Το καλοκαίρι είναι η εποχή που ζούμε ανέμελα και χαλαρά και γεμίζουμε μπαταρίες. Οι ζεστές ημέρες, οι χαλαρές νύχτες και οι στιγμές ξεγνοιασιάς δημιουργούν την τέλεια ατμόσφαιρα για να απολαύσουμε ένα δροσιστικό ποτό ή ένα ποτήρι καλό κρασί. Στιγμές απόλυτης χαλάρωσης δίπλα στο κύμα, με τη φωτιά αναμμένη και τα γέλια της παρέας μας γίνονται το ιδαικό σκηνικό για να απολαύσουμε το αγαπημένο μας ποτό ή κρασάκι.

Boutari Rose: Η ιδανική επιλογή για καλοκαιρινές βραδιές

Η Οινοποιία Μπουτάρη παρουσίασε πρόσφατα τις ανανεωμένες ετικέτες των Rose Demi Sec και Rose Sec, δημιουργώντας την τέλεια πρόταση για κάθε περίσταση. Με την παράδοση και την εμπειρία δεκαετιών, η Μπουτάρη προσφέρει ροζέ κρασιά υψηλής ποιότητας που μπορούν να συνοδεύσουν τόσο τα χαλαρά καλοκαιρινά βράδια όσο και τις πιο επίσημες στιγμές μας​​.

Τα Rose Demi Sec και Rose Sec, με τις ποικιλίες Ξινόμαυρο, Syrah και Merlot, είναι εξαιρετικά δροσιστικά και ιδανικά για τις ζεστές καλοκαιρινές ημέρες. Το demi-sec έχει ημίξηρη γεύση που ταιριάζει τέλεια με ελαφριά γεύματα, ενώ το sec προσφέρει μια πιο ξηρή και εκλεπτυσμένη εμπειρία. Και οι δύο ετικέτες, με το μοντέρνο και νεανικό τους σχεδιασμό, είναι βέβαιο ότι θα κερδίσουν τις εντυπώσεις στο επόμενο καλοκαιρινό σας πάρτι​​.

Three Cents Aegean Tonic: Το νέο κύμα απόλαυσης

Για τους λάτρεις των cocktails, το Three Cents Aegean Tonic είναι η νέα καλοκαιρινή πρόταση που θα εντυπωσιάσει. Με τον μοναδικό συνδυασμό αρωμάτων φρέσκου αγγουριού, βασιλικού και δυόσμου, το Aegean Tonic προσδίδει μια μεσογειακή νότα στο κλασικό Gin & Tonic. Η Coca-Cola Τρία Έψιλον, μέσω της νέας καμπάνιας «Join The New Wave of Gin & Tonic», μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε αυτήν την αναζωογονητική εκδοχή του αγαπημένου μας ποτού​​.

Το Aegean Tonic, με τις εκρηκτικές του φυσαλίδες και τα φυσικά του συστατικά, είναι ιδανικό για καλοκαιρινά long drinks και signature cocktails. Από τα beach bars της Τήνου μέχρι τα πιο ανερχόμενα bars της πόλης, αυτό το ποτό έχει κατακτήσει τις καρδιές των bartenders και των λάτρεις του καλού ποτού. Μην παραλείψετε να το δοκιμάσετε και να απολαύσετε τη δροσιά και τη φρεσκάδα του στις καλοκαιρινές σας βραδιές​​.

Το καλοκαίρι είναι η τέλεια εποχή για να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε υπέροχα ποτά. Είτε προτιμάτε ένα δροσιστικό ροζέ κρασί είτε ένα απολαυστικό Gin & Tonic με μεσογειακή αύρα, οι επιλογές αυτές θα κάνουν τις στιγμές σας ακόμα πιο ιδιαίτερες.

Απολαύστε υπεύθυνα και στην υγειά σας!