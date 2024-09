H COSMOTE TV υποδέχεται τον Οκτώβριο με τον 2ο κύκλο του all-star κατασκοπικού θρίλερ «Lioness», με τους Ζόε Σαλντάνα, Νικόλ Κίντμαν, Μόργκαν Φρίμαν και Μάικλ Κέλι. Στη 2η σεζόν της σειράς, ο αγώνας της CIA κατά της τρομοκρατίας συνεχίζεται, με την Τζο (Σαλντάνα), την Κέιτλιν (Κίντμαν) και τον Μπάιρον (Κέλι) να στρατολογούν μια νέα πράκτορα για να αντιμετωπίσει μια μέχρι πρότινος άγνωστη απειλή. Δημιουργός της σειράς, που βασίζεται σε αληθινό πρόγραμμα της CIA, είναι ο Τέιλορ Σέρινταν, γνωστός στο κοινό από τα «Tulsa King» και «Yellowstone». Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο τη Δευτέρα 28/10, 24 ώρες μετά την Αμερική, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Πλούσια αστυνομική δράση με 6 πρεμιέρες

Το τηλεοπτικό «μενού» του Οκτωβρίου εμπλουτίζεται με νέους κύκλους αγαπημένων αστυνομικών σειρών, αλλά και με νέους συναρπαστικούς τίτλους. Την Τρίτη 15/10 κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο το «NCIS: Origins» (21.00, 24 ώρες μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD), που ακολουθεί τα βήματα του κεντρικού χαρακτήρα της σειράς, Λερόι Τζέθρο Γκιμπς (Όστιν Στόουελ), στα πρώτα του βήματά του στη Ναυτική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών, πίσω στο 1991.

Την Τετάρτη 16/10, 24 ώρες μετά την Αμερική έρχεται η 7η σεζόν του «FBI» (21.00, COSMOTE SERIES HD), μαζί με τις spin-off σειρές του, «FBI: International» (4η σεζόν – 22.00, COSMOTE SERIES HD) και «FBI: Most Wanted» (6η σεζόν – 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Τον Οκτώβριο επιστρέφει στην COSMOTE TV και ο 2ος κύκλος του «Elsbeth», με τη βραβευμένη με Emmy Κάρι Πρέστον στον ομώνυμο ρόλο της έξυπνης και αντισυμβατικής δικηγόρου, που γνωρίσαμε στις σειρές «The Good Wife» και «The Good Fight» (Παρασκευή 18/10, 23.00, 24 ώρες μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD). Επιπλέον, οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν και την 5η σεζόν του «The Equalizer», με την πολυτάλαντη Κουίν Λατίφα, στον ρόλο μιας μυστηριώδους πράκτορα της CIA (Δευτέρα 21/10, 21.00, 24 ώρες μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD).

6 ακόμα πρεμιέρες έρχονται τον Οκτώβριο στην COSMOTE TV

Στις αφίξεις του Οκτωβρίου συγκαταλέγεται η 3η σεζόν του δράματος «Fire Country» (Σάββατο 19/10, 22.00, 24 ώρες μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD), καθώς και η 2η σεζόν της ανθολογικής δραματικής σειράς του BBC «Showtrial» (Τρίτη 8/10, 48 ώρες μετά την Αγγλία, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV), από τους παραγωγούς των «Vigil» και «Line of Duty». Πρεμιέρα θα κάνει και το «Herrhausen: The Banker & The Bomb», ένα πολιτικό θρίλερ που εξερευνά την αινιγματική δολοφονία του επικεφαλής της Deutsche Bank, Άλφρεντ Χερχάουζεν, το 1989 (Σάββατο 19/10, 20.30, COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Για τους φαν της κωμωδίας το «HPI (Haut Potentiel Intellectuel)», μια από τις πιο επιτυχημένες γαλλικές σειρές του είδους, επιστρέφει με τα υπόλοιπα επεισόδια του 5ου του κύκλου (Παρασκευή 4/10, στη δωρεάν on demand υπηρεσία της COSMOTE TV). Στο πρόγραμμα του Οκτωβρίου περιλαμβάνεται, επίσης, η 4η σεζόν του υποψήφιου για BAFTA sitcom «Ghosts» (Παρασκευή 18/10, 21.30, 24 ώρες μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD), καθώς και το «Poppa’s House» (Παρασκευή 25/10, 21.00, 24 ώρες μετά την Αμερική, COSMOTE SERIES HD), με το δίδυμο πατέρα και γιου, Ντέιμον Ουέγιανς (Lethal Weapon) και Ντέιμον Ουέγιανς Τζούνιορ (New Girl), στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Στο COSMOTE SERIES HD συνεχίζεται η επανεκτέλεση της δημοφιλούς σειράς του 1980 «Matlock» με την Κάθι Μπέιτς (Παρασκευή 18/10, 22.00, 24 ώρες μετά την Αμερική), η οποία έκανε πρεμιέρα με το 1ο επεισόδιο τον Σεπτέμβριο, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης για πρεμιέρα σειράς μετά από σχεδόν πέντε χρόνια στο δίκτυο CBS που προβλήθηκε.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της COSMOTE TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο για θέαση οποιαδήποτε στιγμή μέσα από τον δωρεάν, on demand κατάλογο ταινιών και σειρών της. Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.