

Look at little Blue Ivy rocking trendy braids like Beyoncé. Feels like family. We love to see it.pic.twitter.com/IiMf8eDA4j

— Jermaine Watkins ✍🏾 (@JermaineWatkins) March 8, 2020