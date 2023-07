2 Ιουλίου 2023… Μια ημερομηνία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων των φίλων της ποιοτικής μουσικής και των Live concerts, καθώς όσοι είχαν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά το φετινό EJEKT Festival, είμαστε σίγουροι ότι βιώσαν μια εμπειρία που θα την θυμούνται για πάντα! Με ένα ανεπανάληπτο line-up και headliners τους Florence and the Machine, η Πλατεία Νερού στο Φάληρο το βράδυ της Κυριακής «σείστηκε» από τη μουσική και τα positive vibes του συγκεντρωμένου πλήθους, το οποίο ξεπέρασε σε προσέλευση κάθε προηγούμενο EJEKT Festival!

To φετινό EJEKT άνοιξαν οι πολλά υποσχόμενοι Royal Arch και Goat Girl, με τη σκυτάλη να παραλαμβάνουν στη συνέχεια οι Warpaint με τον progressive ήχο τους και οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού, Editors, οι οποίοι για μια ακόμη φορά έδωσαν ρέστα στο stage. Όταν βέβαια η «αέρινη» Florence Welch έκανε την εμφάνιση της στη σκηνή, είμαστε βέβαιοι ότι το συγκεντρωμένο πλήθος μπήκε αυτόματα σε… state of trance!

Η Florence με την μαγευτική φωνή της (η οποία υπάρχουν στιγμές που μοιάζει σα να μην είναι από αυτόν τον κόσμο), πλημμύρισε με έντονα συναισθήματα την ατμόσφαιρα και όχι… άδικα, καθώς η σούπερ σταρ βρετανίδα διαθέτει την ξεχωριστή στόφα των θρύλων της μουσικής. Η δε σκηνική παρουσία της έμοιαζε σα να έχει ξεπηδήσει από τις σελίδες βιβλίου του Tolkien. Άλλωστε είναι η μοναδική καλλιτέχνης, η οποία όχι μόνο σπάει τα όρια των μουσικών ειδών αλλά παράλληλα εξελίσσεται διαρκώς, αναπτύσσοντας μια ξεχωριστή σχέση με το τεράστιο κοινό της που την ακολουθεί και στην στηρίζει σε κάθε της καλλιτεχνικό βήμα. Από το “Say my Name” μέχρι το “Dog Days are Over” και από το “You ‘ve got the Love” και στο “Cosmic Love”, η φωνή και η σκηνική παρουσία της Florence ήταν μια εμπειρία… «μεθυστική».

Η βραδιά του EJEKT ήταν… μοναδική, όμως για εμάς έγινε δύο φορές πιο συναρπαστική, καθώς είχαμε την ευκαιρία να την ζήσουμε και να την κρατήσουμε για πάντα στη μνήμη μας, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες του Galaxy S23 Ultra. Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο booth της Samsung παρακολουθήσαμε όλα όσα συνέβαιναν στην κατάμεστη πλατεία Νερού, εστιάζοντας στο stage μέσα από την οθόνη του Galaxy S23 Ultra, του smartphone με το κορυφαίο zoom στον κόσμο! To βελτιωμένο Space Zoom 100x μπορεί να φέρει ακριβώς μπροστά στα μάτια σας αντικείμενα που βρίσκονται εκατοντάδες μέτρα μακριά, για αυτό και μέσα από την οθόνη του Galaxy S23 Ultra ήταν λες και βρισκόμασταν στο stage του EJEKT.

Όμως δεν είναι μόνο το επικό zoom που καθιστά το Galaxy S23 Ultra τόσο ξεχωριστό, καθώς η συσκευή της Samsung διαθέτει έναν εξελιγμένο αισθητήρα ISOCELL στα 200MP, o οποίος μπορεί να κάνει κυριολεκτικά τη νύχτα – μέρα, με το βελτιωμένο Nightography, το οποίο βελτιστοποιεί κάθε φωτογραφία που έχει τραβηχτεί σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. To γεγονός μάλιστα ότι το camera setup του Galaxy S23 Ultra διαθέτει τεχνολογία Adaptive Pixel, η ακρίβεια με την οποία συλλαμβάνουν οι αισθητήρες του ένα θέμα είναι πραγματικά από… άλλο γαλαξία!

Μάλιστα, οι ευχάριστες εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς με τον εντυπωσιακό Οπτικό Σταθεροποιητή Εικόνας (OIS) τα video που τραβήξαμε σε ανάλυση 4Κ και 8K ήταν εντυπωσιακά σταθερά! Και φυσικά ένα τόσο καινοτόμο και high-tech smartphone δεν θα μπορούσε παρά να συνεργάζεται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία αναλαμβάνει να αναλύει κάθε λεπτομέρεια στο κάδρο, ακόμη και τα μικρά χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως μαλλιά και μάτια, αποτυπώνοντας προσεκτικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά κάθε ατόμου (για αυτό και οι φωτογραφίες μου βγήκαν τόσο… super).

Με την γλυκιά μελωδική φωνή της Florence να απηχεί στα αυτιά μου και τα πυροτεχνήματα να σκίζουν τον αττικό ουρανό, τα φώτα έσβησαν στο φετινό EJEKT… Παρόλα αυτά, θα «λάμπουν» οι καλύτερες αναμνήσεις μας, τόσο στη δική μας μνήμη όσο και και στη μνήμη του Galaxy S23 Ultra, του πραγματικά επικού φωτογραφικού smartphone!

See you στο EJEKT Festival 2024!