Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί τους φίλους της τεχνολογίας σε δύο (2) pop up stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου το Samsung Galaxy pop up store θα βρίσκεται στη Μαρίνα Φλοίσβου. Από τις 19 Σεπτεμβρίου θα μεταφερθεί στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. Παράλληλα, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos, στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου βρίσκεται ένα ακόμη Samsung pop up store για όλους όσοι ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τις πιο πρόσφατες σειρές προϊόντων της Samsung και του οικοσυστήματος Galaxy.

Στα Samsung pop up stores, με δυνατότητα online αγορών μέσω του Samsung eshop, είναι διαθέσιμες όλες οι δημοφιλείς σειρές κινητών, τάμπλετ και αξεσουάρ της εταιρείας. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχει η τέταρτη γενιά της σειράς αναδιπλούμενων smartphones, Samsung Galaxy Z. Το Samsung Galaxy Z Flip4, με τον συμπαγή σχεδιασμό και τις ενισχυμένες δυνατότητες κάμερας, αποτελεί το απόλυτο εργαλείο δημιουργίας περιεχομένου ενώ, το Samsung Galaxy Z Fold4 προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία smartphone της Samsung μέχρι σήμερα με τον εμβληματικό σχεδιασμό, τις εντυπωσιακές οθόνες και τις βελτιωμένες δυνατότητες παραγωγικότητας. Ακόμη, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την μοναδική εμπειρία ήχου και τον premium σχεδιασμό που προσφέρουν τα Samsung Galaxy Buds2 Pro, όπως και τα Samsung Galaxy Watch5 και Watch5 Pro, τα νέα smartwatches που ενισχύουν την ολιστική παρακολούθηση της ευεξίας των χρηστών.

Όσοι επιθυμούν να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία Samsung Galaxy και να ενημερωθούν για τις νέες κυκλοφορίες της εταιρείας σε ένα από τα αποκλειστικά PopUp Stores σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα διασκεδαστικό παιχνίδι – quiz, να κερδίσουν συλλεκτικά δώρα και να διεκδικήσουν ένα Samsung Galaxy Z Flip4.

Το pop up store στη Μαρίνα Φλοίσβου λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή από τις 18.00 μέχρι τις 23.00 και τα Σαββατοκύριακα 11.00-23.00. Το pop up store της Θεσσαλονίκης είναι ανοικτό Δευτέρα-Παρασκευή 11.00-21.00 και Σάββατο 11.00-20.00

Όσοι επισκεφθούν τα ειδικά διαμορφωμένα σημεία σε Μαρίνα Φλοίσβου, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις καινοτομίες της Samsung και να «περιηγηθούν» στις αμέτρητες δυνατότητες του οικοσυστήματος Samsung Galaxy.