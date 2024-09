H νέα, πρωτότυπη σειρά του Disney+, «In Vogue: The 90s», με τους Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman, Anna Wintour, Victoria Beckham, Kim Kardashian, Kate Moss, Linda Evangelista, Naomi Campbell και πολλούς ακόμη, κάνει πρεμιέρα με το πρώτο μέρος (Eπεισόδια 1 έως 3) την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά στο Disney+. To δεύτερο μέρος της πρωτότυπης σειράς (Eπεισόδια 4 έως 6) θα είναι διαθέσιμο στις 20 Σεπτεμβρίου. Μάθετε περισσότερα στο www.disneyplus.com

Η πολυαναμενόμενη σειρά «In Vogue: The 90s», αφηγείται τις ιστορίες που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη βιομηχανία της μόδας τη δεκαετία του ’90, μέσα από τα μάτια των συντακτών της Vogue, Hamish Bowles, Edward Enninful, Tonne Goodman και Anna Wintour. Με μερικά από τα πιο σημαντικά ονόματα της μόδας, του κινηματογράφου και της μουσικής σκηνής των 90s, το «In Vogue: The 90s» είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι σε όλες τις ηπείρους, για αυτά τα δέκα χρόνια που άλλαξαν τη μόδα για πάντα. Hollywood. Grunge. The Met Gala. Η παγκοσμιοποίηση της Αμερικανικής μόδας. Hip hop. Κάθε ένα από τα έξι επεισόδια της σειράς, επικεντρώνεται σε μια καθοριστική στιγμή της δεκαετίας του ’90.

Η πρωτότυπη σειρά του Disney+ «In Vogue: The 90s», περιλαμβάνει συνεντεύξεις και εξομολογήσεις από ένα A-list cast που περιλαμβάνει τους Amber Valletta, Andrew Bolton, Baz Luhrmann, Camilla Nickerson, Carlyne Cerf de Dudzeele, Catherine Martin, Claire Danes, Claudia Schiffer, Donna Karan, Elizabeth Hurley, Grace Coddington, Gwyneth Paltrow, Hamish Bowles, Hillary Clinton, Jean Paul Gaultier, John Galliano, June Ambrose, Kate Moss, Kim Kardashian, Linda Evangelista, Marc Jacobs, Mary J. Blige, Michael Kors, Missy Elliott, Miuccia Prada, Naomi Campbell, Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker, Stella McCartney, Tom Ford, Tommy Hilfiger, Vera Wang και Victoria Beckham, ανάμεσα σε άλλες εμβληματικές προσωπικότητες.

Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό Πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Το Disney+ προσφέρει έναν συνεχώς αυξανόμενο κατάλογο περιεχομένου που καλύπτει τα πάντα, από ντοκιμαντέρ μέχρι βραβευμένες ταινίες και σειρές και από κωμωδίες μέχρι κλασικά κινούμενα σχέδια. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από την πρωτότυπη σειρά «Becoming Karl Lagerfeld», το ντοκιμαντέρ «Diane von Furstenberg: Γυναίκα Επικεφαλής», την πρωτότυπη σειρά «The Kardashians», μέχρι και το «Only Murders in the Building», «Cristóbal Balenciaga», αλλά και τη σειρά παραγωγής FX «The Bear».