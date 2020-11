La Roche-posay και Amgen Hellas συνεχίζουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα υποστήριξης ασθενών «for my SKIN»!

Η Amgen Hellas και η La Roche-Posay, έχοντας κοινό όραμα την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών προσφέρουν υπηρεσίες υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι ασθενείς να παραμείνουν ενεργοί και δυνατοί σε αυτή τη μάχη. Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών.

To πρόγραμμα «for my SKIN», παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 25ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, τον Απρίλιο του 2019 και έχει σαν στόχο την ανακούφιση των ασθενών που λαμβάνουν θεραπεία για το μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος «for my SKIN» είναι οι παρακάτω:

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γιατρών & του νοσηλευτικού προσωπικού για τις παρενέργειες που προκαλούνται στο δέρμα των ογκολογικών ασθενών εξαιτίας της θεραπείας H πρόληψη και ανακούφιση των ανεπιθύμητων ενεργειών στο δέρμα των ασθενών, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο αναβολών/διακοπών της θεραπείας Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ασθενών

Οι εγγεγραμμένοι ασθενείς στο πρόγραμμα «for my SKIN» λαμβάνουν μηνιαία στο σπίτι τους, δωρεάν για όλη τη διάρκεια της θεραπείας τους, ένα πλήρες σετ δερματολογικής φροντίδας, υψηλής ποιότητας, για την αντιμετώπιση των δερματικών αντιδράσεων.

Από την έναρξή του έως και σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «For My Skin» ασθενείς από 13 διαφορετικές Περιφέρειες της Ελλάδας.

Σχετικά με την Amgen στην Ογκολογία

Η Amgen στην Ογκολογία αναζητά και βρίσκει απαντήσεις σε εξαιρετικά περίπλοκα ερωτήματα που στόχο έχουν να βελτιώσουν τη ζωή των ογκολογικών ασθενών και των οικογενειών τους.

Εδώ και τέσσερις δεκαετίες, η Amgen είναι αφοσιωμένη στην ανακάλυψη καινοτόμων ογκολογικών θεραπειών και στην εξεύρεση λύσεων για τη μείωση του φορτίου της νόσου του καρκίνου. Αξιοποιώντας την κληρονομιά της, η Amgen συνεχίζει να διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξης φαρμάκων στην ιστορία της, προχωρώντας ταχύτατα στην ανακάλυψη καινοτόμων θεραπειών για τους ασθενείς που τις χρειάζονται.

H La Roche–posay στηρίζει τους ογκολογικούς ασθενείς

Ήδη από τις αρχές του 2019 η La Roche-Posay συμμετέχει ενεργά και στην ενίσχυση του έργου του Ομίλου Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ με μια σειρά δράσεων που στόχο έχουν την ενημέρωση και ανακούφιση των ασθενών από τις ανεπιθύμητες παρενέργειες των θεραπειών κατά του καρκίνου, στο δέρμα.

Το πρόγραμμα υποστήριξης περιλαμβάνει: