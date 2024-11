Η σειρά «How I Met Your Father» κάνει πρεμιέρα απόψε στο FX Life

Η σειρά «How I Met Your Father» κάνει πρεμιέρα απόψε στο FX Life

Η σειρά «How I Met Your Father», spin-off της επιτυχημένης κωμικής σειράς «How I Met Your Mother», κάνει πρεμιέρα απόψε, Τρίτη, 5 Νοεμβρίου στις 21.25, αποκλειστικά στο FX Life. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV.

Δείτε το επίσημο τρέιλερ εδώ

Η σειρά «How I Met Your Father» ακολουθεί τη Σόφι (Hilary Duff), καθώς αφηγείται στο γιο της την ιστορία του πώς γνώρισε τον πατέρα του. Η ιστορία της Σόφι, μας εκτοξεύει στο παρόν, όπου η ίδια και οι στενοί της φίλοι ανακαλύπτουν ποιοι είναι, τι ζητάνε από τη ζωή και πώς ερωτεύονται, στην εποχή των εφαρμογών γνωριμιών και των απεριόριστων επιλογών.

Με αφηγήτρια την Kim Cattrall, η οποία υποδύεται την 58χρονη εκδοχή της Σόφι, στο «How I Met Your Father» πρωταγωνιστούν οι Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran και Suraj Sharma. Στη σειρά εμφανίζονται επίσης οι Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes και Josh Peck.

ΠΡΕΜΙΕΡΑ «HOW I MET YOUR FATHER» ΤΡΙΤΗ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21.25 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ FX LIFE