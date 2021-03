Οι Νέοι Ηγέτες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την αρχική ομάδα της Generation17, που έχει ήδη συντελέσει στην προώθηση των 10 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε πως τέσσερις Νέοι Ηγέτες θα προστεθούν στην Generation17, την ομάδα εμπνευσμένων ηγετών, ηλικίας 23 έως 30 ετών, που καινοτομούν για την ανθρωπότητα και μάχονται για την κινητοποίηση παγκόσμιων κοινοτήτων. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδίου δράσης από κοινού με το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP). Στόχος είναι η επιτάχυνση των 17 Παγκόσμιων Στόχων, γνωστοί και ως Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, που αποτελούν ένα κάλεσμα σε δράση για τη διασφάλιση της ειρήνης και της ευημερίας για τους ανθρώπους και τον πλανήτη έως το 2030.

«Είμαστε περήφανοι που επεκτείνουμε την αποστολή μας και χρησιμοποιούμε την παγκόσμια δυναμική μας και τις ουσιαστικές καινοτομίες μας για να υποστηρίξουμε μια νέα ομάδα νεαρών οραματιστών ακτιβιστών, που ενστερνίζονται τη δέσμευση της Samsung για παροχή ουσιαστικών λύσεων που ενώνουν τον κόσμο», δήλωσε η Stephanie Choi, SVP & Head of Marketing του Mobile Communications Business της Samsung Electronics. «Αυτοί οι τέσσερις Νέοι Ηγέτες είναι σημαντικά μέλη της κοινότητας Galaxy και έχουν την πλήρη υποστήριξη και ενθάρρυνσή μας, για να συνεχίσουν να μας συσπειρώνουν όλους προς την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων, ώστε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους».

Η νέα ομάδα των Νέων Ηγετών της Generation17 αποτελείται από τέσσερις οραματιστές που αγωνίζονται για θέματα ανισότητας και καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκπαιδεύοντας τη γενιά τους σχετικά με τους Παγκόσμιους Στόχους σε όλη τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη:

Daniel Calarco (Βραζιλία): Ένας 23χρονος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ίδρυσε το International Youth Watch για να δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες για νέους από περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Ένας 23χρονος ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ίδρυσε το International Youth Watch για να δημιουργήσει καλύτερες ευκαιρίες για νέους από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Nadine Khaouli (Λίβανο): Μια 25χρονη ακτιβίστρια που ηγείται των προσπαθειών ανακούφισης από τις καταστροφές στο Λίβανο, σε συνέχεια της έκρηξης στο Λιμάνι της Βηρυτού το 2020 και της πανδημίας COVID-19, μέσω της οργάνωσής της Kafe be Kafak.

Μια 25χρονη ακτιβίστρια που ηγείται των προσπαθειών ανακούφισης από τις καταστροφές στο Λίβανο, σε συνέχεια της έκρηξης στο Λιμάνι της Βηρυτού το 2020 και της πανδημίας COVID-19, μέσω της οργάνωσής της Kafe be Kafak. Yejin Choi (Νότια Κορέα): Μια 26χρονη γνωστική θεραπεύτρια που έγινε Διευθύνουσα Σύμβουλος και ίδρυσε το DoBrain, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για κινητές συσκευές που στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών πρώιμης εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρίες.

Μια 26χρονη γνωστική θεραπεύτρια που έγινε Διευθύνουσα Σύμβουλος και ίδρυσε το DoBrain, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για κινητές συσκευές που στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών πρώιμης εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρίες. Yurii Romashko (Ουκρανία): Ένας 28χρονος υποστηρικτής της διαφάνειας που ίδρυσε το think tank «Institute of Analysis and Advocacy» και δίνει τη δυνατότητα στην κοινότητά του να λαμβάνει πιο ενημερωμένες αποφάσεις στην καθημερινότητα, βασισμένες σε δεδομένα.

Η δεύτερη γενιά των Νέων Ηγετών της Generation17

Κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους, η είσοδος αυτών των νέων ανθρώπων στην ομάδα Generation17 θα ενισχύσει την πρωτοβουλία και θα διευρύνει την παγκόσμια απήχησή της, καθώς θα αναδεικνύουν κρίσιμα ζητήματα των Παγκοσμίων Στόχων, που παραμένουν ανεπίλυτα.

