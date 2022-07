Η LG Electronics (LG) και η SM Entertainment (SM), ένας κορυφαίος όμιλος ψυχαγωγίας στη Νότια Κορέα, ίδρυσαν τη Fitness Candy, μια κοινοπραξία που θα φέρει F.U.N – ακρωνύμιο των First, Unique and New – εμπειρίες χρήστη στο ταχέως αναπτυσσόμενο κομμάτι της γυμναστικής στο σπίτι. Η LG και η SM κατέχουν μερίδιο 51% και 49% αντίστοιχα στην εταιρεία.

Στην επίσημη τελετή έναρξης της Fitness Candy, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη Σεούλ της Κορέας, και οι δύο εταίροι μοιράστηκαν το όραμά τους για την παροχή νέων και διαφοροποιημένων εμπειριών γυμναστικής στο σπίτι. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία τους στην πρωτοποριακή τεχνολογία των καταναλωτών και την ψυχαγωγία αιχμής, η LG και η SM στοχεύουν να δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη lifestyle πλατφόρμα – γεμάτη με περιεχόμενο, υπηρεσίες και σχετικά προϊόντα – για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες υγείας και φυσικής κατάστασης στο σπίτι.

Η LG θα αναπτύξει, θα λειτουργήσει και θα διαχειριστεί πλατφόρμες υπηρεσιών για το Fitness Candy. Ως παγκόσμιος ηγέτης σε φιλικές προς τον χρήστη λύσεις λογισμικού και υλικού που ενσωματώνουν προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, θα σχεδιάσει επίσης μια νέα γενιά οικιακών συσκευών γυμναστικής με προτεραιότητα την άνεση, την ευκολία στη χρήση και τις F.U.N εμπειρίες πελατών. Η SM, η οποία μπορεί να υπερηφανεύεται για ένα ευρύ παγκόσμιο κοινό με βάση την ποικιλόμορφη λίστα ταλέντων της, θα συνεισφέρει περιεχόμενο παγκόσμιας κλάσης για να ενθαρρύνει και να προκαλέσει τους χρήστες όλων των επιπέδων φυσικής κατάστασης.

Σχεδιάζοντας και παράγοντας περιεχόμενο και συσκευές που σχετίζονται με τη γυμναστική στο σπίτι, η Fitness Candy θα λειτουργεί μέσω μιας εφαρμογής που βασίζεται σε συνδρομητικές υπηρεσίες. Η εφαρμογή πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και θα είναι διαθέσιμη για εγκατάσταση σε διάφορα λειτουργικά συστήματα και συσκευές, όπως smartphones και smart TVs, παρέχοντας διαδραστικές, εξατομικευμένες υπηρεσίες που συλλέγουν δεδομένα από smart bands, κάμερες και συσκευές άσκησης.

Η Fitness Candy παρέχει περιεχόμενο σε έξι κατηγορίες: προπόνηση ενδυνάμωσης, ενδυνάμωση κορμού, διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (HIIT), χορό, stretching και διαλογισμό. Το περιεχόμενο σε κάθε κατηγορία θα διαρκεί 10 έως 40 λεπτά και θα ενημερώνεται εβδομαδιαία.

Σε στενή συνεργασία με την SM, η Fitness Candy επικεντρώνεται στη δημιουργία περιεχομένου, που δεν περιορίζεται μόνο στη γυμναστική στο σπίτι, το οποίο οι χρήστες μπορούν εύκολα να παρακολουθήσουν και να απολαύσουν. Με το σλόγκαν της «Beyond Fitness, Sweet Life», η εταιρεία σχεδιάζει να εξασφαλίσει πληθώρα περιεχομένου όπως αθλήματα, εκπομπές και ντοκιμαντέρ, καθώς και περιεχόμενο που βοηθά στην υγιεινή διατροφή, την αποκατάσταση και την ανακούφιση από το στρες.

Η πλατφόρμα Fitness Candy θα επιτρέψει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα διαδραστικού περιεχομένου γυμναστικής με δημοφιλείς διασημότητες από την Κορέα, όπως ο πρεσβευτής και μοντέλο του Fitness Candy Han Hye-jin, η χορεύτρια Aiki και η ηθοποιός Choi Yeo-jin. Διάφοροι Νοτιοκορεάτες αθλητές, όπως ο τριαθλητής Heo Min-ho, ο Ολυμπιονίκης του taekwondo Lee Dae-hoon, ο πατινέρ ταχύτητας σε μικρή πίστα Lee Yu-bin και ο πρώην παίκτης ράγκμπι Andre Jin Coquillard, συμμετείχαν ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου, επιτρέποντας στην εταιρεία να παρέχει ακόμη πιο επαγγελματικό και διασκεδαστικό περιεχόμενο για τους χρήστες.

Η εταιρεία στοχεύει να εισαγάγει μια ποικιλία νέων συσκευών που μπορούν να συνδεθούν με την εφαρμογή της, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν το περιεχόμενο πιο αποτελεσματικά. Μία από αυτές είναι μια συσκευή που μπορεί να αναγνωρίσει και να παρακολουθεί τις κινήσεις των χρηστών χάρη στην ενσωμάτωση της κάμερας AI και της πλατφόρμας IoT της LG. Συνδεόμενη ασύρματα στην τηλεόραση του χρήστη, η συσκευή επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία, δημιουργώντας την ιδανική συνθήκη για εικονικές ατομικές συνεδρίες προπόνησης και για συμμετοχή σε μαθήματα άσκησης με ζωντανή ροή.

Χρησιμοποιώντας πλήρως τις καινοτόμες τεχνολογίες της LG όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data, κινητήρες και οθόνες, η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να αναπτύξει προϊόντα όπως συσκευές μυϊκής ενδυνάμωσης, ποδήλατα εσωτερικού χώρου και smart bands.

«Θα μετατρέψουμε το επιχειρηματικό παράδειγμα της LG από οικιακές συσκευές προσανατολισμένες στη λειτουργία σε μια εταιρεία προσανατολισμένη στην εμπειρία του πελάτη, μετασχηματιζόμενη σε μια εταιρεία που παρέχει λύσεις έξυπνης ζωής για να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία στον πελάτη», δήλωσε ο William Cho, Διευθύνων Σύμβουλος της LG Electronics. «Μέσα από τη Fitness Candy, η καινοτόμος τεχνολογία της LG και οι δυνατότητες δημιουργίας περιεχομένου της SM θα συγκλίνουν για να δημιουργήσουν διαφοροποιημένες λύσεις έξυπνης ζωής που παρέχουν εμπειρίες πελατών που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ».

«Η συνένωση της καινοτόμου τεχνολογίας της LG και της μουσικής, του χορού και του ποικίλου περιεχομένου της SM που έχουν ανοίξει το δρόμο για το μέλλον της K-pop είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τις δύο εταιρείες να συνεισφέρουν στην παγκόσμια βιομηχανία φυσικής κατάστασης και υγείας», δήλωσε ο Lee Sung-su, co-CEO της SM Entertainment. «Η Fitness Candy είναι ένα έργο ψηφιακού περιεχομένου γυμναστικής που υπερβαίνει τις απλές εμπειρίες διατροφής και, μάλλον, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ανακαλύψουν ξανά υγιεινές συνήθειες φυσικής κατάστασης».