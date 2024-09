International Master in Management: Εξειδίκευση στο e-Business & Digital Marketing

Από το Κολλέγιο René Descartes, σε συνεργασία με το κρατικό Γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM Paris) υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Το Κολλέγιο René Descartes, σε συνεργασία με το εμβληματικό Γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM Paris), προσφέρει ένα καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Με διάρκεια 15 μήνες και υβριδική παρακολούθηση (online & on demand), το πρόγραμμα στοχεύει να προετοιμάσει τους μελλοντικούς ηγέτες του ηλεκτρονικού επιχειρείν, παρέχοντας τις γνώσεις και τα εργαλεία που απαιτούνται για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό της σύγχρονης επιχείρησης.

Πρόγραμμα Σπουδών και Δομή

Το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τις στρατηγικές μάρκετινγκ, τις τάσεις και τις συμπεριφορές των καταναλωτών, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση της εμπορικής δραστηριότητας. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις σε πολλαπλούς τομείς, όπως μεταξύ άλλων η Επιχειρηματική/ Εταιρική Στρατηγική, η Συμπεριφορά των Καταναλωτών, αλλά και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 13 ενότητες, όπως Business Simulation, Digital Marketing, Social Media & Search, New Consumer Behavior, και International Corporate Strategy, ενώ ολοκληρώνεται με τη διπλωματική εργασία. Οι φοιτητές καλούνται επίσης να υλοποιήσουν ένα τρίμηνο εργασιακό project που θα παρουσιαστεί ως μέρος της αξιολόγησής τους. Όσοι εργάζονται ήδη θα πρέπει να ενσωματώσουν το project στις δραστηριότητες της επιχείρησής τους, ενώ όσοι δεν εργάζονται θα υποστηριχθούν από το Κολλέγιο για να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε συνεργαζόμενες εταιρείες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα και Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να καταρτίσουν και να υλοποιήσουν στρατηγικές μάρκετινγκ που συνδυάζουν παραδοσιακές και ψηφιακές προσεγγίσεις. Θα μπορούν να σχεδιάζουν πλάνα δράσης που αξιοποιούν τις δυνατότητες των διαφορετικών καναλιών επικοινωνίας και διανομής, είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο. Επίσης, θα καθορίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών, όπως μελέτες μάρκετινγκ, σχεδιασμό προϊόντων, τιμολόγηση, επικοινωνία και διανομή, σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας.

Η ευρεία εκπαίδευση στο πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι οι απόφοιτοι θα μπορούν να αξιοποιούν εργαλεία πληροφορικής που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της εμπορικής δραστηριότητας και του μάρκετινγκ, καθώς και να εφαρμόζουν τις αρχές και τα εργαλεία που είναι χρήσιμα στους διευθυντές πωλήσεων και μάρκετινγκ για τη βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά.

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το μεταπτυχιακό απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ και της διοίκησης ευρύτερα, καθώς και σε όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σε ψηφιακά συστήματα και στρατηγικές. Ενδείκνυται για στελέχη επιχειρήσεων με μικρή ή μεγαλύτερη εμπειρία, νέους επιχειρηματίες και αποφοίτους πανεπιστημίων που θέλουν να αποκτήσουν εξειδίκευση στο e-Business και το Digital Marketing. Οι απόφοιτοι χωρίς εργασιακή εμπειρία θα χρειαστεί να ολοκληρώσουν πρακτική άσκηση διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Τίτλος Σπουδών και Αναγνώριση

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι λαμβάνουν τον τίτλο “MASTER Droit, économie et gestion mention marketing vente, Parcours E-Business and Digital Marketing” από το International Institute of Management (MIM) του CNAM. Ο τίτλος είναι επιπέδου 7 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου (EQF) και αναγνωρίζεται διεθνώς ως επαγγελματικά ισοδύναμος με τους τίτλους που απονέμονται από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εκδίδεται από το CNAM υπό την αιγίδα του Γαλλικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και θεωρείται ένα από τα πιο αξιόπιστα μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα του.

Διδακτικό Προσωπικό και Μέθοδοι Διδασκαλίας

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος διαθέτει πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής αγοράς, εξασφαλίζοντας στους συμμετέχοντες γνώσεις υψηλού επιπέδου. Η διδασκαλία συνδυάζει θεωρητικά μαθήματα με πρακτικές εφαρμογές, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Τα μαθήματα διεξάγονται Δευτέρα και Τετάρτη από τις 18:00 έως τις 21:00 και ένα Σάββατο τον μήνα από τις 09:00 έως τις 15:00, καθιστώντας το πρόγραμμα προσιτό για εργαζόμενους επαγγελματίες.

Κριτήρια Επιλογής και Διαδικασία Αίτησης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με ολοκληρωμένες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (240 ECTS) και καλή γνώση αγγλικών (επιπέδου C). Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει του φακέλου τους (τίτλοι σπουδών, πιστοποιήσεις), της προσωπικής συνέντευξης και της συνθετικής αξιολόγησης των επαγγελματικών εμπειριών.

Μην χάσετε την ευκαιρία να συμμετέχετε σε ένα από τα πιο σύγχρονα και εξειδικευμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Υποβάλετε την αίτησή σας για τον νέο τμήμα Οκτωβρίου με προνομιακά δίδακτρα και ετοιμαστείτε να αναδείξετε τις δεξιότητές σας στον κόσμο του e-business. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 210 36 44 422.