«Η πανδημία COVID-19 έχει αυξήσει τις διαφορές μεταξύ των γενεών σε όλο τον κόσμο και, τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό οι νεότερες γενιές να έχουν τις ευκαιρίες και τους πόρους να ακουστούν και συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση της Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» δήλωσε ο Achim Steiner, UNDP Administrator. «Μαζί με τη Samsung υποστηρίζουμε περισσότερους ανθρώπους που θα κάνουν τη διαφορά καθώς αγωνίζονται για τη δημιουργία πολιτικών, κοινοτήτων και προόδου προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με αυτήν την ομάδα Νέων Ηγετών και να εξερευνήσω νέους δρόμους για μια πράσινη και δίκαιη ανάκαμψη».

Ενισχύοντας τη φωνή μιας γενιάς

Η Generation17 ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2020 με την αποστολή να εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά νεαρών φίλων της τεχνολογίας, ώστε να επιτύχουν τους Παγκόσμιους Στόχους σε λιγότερο από 10 χρόνια. Από τότε, μια ομάδα Νέων ηγετών, συμπεριλαμβανομένων των Máximo Mazzocco, Sadya Touré, Shomy Chowdhury και Tafara Makaza, ανέλαβαν να αναδείξουν την προσπάθεια, διευρύνοντάς την εμβέλειά τους με την υποστήριξη της Samsung και του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη.

Τους τελευταίους μήνες, η Samsung και το UNDP ενίσχυσαν την απήχηση και τον αντίκτυπο της δουλειάς τους, με καθοδήγηση μέσω του UNDP Youth Global Programme και του Global Policy Network, τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις που σχετίζονται με την παγκόσμια και περιφερειακή ανάπτυξη, όπως η σειρά #Youth4ClimateLive και Karma Dialogue, και τη διασύνδεσή τους με τοπικά γραφεία και συνεργάτες.

Η Samsung διέθεσε, επίσης, στους Νέους Ηγέτες την τελευταία τεχνολογία Galaxy για να τους βοηθήσει να συνδεθούν καλύτερα με τους συναδέλφους τους και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση για την αποστολή τους σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της, χρησιμοποιώντας εξατομικευμένο περιεχόμενο και την εμβέλεια των διαδικτυακών μέσων της. Τονίζοντας την ανάγκη για κοινή δράση, οι Νέοι Ηγέτες αξιοποίησαν το διευρυμένο δίκτυό τους για να ανταλλάξουν ιδέες και βέλτιστες πρακτικές και να συνεργαστούν σε δράσεις ευαισθητοποίησης. Η υποστήριξη για την αρχική ομάδα θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ξεκινώντας με τη συμμετοχή στο Φόρουμ Νεολαίας 2021 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC).

Έχοντας στη διάθεσή τους το απρόσκοπτο και συνδεδεμένο οικοσύστημα Galaxy, οι δύο ομάδες των Νέων Ηγετών θα χρησιμοποιούν τις Galaxy συσκευές τους για να συνεργάζονται διαδικτυακά και να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις στις κοινές προκλήσεις τους, ανταποκρινόμενοι στην ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα των Παγκόσμιων Στόχων και τη διεύρυνση του δικτύου τους με ισχυρούς ακτιβιστές.

Οι Νέοι Ηγέτες θα συνεχίσουν να ασχολούνται με τους Παγκόσμιους Στόχους μέσω της εφαρμογής Samsung Global Goals, η οποία είναι εγκατεστημένη σε πάνω από 100 εκατομμύρια Galaxy smartphone και έχει προσφέρει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές για το UNDP. Η εφαρμογή έλαβε τιμητική αναφορά στα βραβεία δράσης SDG και την τιμητική διάκριση για εφαρμογές λογισμικού και κινητών συσκευών «Tech for a Better World» στα βραβεία καινοτομίας CES 2020. Επίσης, διακρίθηκε στο θεσμό Responsible Business Awards for SDG Impact του Reuters.