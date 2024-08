Το λαμπερό καστ περιλαμβάνει τη βραβευμένη με BAFTA Ναόμι Άκι (The End of the F***ing World, Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody), τον Τσάνινγκ Τέιτουμ, (ταινίες Magic Mike, Η χαμένη πόλη), τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Κρίστιαν Σλέιτερ (Mr. Robot), τον Σάιμον Ρεξ (Red Rocket), την Άντρια Αρχόνα (Andor), τον Κάιλ ΜακΛάχλαν (Fallout, Το σπίτι με το ρολόι στον τοίχο), τη βραβευμένη με Όσκαρ Τζίνα Ντέιβις (Αταίριαστοι εραστές) και την Άλια Σόκατ (Σε άγνωστα νερά, Search Party).



Όταν ο δισεκατομμυριούχος Σλέιτερ Κινγκ συναντά την σερβιτόρα Φρίντα σε ένα λαμπερό γκαλά, ανάμεσά τους αναπτύσσεται μια απρόσμενη έλξη. Ο Σλέιτερ, εμφανώς γοητευμένος, την προσκαλεί σε ένα παραμυθένιο ταξίδι στο ιδιωτικό του νησί, με τον ίδιο και τους φίλους του. Ωστόσο, κάτω από την επιφάνεια του παραδείσου, κρύβεται μια σκοτεινή αλήθεια. Καθώς οι μέρες κυλούν και οι νύχτες γίνονται όλο και πιο έντονες, η Φρίντα αρχίζει να αισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλόκοτα γεγονότα την αναγκάζουν να αμφισβητήσει την πραγματικότητα που την περιβάλλει, και να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από αυτό το ατελείωτο πάρτι, αν θέλει να ξεφύγει ζωντανή.

Το σενάριο της ταινίας υπογράφουν η Κράβιτς με τον E.T. Φάιγκενμπαμ

(“High Fidelity”), και την παραγωγή οι Μπρους Κοέν, Τίφανι Πέρσονς, Γκάρετ Λέβιτζ, Κράβιτς και Τέιτουμ. Executive producers είναι οι Στέισι Πέρσκι, Τζόρνταν Χάρκινς και Βάνια Σλόγκελ. Διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Άνταμ Νιούπορτ-Μπέρα (The Last Black Man in San Francisco), σκηνογράφος ο Ρομπέρτο Μπονέλι (Placa de Acero, Μπάρντο, το ψευδές χρονικό ενός σωρού αλήθειες ), μοντέρ η Κάθριν Τζ. Σούμπερτ (Out of the Blue, Πολύ μεγάλες κακίες) και ενδυματολόγος η Κίρστεν Χαργκρόντερ (Μπόρατ, η δεύτερη ταινία, Σούπεργκερλ). ΤημουσικήυπογράφειηΤσάνταΝτάνσι

(Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody).

Η ταινία της Warner Bros.Pictures θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Σεπτέμβριο του 2024.